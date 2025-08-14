明報新聞網
觀點
鄧鍵一

鄧鍵一：社媒平台選擇與政治取向

【明報文章】過去一段很長時間，關於社交媒介與政治取向的討論，很大部分圍繞人們在社交媒介接觸到怎樣的內容，例如演算法怎樣令大家接觸到立場相近的內容、平台上朋友網絡對接觸內容的影響、另類政治觀點在平台上的流通等等。相對來說，政治取向與人們選擇什麼平台的關係，是較少人討論的問題。畢竟，平台只是一個承載和傳遞內容的框架。概念上，平台本身與人們的政治取向，應該關係不大。

藉選擇平台表達政治態度

然而在某些政治環境下，平台有可能成為人們表達政治態度的環節。例如美國總統特朗普因為被指煽動2021年國會山莊騷亂，其帳號一度被facebook和Twitter（現稱X）禁止使用。其後他設立了Truth Social。雖然在技術層面，平台本身是中性的，但是就Truth Social成立的背景及作為由特朗普設立的平台，它自然被視為「侵粉」陣地。在這意義上，平台之選擇，會成為實踐政治取向的其中一個環節。

放在香港社會，回顧過去的大型示威，都有一些平台於當時特別受運動支持者歡迎，例如Signal、Telegram。相反，也有人因為政治取向，抗拒使用WeChat、TikTok等有內地背景的平台。惟同時，我們也不能否認，一些已經十分普及的平台（例如WeChat），無論人們喜歡與否，出於工作等各種需要，其實是難以避免使用。

為了印證上述觀察，本文應用問卷調查數據（註1），了解香港市民選擇社交媒介平台與政治取向的關係。

不過，由於問卷長度所限，調查只容許我們列出5個社交媒介平台，分別是facebook、Instagram、WeChat、TikTok（註2）、Signal。

概念上，facebook和Instagram屬於全世界普及的主流平台。WeChat、TikTok、Signal則是我們日常生活所知，有可能與政治取向相關的平台；當中，前兩者被視為與內地有關的平台，Signal則被視為社運支持者喜歡用的平台。

最多市民用facebook和WeChat

附圖是5個平台的使用狀况。facebook、WeChat都是最多市民使用的平台，分別有76.8%和74%；Instagram有68.1%；TikTok、Signal則分別有47.6%和34.7%。

細看這5個平台相互使用的狀况，18.3%受訪者並非這5個平台的用戶。當然，這只表示他們沒有使用問卷列出的5個平台，他們還有可能是其他社交媒介的用戶。5.4%人只使用一個平台。而使用當中4個平台，及全部5個都有使用的，分別有22.8%、27.6%。換言之，香港市民跨平台使用的情况，也是普遍的。

值得留意的是，在只使用一個平台的受訪者當中，約一半（55.9%）是使用WeChat；37.3%使用facebook（表1）。在有使用其中兩個平台的受訪者當中，包括facebook的百分比上升至86.5%；包括Instagram的，則由5%上升至43.8%。

換言之，如果受訪者只使用兩個社交媒介平台，在我們列出的5個平台當中，很大機會是「facebook＋Instagram」或「facebook＋WeChat」的組合。相對來說，Signal是比較冷門的平台，要到了同時使用4個平台的受訪者，才有24%人包括了Signal。

建制派與民主派市民 平台取向各異

至於上文所講，政治取向與平台選擇的關係，我們以邏輯迴歸分析（logistic regression）觀察政治取向及各種人口特徵，與平台選擇的關係。

從表2所見，女性較傾向使用Instagram。而較年輕、家庭收入較高的受訪者，表列的5個平台都較傾向使用，畢竟他們是整體上較多使用社交媒介的群體。另外，在港出生的受訪者較多使用facebook和Instagram，這大概因為他們從小就以這兩個平台建立網絡。

政治取向方面，表示自己是建制派的受訪者，較傾向使用facebook、WeChat、TikTok。至於表示自己是泛民主派或本土派（這裏合併為民主派）的受訪者，則較傾向使用Instagram、Signal。

這裏，WeChat、TikTok、Signal展示的結果，印證了日常生活所理解它們與用戶政治取向的關係。至於建制派市民較多用facebook、民主派市民較多用Instagram，是稍為意料之外的結果。其中一個原因可能是，一些親政府的網媒及意見領袖，已經在facebook經營多年，卻較少在Instagram同時開設帳號。相對來說，對政府施政比較批判的網媒及意見領袖，較多在facebook、Instagram同時經營，甚至只開設Instagram帳戶。這個差異，令建制派的市民較傾向留在facebook接觸符合他們政見的信息；而自認為民主派的市民，則會到Instagram看比較尖銳的意見。

註1：本文分析的數據，來自第六波「亞洲民主動態調查」香港地區的部分。調查於2024年7至9月進行，樣本人數1205。

註2：問卷中的用字是「TikTok（抖音）」，因此本文的TikTok也包括抖音，儘管兩者是稍為不同的平台。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧鍵一]

相關字詞﹕鄧鍵一

