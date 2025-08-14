郭家衛：經濟復蘇得來不易 開拓新產業促就業

「無就業復蘇」（jobless recovery）是源於1990年代的經濟概念，指經濟衰退後GDP（本地生產總值）明顯恢復增長，但復蘇沒有帶動就業。有經濟學者認為GDP恢復增長，惟失業率未下降，是與香港經濟轉型、貿易戰影響出口及轉口業務有關。香港消費市道疲弱，受價格剛性（price rigidity）現象影響，企業人力資源和租金成本高企，導致價格調整慢，令市民感到餐廳人手不足、收費貴但食物質素不高，減低消費意欲。

有指本港經濟現况可歸納為兩大因素：一是帶動復蘇的金融業，從業員只佔總就業人數約7%，飲食業和零售業則不斷萎縮，不但未能直接受惠，也未見間接的「滴漏效應」；二是AI（人工智能）取代部分職位，尤其是基層職位。而內地企業進軍本港，令本港中小企進一步受壓，帶來轉型和重構壓力，甚至有機會令飲食、零售業倒閉潮惡化。

另一方面，有評論認為將現時失業微升的情况扯上「無就業復蘇」是缺乏理據：飲食等傳統行業失業率上升，但金融、旅遊、新興行業呈增長趨勢，加上正值畢業生投入就業市場，難免增加就業市場壓力；以「無就業復蘇」論放大短期結構性的挑戰，忽視就業市場整體韌性與增長動能，是背離數據與現實。

需注意就業狀况

免陷無就業復蘇

筆者認為，香港是外向型經濟，在地緣政治不穩、關稅戰、本港經濟轉型等背景下，經濟仍呈復蘇勢頭，已是得來不易。香港是否正經歷「無就業復蘇」，仍眾說紛紜，惟GDP明顯增長卻是不爭事實，這有賴政府近年實施的有效經濟政策。例如去年施政報告提出鞏固香港國際金融中心地位、發展新質生產力、推動多元經濟等政策。早前行政長官李家超在社交媒體提到政府全力「拼經濟」，官員多次外訪招商引資，截至上月底已有逾150萬間本地公司註冊，非香港公司有逾1.5萬間，兩者均創歷史新高。而自2023年至今年7月，投資推廣署共協助超過1300間企業於本港開設或擴展業務，引入1740億元首年直接投資，並創造逾1.9萬個新職位。

失業率雖然只是略為回升，但也需注意就業情况，避免香港長期陷入「無就業復蘇」。以美國為例，由1991年開始的3次經濟衰退結束之後，均出現「無就業復蘇」；2007年開始的經濟衰退，總就業人數更要在76個月後才恢復衰退前的水平（註）。特朗普兩度當選總統，也是跟美國勞工階層生計困境有關。而他發動關稅戰，其中一個目的更是務求製造業職位回流美國本土。

冀制訂政策應對經濟轉型

要避免產業過度集中金融業，特區政府可繼續現有強調創科、發展生物科技產業以拓展新經濟增長點的政策；同時應拓展新產業，例如銀髮經濟。內地企業進軍本港，雖可為消費者提供更多選擇、推動行業創新和數字化轉型，但卻會加劇本港中小企面對的競爭。故此，政府應扶持受影響的勞動力密集行業，例如飲食、零售業等。面對AI將取代部分職位，我們需擁抱AI、機械自動化等大趨勢，政府需在教育及就業再培訓多下工夫，使相關就業群體具備新工種所需的技能。

新一份施政報告下月公布。筆者期望政府能鞏固得來不易的經濟復蘇成果，並制訂政策應對經濟轉型及AI對就業市場的衝擊，避免香港陷入「無就業復蘇」困境。

作者是公共政策評論員

