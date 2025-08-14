李敏剛：以全民退休保障應對經濟轉型

執筆之際，6個民間團體聯合舉辦記者會，藉政府新一份施政報告諮詢的時機，既有主張設立零散工及失業援助金、改革最低工資，也有抨擊公營醫療增加收費、要求為居家安老提供對位的公共支援、設立全民退休保障等（註1）。本文希望指出：這些倡議看似四散於不同政策領域，其實有一貫的邏輯，即政府有責任更積極向大眾提供社會保障，以應對經濟轉型對他們帶來的不安。不過，當前政府回應仍然緩慢和充滿短板。

金融主導增長的困局

前政府經濟顧問歐錫熊早前撰文指出，香港近來經驗數據顯示的，是作為經濟指標的GDP（本地生產總值）在增長，消費開支和就業人數卻下跌（註2）。學生們的憂慮不是空穴來風：他們可以選擇的工作崗位正在減少，競爭愈見劇烈；即使找到工作，薪金也難持續增長抵消通脹。另一方面，一直作為香港經濟主要支持的房地產市場增長乏力，也早已不是新聞，甚至有大地產商傳出陷入債務危機。

這些經濟下行的迹象都是警號，即香港過去以金融產業利潤帶動的經濟增長模式，已走到盡頭。早有研究指出，香港金融、保險及地產業一直佔GDP近四成，但它們所提供的就業機會卻遠低於此數（註3）。過往這些產業帶動的經濟增長，儘管不能直接轉化為工資，卻尚能靠水漲船高，以各種渠道如股市暢旺、房產升值或信用卡消費，滴漏到大眾手中。這是廣泛金融化（financialized）的經濟體，以借貸為槓桿的增長模式（debt-led growth model；註4）。

人口老化與AI下的社會保障

這種增長模式的弱點，正是金融投資的不確定性：一旦資金流轉縮水、槓桿斷裂，社會的消費力因而廣泛降級，生意難做，經濟就會走進衰退的惡性循環。這顯然是香港正在面對的轉型局面——金融主導的增長模式已走到死胡同。誠然，以「夜繽紛」為例，政府並非對金融經濟的困局無警覺，鼓勵消費一直在其日程上。問題是，政府似乎寧願花錢到經濟效益成疑的基建工程，而非對症下藥，投資到可以令市民大眾直接受惠的社會保障（註5）。

近來已有不少研究指出，有助改善經濟不平等的再分配政策，不但促進社會正義，更能夠改善社會總體消費力，乃至投資不足的狀况（註6）。我認為香港政府值得參考其思路：將焦點改為積極扶助難以依賴資本收入的大眾，提供更整全的社會保障。觀乎政府目前的關注，似乎仍是在經濟不景、稅收賣地收入減少帶來的財政壓力下，於是才有公共醫療加費、由私人主要承擔居家安老責任，各種福利的入息資產審查更是毫不放鬆。

這種「勒緊荷包」的思路，既容易激化社會矛盾，又帶來各種不便，民間團體各份聲明已有十分具體的描述。它們的底層邏輯，則是政府有責任保護升斗市民的生計，於經濟不景時，應就社會保障投放更多而不是更少資源。這既合關顧基層的「情」，也合社會發展的「理」——市道不好，其實是大眾對未來經濟增長的信心不足，於是投資、消費都「縮水」，換作儲蓄來應對未知風險；政府的角色應是敢於投入公帑，穩定市民對經濟的信心，而不是比市民更慌張地撙節。

在金融主導的增長模式走到盡頭之外，香港還將步入超老年社會，長者人口比例已突破兩成，意味着青壯年勞動者將面對愈來愈大的養老壓力。另一方面，人工智能（AI）將如何衝擊勞動市場仍是未知數。唯一可以肯定的是，幾乎所有工作對僱員的能力要求都將有大變。種種風險和不確定，不論對老、中、青年都帶來龐大焦慮。若連對於能夠過上基本體面生活都沒信心，人們又談何發揮創意、試錯？而積極創新的精神，卻正是面對經濟轉型、要找到發展新路向之香港所急切需要的。

政府需積極承擔社會共責

說到底，經濟的重心是人。留在香港的每一個老中青年，都可以是重要的勞動者、投資者、消費者、創新者，貢獻社會的長遠發展。政府最重要的角色，就是令大家能夠安心過生活，不必擔心生計，可以盡其所能。無論是畢業學生的焦慮，還是各團體的倡議和批評，其實都是指向這一點。所以，面對經濟轉型，一個周全的社會保障體系，才是政府最明智的基礎投資。

我認為現在尤其急切的，是確立免審免查、三方供款的全民退休保障。已有不少有識之士指出，強積金不足以保障長者退休生活，需要全民退保補其不足。長者生活沒有保障，照料責任就加重在青壯年勞動者身上；他們又復擔心自己退休時強積金不夠安心度晚年，額外儲蓄又進一步減低他們的投資消費意欲。因此，全民退保能夠防止經濟進入收縮的惡性循環，也落實使各界安心的社會共同責任。民間倡議全民退保有年，即使今次施政報告立即實行，已非「超前部署」；惟亡羊補牢，未為晚也。

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授

