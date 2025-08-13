劉銳紹：牆裏鞦韆牆外道 桃李依依「奸」暗度——從美俄峰會談烏克蘭問題看中國的利害得失

此外，南唐後主李煜的《蝶戀花．春暮》又說：「桃李依依香暗度。誰在鞦韆？笑裏輕輕語……人間沒個安排處。」正如美俄挽手盪鞦韆，咿咿唈唈香暗度，說透就是「奸」暗通，然後開門笑語，令烏克蘭不知如何安排才好。故引為今天標題。

（1）美俄峰會像巴黎和會

──這次是美俄兩國在過去4年多以來的首個領導人峰會，不單影響烏克蘭局勢，對國際形勢也有重大啟示。雖然這個會議本周五才開，但從事前態勢和各方放風的內容可見，這次峰會很像1919年1月第一次世界大戰結束後的巴黎和會，實際是列強分贓的會議。

當年中國雖然也在戰勝國之列，可以派代表團出席，但卻是被宰割的主體。原來英、法、意三國早在1917年2月已跟日本簽訂密約，保證在戰後支持日本取得德國戰前在山東及各島嶼的領土權；美國後來也沒有反對。更慘的是，原來北洋政府段祺瑞於1918年9月與日本簽訂密約，「欣然同意」日本有權在山東築路、有權駐軍青島和濟南，以換取日本2000萬日圓的秘密借款。因此，日本可承繼德國在山東的利益（詳見葉曙明《重返五四現場》）。

當年發生在中國的事，今天會否發生在烏克蘭？有待揭曉。但特朗普近日放話會涉及「交換領土」；普京又列出諸多條件，例如日後要限制烏軍規模、歐美不能授予遠程武器，大有日後繼續欺壓烏克蘭的可能。此外，美國副總統萬斯已於上周末前往英國，與有關人士見面。在在顯示，西方陣營已密斟一套安排，也在試探烏克蘭的反應。烏克蘭總統澤連斯基表示不會割讓領土，但能夠化被動為主動的轉機不多，一切要看該國及其國民的選擇了。

──眼前可見的是，歐洲國家對這次美俄峰會，跟當年的巴黎和會取態稍有不同。當年因為列強一起欺壓在亞洲的中國，而這次則因為烏克蘭就在歐洲，局勢如何，將直接影響歐洲各國，所以急拋有利於歐洲的方案，包括要讓烏克蘭參與決定、不應為停火而放棄領土、解決方案必須同時保護烏克蘭和歐洲的重要安全利益。歐洲國家強調，二戰後期的雅爾塔會議（Yalta Conference）、由美國和前蘇聯劃分歐洲勢力範圍的年代不復存在。

──即使如此，惟列強背後有沒有其他秘密協議？有沒有不利於中國的默契？不得而知。當然，今天中國綜合國力已大幅提升，但西方陣營對中國的境外傷害還是存在的。我不想用「先驗論」來看周五的美俄峰會及日後發展，惟不妨從經驗論的角度多作研究。

種種迹象可見，美國與俄羅斯基於各自利益，經過一段時間眉來眼去，現在暫時「互鬆一下」（不是互讓一步）。美國可能同時趁機撬鬆俄羅斯與中國的關係，因為美國全方位針對中國的策略沒有變；即使關稅戰火可稍緩90天，但特朗普仍在部署削弱俄羅斯、中國的實力和國際影響。他力促亞美尼亞與阿塞拜疆在白宮簽署和平協議、推動泰國與柬埔寨停戰、搶奪國際港口，全方位壓華的整體形勢十分明顯。可以想像，假如烏克蘭問題可以暫時放下，就更有利於美國針對中國。

（2）中國面對怎樣的形勢

──先看一個問題：中國全面傾向俄羅斯的全天候合作，是否有效？中國沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭；據報外長王毅早前更向歐盟表示，中國不想俄羅斯輸掉這場戰爭，這又令可能有所突破的中歐關係煞了一步。中國的「志願參戰者」於烏克蘭被捕，更令外界戲謔：朝鮮派出收費的軍人，中國則可能是體現政治姿態的免費服務。

退一步說：即使在日常的中俄關係上，中國有沒有明顯得益？可以說有，例如雙邊貿易增長、俄羅斯支持「一個中國政策」等。但除此之外，公開的實質得益例子不多。中國雖然可以增加從俄羅斯進口石油，惟不能大幅壓低油價而得益；後期成功爭取降價，但據報仍比俄羅斯賣給印度的同類油價高。兩者輸送距離相若，惟中國要付高價，「理由是在商言商，質量較高」。有沒有外交考慮，不多說了。

──再看遠一點：中國長期強調中俄友好，但中國發展絲綢之路經濟帶時經過中亞地區（前蘇聯加盟共和國），俄羅斯並不支持，還出現阻礙的個案。中國原想在俄羅斯境內發展南、中、北三線絲綢之路經濟帶，不過俄羅斯不願合作，擔心中國的經濟影響深入俄境，只啟動南線若干項目。這些都是業界人士看在眼內的事實。

西方輿論指烏克蘭戰事爆發後，中國希望俄羅斯與西方陣營僵持下去，藉此分散美國精神，減少對中國的壓力。但美國其實一直沒有着力援助烏克蘭，只讓歐洲國家主力援烏。當俄羅斯未與美國「桃李依依香暗度」之前，中國還有點形勢可以借助；惟如今美俄各取所需，變成「牆裏佳人笑」，中國又會否原意泡湯，甚至被出賣呢？不知道，但願不會。

──此刻，中國擔心的事情（美國解決烏克蘭問題後更會大力針對中國）可能很快出現。那麼中國可借力的地方在哪裏呢？本來，早前當歐美還因為關稅問題僵持、歐盟到了「中美之間選其一」的關鍵時刻，中國可以抓準這個千載難逢的機會「分拆歐美」（至少在某些領域）。但不知何故，中國又變成慢了一步的梁山伯，歐盟變成「遲來三日馬家娘」，與美國達成初步關稅協議，中國日後要「分拆歐美」又要多花氣力了。

──也許令人稍為放鬆的是，台海兩岸發生戰禍的機率應可減少。中國大陸軍方近期的人事變動（軍委副主席何衛東「神隱」多月，北部戰區司令員黃銘沒有在「8．1建軍節」的活動上出現，傳聞出事）。美國雖然仍咬緊台灣的關稅，但這是美國慣常的「獅子口行動」，反正台灣肯定要依賴美國。不過，美國短期內不會放棄利用台灣，必要時也許又會在關稅上放台灣一馬。

──再說一個虛無縹緲和沒有答案的問題：中國看歐美陣營很奸，惟對方又怎樣看中國呢？會不會是西方角度的「奸」？那麼，為什麼西方陣營可以一起「奸」，而中國在國際上只能靠給予利益來凝聚同路（利）人？但在政治上只可以小範圍的圍爐取暖，還要扮演主力支撐的角色？

──中國可以怎樣做？當然不能跟外國一樣奸，而是必須努力解決內部問題，否則「後欄起火」，人民將更困惑，外國就更容易利用。所以，怎樣令言路暢通、發揮群眾智慧，解決討論和獻計空間不足的問題？乃對外策略多元、對內民氣紓心的方法。君記否？俄軍入侵烏克蘭之日，已有不少人建議中國切勿一面倒挺俄，慎防它也會跟歐美「桃李依依奸暗度」。可惜人微言輕，「一片芳心千萬緒，人間沒個安排處」！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]