烈顯倫：法律不問瑣事——談跨性別者使用公廁案

以如此情境為例：一名女性自我認同為男性，她衣著如男性，以男性形象示人，留着傳統風格短髮。她走進一個標記「男性」的公共廁所，進入一個廁格解手，然後洗手離開。她可能對該廁所的其他男性使用者構成什麼冒犯呢？但嚴格來說，她已觸犯刑事罪行——《公廁（行為及舉止）規例》第7（2）條，即「在公廁內，任何女性不得進入撥作男性使用的部分」。而第10條規定了刑事罰則。

假設上述事實是已知的，那麼可以想像當局會提控嗎？在這種情况裏檢控，會令法律變得瑣碎、破壞其名聲（trivialize the law and bring it into disrepute），此案會被法庭一笑置之。然而一宗基於上述《規例》第7（2）條的案件，由高浩文法官於2023年1月聆訊，兩年半之後（2025年7月23日）頒布裁決，產生了有151個段落的巨型判辭（K訴環境及生態局長和律政司長，HCAL 646/2022）。

案件事實

高浩文法官在事實陳述裏，首先說「儘管K生來是女性，但我將用男性代名詞來稱呼K」，然後接續道：

「如前所述，K出生時生理上屬女性，惟從小就自我認同為男性。2017年他被診斷出患有性別不安（gender dysphoria；一種罕見病症，患者會覺得他/她出生於一個錯誤的身體），並且（自19歲起使用荷爾蒙來自我治療）一直在威爾斯親王醫院的性別認同診所接受治療，包括荷爾蒙治療。於提出申請（編者按：申請司法覆核）時，K正經歷『真實生活體驗』（real life experience, RLE）過程。其中，個人會尋求始終如一地以跟他/她所認同性別一致的性別角色生活（在K的個案裏是男性）。為促進他的治療，醫生向K發出『性別認同信』（Gender Identity Letter），證明K正在經歷RLE，於社會環境裏將被視為男性，而使用特定性別設施（gender-specific facilities）是治療和轉變的重要部分。換言之，K之RLE的一部分，將包括使用跟他性別認同一致的男性公廁。」

從虛假基礎 湧現抽象論點

判辭的引言段落提出了一個問題：

「一個於出生時在生理上屬女性的人，在何種情况下會變成男性，使他可以獲准進入任何性別隔離的、分配予男性使用的公共廁所，而毋須擔憂遭刑事檢控（without fear of criminal prosecution）？或者換個角度說：在這種情况下，『女性』與『男性』之間的界線在哪裏，及由誰來劃線呢？」

法官說「毋須擔憂遭刑事檢控」。這是虛構（concocted）的擔憂，完全不真實。若有人因為進入錯誤的廁所使用設施而擔憂遭刑事起訴，那會是什麼樣的「警察社會」（police state）呢？

這個說法是荒謬的（absurd），尤其是在K的個案，她正經歷RLE，作為其醫療方案的一部分，並且有由醫生發出的「性別認同信」，當中說她在社會環境裏應被視為男性，及使用「特定性別設施」（例如男廁）是「治療的重要部分」。

倘這是真實的擔憂遭刑事檢控，那會把醫生置於什麼處境呢？刑事罪行的從犯（accessory）？

從這一虛假基礎，湧現出關於憲法法律、「平等權利」、「免受歧視的自由」及違反《基本法》和《香港人權法案》的抽象論點。所有這些抱怨和反對，佔據判辭多頁篇幅。嘗試總結這些論點和反論證將會是沒有結果的，因為它們沒有用處，下文將可看到這一點。

法官在判辭第147至148段表示：

「在此情况裏，申請人就提出司法覆核的許可申請獲批准，實質申請在以下範圍內勝訴，並產生了以下在我行使之酌情權裏看來適當的濟助（relief）。」

「我發出宣告（declaration），《公廁（行為及舉止）規例》第7及10條在恰當理解下，違反基本法第25條，及人權法案第1（1）、14和22條。」

然後於第149段，法官將其宣告「暫緩」生效12個月，「以讓政府考慮是否希望採取某種方法來處理這項違規」。

但當中有一個問題，是法官自己也承認的。K申請濟助的答辯人是兩名政府官員，而法官的「宣告」，沒有「咬到」（bite；用第149段法官自己的措辭）諸如由私人擁有之購物中心裏公眾可使用的廁所。他或者還可加上在港鐵轉車站和許多其他車站的所有公廁——它們是由港鐵公司維修保養，而其亦不是訴訟的當事人。當然，還有其他很多附設於咖啡店和餐廳的廁所。

那麼現實世界裏還剩下什麼呢？幾乎什麼都沒有？法官如此說：

「我承認，政府或會持這樣的觀點——尤其是在沒有類似法規針對其他公眾可使用的廁所（諸如購物中心裏）之情况下——它會樂於（content）放過刑事罪行。我猜想，可以這樣認為：就如其他公眾可使用的設施（但由私人管理），有其他可以用來阻止和懲罰不當行為的罪行。不過，除此之外，我留待政府考慮並實施恰當的方法來解決這項違規。」

結語

法官說道，「政府或會持這樣的觀點……它會樂於放過刑事罪行」。換言之，就目前情况來說，《規例》第7（2）條沒有任何作用。「宣告」沒有什麼可以實質地針對。經過所有對「憲法有效性」、「歧視」、「平等」等概念的冗長斟酌後，該「宣告」就消散於空氣了（evaporated into thin air）。

法律的抽象概念很少能夠解決實際問題。法官沉浸於幻想世界裏，忘記了那句古老格言——法律不問瑣事。

而至為諷刺的是，這一特別瑣事竟然花了兩年半時間來處理。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；標題為本報編輯所擬，原題為「The law does not concern itself with trifles」）

作者烈顯倫（Henry Litton）是終審法院前常任及非常任法官

