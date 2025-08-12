歐陽五：《南京照相館》對焦真實而非仇恨

國際專業電影平台IMDb網站的高讚評論稱，這部電影是對受害者的莊嚴紀念，是必看的歷史和正義之作。對廣大中華同胞而言，南京大屠殺是一道永恒傷疤。1937年12月13日，侵華日軍攻陷南京，展開長達6周的燒殺淫掠，造成至少30萬國人遇難。撰寫《南京大屠殺》一書的美國華裔作家張純如，因為長期觸探這段至暗歷史，加之日本右翼勢力騷擾，最終精神崩潰自殺。這段歷史對後世之人尚且如此難以承受，足見侵華日軍之殘暴，是對人類文明的一記重創。

正如《南京照相館》英文片名「Dead to Rights」所指，這部影片首先立足於歷史鐵證之上。近年來，愈來愈多侵華日軍官兵拍攝的照片被發現；而影片的故事原型，正是當年南京的照相館學徒羅瑾。羅瑾在冲洗日軍膠卷時，冒死保存了16張暴行照片，並裝訂成冊，後由愛國青年吳旋接力守護，成為戰後審判日本戰犯谷壽夫的鐵證。2015年，這本相冊被聯合國教科文組織列入《世界記憶名錄》。

電影跳出情緒宣泄

着眼戰爭和平人性

相較於血淋淋的歷史影像資料，《南京照相館》的敘述視角頗為克制。影片導演申奧對媒體談及創作理念時表示，不把鏡頭直接對準暴行、血腥，不以此當噱頭販賣情緒。因此在影片當中，鏡頭沒有直接對準日軍對女性的施暴場面；諸如日本兵摔死嬰兒等暴行，被置於畫面後景，焦點則對準前景主角的反應。但觀眾仍能夠從視覺語言的留白和演員精湛演技中，感受到日軍的殘暴。比如，片中一名女主角給日軍唱戲歸來，她用表情及肢體語言，淋漓傳遞了她被凌辱的事實。

在血流成河的歷史面前，《南京照相館》跳出了以血腥宣泄情緒的路數，着眼於追問戰爭何以發生、和平怎樣維繫，以及人性如何不被黑暗吞噬。在筆者看來，影片對日本法西斯偽善的揭露，是回答這些問題的關鍵線索。片中的日本軍官，一邊手書「仁義禮智信」，一邊下達殺戮命令；而作為主角的日本攝影師，同情死人堆裏倖存的小狗，以「朋友」稱呼為他冲洗照片的中國人阿昌，卻在阿昌利用價值結束後漠然下殺手。

進而言之，當年日本以「大東亞共榮」之名義侵略亞洲各國，正是偽善之集大成。偽善之下的暴行，比暴行本身更可怖，對人類社會的破壞力更大——因為藉由偽善的外殼，暴行被合理化，無從被糾正和反思。於影片和真實歷史中，日本法西斯都竭力掩蓋犯下的暴行。他們深知，一旦偽裝被揭露，所謂「日本帝國的榮光」將轉瞬成為灼燒他們的地獄之火。

盼日本直面歷史 與鄰國重建信任

在《南京照相館》中，正義與邪惡的較量，也是真實與偽善的搏鬥，更是和平與戰爭的選擇。影片嘗試傳達：和平需要維護，而破除偽善、直面真實，才能夠通往和平之路。放眼戰後現實，近80年來，日本右翼勢力一直試圖抹煞侵華歷史，包括否認南京大屠殺。某種程度上，這亦是偽善的延續，是對人類和平的潛在威脅。對此，日本乃至世界民眾必須保持警覺。

二戰是人類文明的浩劫。就此而言，南京大屠殺不僅是中國記憶，更是全球記憶。然而，在美國和西方主導的戰後秩序及歷史敘事中，南京大屠殺長期被忽視。如今，中國人拍攝《南京照相館》這類影片，正是為激活塵封的真實歷史，對抗遺忘和偽善，並通過銘記歷史教訓，啟示未來和平。筆者希望日本能夠直面歷史，不再用「受害者敘事」來逃避戰爭責任，如此方能夠與亞洲鄰國重建信任。

