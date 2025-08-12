明報新聞網
觀點
阮穎嫻

阮穎嫻：穩定幣熱議：創新金融與監管

【明報文章】最近社會熱烈討論穩定幣。今年5月香港立法會通過《穩定幣條例》，8月1日生效。美國也在近期推出關於穩定幣的聯邦監管框架，即所謂「天才法案」（GENIUS Act；《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》）。一時間，穩定幣概念股受追捧，股價暴升。

另一邊廂，又有本地金融學者受訪，說買穩定幣博升值，被人嘲笑。有人說穩定幣會改變未來經濟和金融生態，但坊間似乎對穩定幣認識不多，所以今日講講。

穩定幣是一種加密貨幣，專門設計來保持價格穩定。穩定幣有不同種類，現在最流通的穩定幣類型，價值通常跟美元或其他法定貨幣、黃金等資產掛鈎（註）。穩定幣的發行人是私人機構，而非政府或中央銀行。穩定幣交易多數用區塊鏈（blockchain）技術，採用「去中心化」（decentralization）方式運作。

「去中心化」交易

解釋一下「去中心化」的意思——我去便利店買汽水，我付現金，一手交錢一手交貨，是一個「去中心化」的交易，這個交易是實物（現金和汽水）的互換，不牽涉第三者。但日常生活很多交易都不是「去中心化」的，例如銀行存款、碌卡買嘢、用八達通畀錢等，交易前後，我手上現金沒有減少，而改變的只是我某個帳戶上的銀碼。這些交易以記數形式進行，需要第三方（如銀行或卡公司）決定我帳戶上的銀碼減少幾多、商家帳戶上的銀碼增加幾多。這些是「中心化」（centralized）交易。穩定幣和加密貨幣所採用的區塊鏈技術，是一種在網上世界不需第三方都能夠交易的辦法。

事實上，穩定幣的出現，原本是為幫助加密貨幣交易——因為比特幣等加密貨幣價格波動很大，不適宜用作加密貨幣交易的單位；而穩定幣透過掛鈎美元等資產，令價格保持穩定，方便用來買賣、支付及跨境匯款，減少價值波動風險。

一個很重要的問題是：既然發行穩定幣的是私人機構，人們未必對穩定幣有信心，為什麼穩定幣可以維持幣值穩定？

這是個關乎穩定幣的核心問題，也是上述立法的一個重點。現時美國和香港的穩定幣框架，要求穩定幣發行人須全額用高質量、低風險、高流動性之資產備付發行的穩定幣。例如發行人發行與美元掛鈎的一個單位穩定幣時，需要有一個單位美元資產，這樣就能夠確保在贖回穩定幣時，發行人有足夠美元兌回同等價值的穩定幣。有了這樣的全額儲備和贖回機制，就可以確保穩定幣幣值大致穩定。

國際清算銀行提穩定幣3缺點

既然愈來愈多政府設立框架完善穩定幣制度，坊間有意見認為，穩定幣有朝一日會顛覆國際貨幣制度，甚至令主權國家失去發行貨幣的壟斷地位。關於這些言論，國際清算銀行（Bank for International Settlements）認為穩定幣不會取代法定貨幣，並提出幾個穩定幣的缺點。

第一，由於穩定幣發行人是私人機構，政府或中央銀行沒有義務確保穩定幣幣值穩定。基於信心問題，投資者可能會擠提某種穩定幣，令其價格波動。這種情况在法定貨幣不會發生，例如香港市民不會覺得匯豐與中銀發行的100元「紅衫魚」紙幣有分別，100元就是100元，因為大家明白這些貨幣其實都是金管局的負債，有事就搵金管局包底。

但穩定幣不一樣：即使兩大美元穩定幣USDC和USDT之間，也會有些微匯率差異。例如，同樣一部電話，A店標價500 USDC，B店標價500 USDT；由於USDC與USDT之間可能存在些微匯率差異，消費者若以USDC購買，實際支出可能比用USDT高，或反之。惟明明兩者都是標榜與美元大約1兌1的穩定幣。這樣一來，市場上同一商品，會出現多個以不同穩定幣計價的價格，消費者需要比較不同穩定幣之間的匯率。如果穩定幣日後成為主流，可能引起混亂和麻煩。

第二，現行貨幣制度下，銀行用的是「部分準備金制度」（fractional reserve banking）——當你存款入銀行，銀行只需保留部分存款作為準備金，餘下資金可以借出或投資。銀行接受存款，然後借出資金，形成乘數效應。穩定幣則沒有此優點：上述穩定幣框架規定，穩定幣須有全額儲備，以維持其幣值穩定。

那為什麼銀行不需要全額儲備呢？這是因為銀行與央行之間有一系列機制，解決銀行流動性不足的問題。例如銀行可以其資產作抵押，向中央銀行的貼現窗貸款，以增加流動性。所以，如果要一時間大額提款，銀行手上未必有那麼多現金或流動資產可即時出金，銀行可以借錢解決。中央銀行可以提供這些貨幣給銀行，源於現行制度下，中央銀行是法定貨幣的唯一發行人。

第三，現時的加密貨幣系統，包括穩定幣，在公共區塊鏈上匿名流通，備受非法行為、網絡詐騙、洗黑錢、避制裁、恐怖活動融資等問題困擾。很多穩定幣持有人的身分沒有被嚴格核實，缺乏像銀行般的監管標準，難以取信於普羅大眾，更遑論得到他們廣泛應用。

以上看法有一定參考價值，但必須承認：國際清算銀行作為央行中的央行，它反對穩定幣的立場，是理所當然。央行發行貨幣的壟斷地位非常有價值，因為發行一種有公信力的貨幣，即是徵收鑄幣稅（seigniorage），即發行貨幣所產生的特定收益。央行只要將白紙印成鈔票般模樣，就能夠換取實物或資產，是無本生利；惟其他人擅自印鈔就是假鈔，發行及行使假鈔都是犯法行為。能夠印刷法定貨幣無本生利的，只有央行。

即使在現行框架下，穩定幣發行人雖然要有全額儲備，惟仍然有利可圖——因為穩定幣不會有利息，但穩定幣發行人在賣穩定幣（假設是掛鈎美元）的時候，就會收回同等價值的美元。這些美元可以投資美元資產（如美國國債），賺取息差。如果穩定幣能夠普及，發行穩定幣的利益非同小可。這或是穩定幣概念股飈升的原因。

離岸人幣穩定幣前景 言之尚早

最後，香港的穩定幣框架不止規管掛鈎港元的穩定幣，也規管任何在港發行的穩定幣。有人認為，這是為離岸人民幣穩定幣在香港發行鋪路。現時流通的穩定幣，約有99%與美元掛鈎。美元霸權是現代國際貨幣系統的核心，而跟美元掛鈎的穩定幣，則把美元霸權由現實世界延伸至虛擬世界，令美元霸權地位更牢不可破。因此，在香港定下穩定幣框架，為發行離岸人民幣穩定幣鋪路，可視為人民幣國際化的一步。

不過，現時大部分人民幣於在岸市場流轉，離岸人民幣資金有限，而中國大陸又有資本管制，所以離岸人民幣穩定幣發展，或會受到流動性不足所限。其發展前景，言之尚早。

註：也有其他種類的穩定幣，例如算法穩定幣，但不在本篇討論範圍。

作者是香港大學經管學院講師

