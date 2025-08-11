明報新聞網
觀點
藍天銘

藍天銘：承認巴勒斯坦國——對恐怖主義的獎賞

【明報文章】就2025年8月4日《明報》的社評（編者按：題為〈承認巴勒斯坦國應有之義 制止加沙殺戮刻不容緩〉），我希望釐清圍繞當前與哈馬斯在加沙衝突中一些普遍存在的誤解。

首先必須重申：哈馬斯是一個被明確定性的恐怖組織。其憲章明確呼籲摧毁以色列，並在其土地建立伊斯蘭政權。哈馬斯不認同政治解決方案、協議或共存；其意識形態植根於激進伊斯蘭主義，鼓吹聖戰。

哈馬斯在2023年10月7日以駭人的暴行入侵以色列，這正是哈馬斯更廣泛計劃的一部分，旨在聯合激進伊斯蘭勢力與國家發動摧毁以色列的攻擊。正如哈馬斯政治局成員Ghazi Hamad所言：「若此次未能成功，我們將反覆為之。」

哈馬斯罪行持續不斷

喚起猶太大屠殺記憶

此次襲擊是我們歷史上最大規模的恐怖主義行徑。必須緊記，這次襲擊是以色列對哈馬斯在加沙採取行動的唯一導火索。此時鼓吹建立巴勒斯坦國的領導人，實質上是對哈馬斯此種暴行的獎賞。哈馬斯自身已承認此點，Ghazi Hamad稱：「多國承認巴勒斯坦國的倡議，是10月7日行動的成果之一。」換言之，他們相信通過造成1200人死亡、多人遭性侵及250人被綁架的殘暴行徑，可換取國家地位。

關於加沙人道狀况，陳述事實是必須的。自2023年10月7日爆發衝突以來，以色列已協助近200萬噸人道物資進入加沙走廊。每日數百輛援助卡車進入加沙，以色列未對人道援助數量設限；加沙地區的物資運送與數量分配，是由聯合國及其他援助組織決定。

自今年7月27日起，以色列國防軍實施每日由上午10時至下午8時的人道暫停，以確保安全分發援助；已經運送逾千輛卡車，及大量空投物資。以色列更啟用加沙輸電線路操作海水淡化廠，為加沙南部約90萬平民提供淨水。截至7月底，加沙人道基金會（GHF）已分發逾9400萬份餐食。

然而，因聯合國主導的收發延誤，大量物資仍堆積未用。目前平均每日779輛卡車尚待處理。此外，以色列亦沒有限制加沙病患者及其陪同人士出境。

儘管人道努力持續，哈馬斯仍蓄意破壞物資分配。他們襲擊前往GHF中心的居民、劫掠援助車隊，並藉機牟利。

哈馬斯的罪行持續不斷，他們把整個加沙地帶及民用設施軍事化，以平民為人肉盾牌，並扣押50名2023年10月7日綁架的以色列人質，剝奪他們的對外聯繫與醫療救治。最新影像顯示哈馬斯蓄意折磨、餓壞人質，這喚起猶太大屠殺的恐怖記憶，而國際社會大多保持沉默。人質Evyatar David極度營養不良的影像，只能用「惡魔行徑」形容。

立即釋放以色列人質、解除哈馬斯武裝，並使哈馬斯退出加沙統治地位，可令衝突即刻終止。然而哈馬斯拒絕放棄軍事權力，否決近期所有停火提議。

遵循亞伯拉罕協議

實現中東溫和穩定

我認同《明報》社評作者所言，2023年10月哈馬斯襲擊，對以色列社會造成深遠影響，深深觸動了我們的集體記憶，產生強烈共鳴。以色列立國宗旨正是防止猶太大屠殺等暴行重演；近期暴力事件，觸動了我們最黑暗的歷史迴響。但以色列亦是珍視多元意見的民主政體，凝聚我們的共識是：絕不容許2023年10月7日式暴行重演，必須剷除對此負責的恐怖組織。

最後，我以積極的態度作結——我始終樂觀地認為，遵循《亞伯拉罕協議》模式的和平解決方案，是唯一可行道路，也是實現中東地區溫和穩定的唯一方案。

（編者按：文內分題為本報編輯所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

