明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林順潮

林順潮：從「太空油毒品」到「依托咪酯」

【明報文章】近年一種俗稱「太空油」的新型毒品在香港蔓延，對青少年群體構成威脅。根據保安局數據，2025年上半年涉及「依托咪酯」的吸食個案多達327宗，按年上升近2.8倍，當中超過六成為21歲以下者。同期，警方截獲相關電子煙彈數量，更由去年同期約7000粒激增至逾25萬粒，升幅高達35倍，情况令人憂慮。

所謂「太空油」，是以電子煙形式包裝的混合毒品，主要含有麻醉劑成分依托咪酯（Etomidate），它常被包裝成普通的電子煙彈，極具誤導性，加上價格下降，導致濫用風險不斷上升，尤其在校園中流傳的情况愈趨嚴重。吸食後可能導致恍惚、失憶、失控行為，甚至陷入昏迷，嚴重影響青少年身心發展，對健康與公共安全造成雙重威脅。

打擊毒品需要社會各界聯手，學校、家庭、社區等均需大力推動。筆者曾於本年5月與香港戒毒會舉辦「打擊太空油毒品」線上講座，有近200名來自全港中小學的代表參與，足證教育界對問題的高度關注。講座聚焦探討依托咪酯的成癮性、對青少年身心的危害，並討論家長和學校應如何防範與介入。

本年7月，筆者到社區積極推動禁毒議題，於將軍澳舉辦禁毒嘉年華，透過標語創作、互動遊戲及教育展示，提高市民尤其是青少年及家長的禁毒常識，聯手建立防毒網絡。保安局長鄧炳強在活動中指出，吸食依托咪酯的後果非常嚴重，例如吸食者會出現全身抽搐、神志不清、皮膚潰爛、身體不受控等類似「喪屍」狀態，令吸食者醜態盡露、尊嚴掃地，成為人生中難以磨滅的污點。

改名非萬靈丹 但屬打擊毒品關鍵一步

筆者早於今年6月立法會大會提出，「太空油」名稱極具誤導性，毒販利用這個名字刻意美化含有依托咪酯的毒品，誘騙年輕人吸食，令他們忽略這種毒品對身體造成的嚴重損害。正如可卡因俗稱「可樂」，官方名稱都是以主要成分可卡因來命名，因此建議官方名字從「太空油毒品」改為採用其學名依托咪酯，直接陳述其毒品本質，令公眾準確認識其風險與毒性，亦避免美化或浪漫化成分含糊的俗稱。7月31日政府迅速回應建議與社會關注，正式宣布將「太空油毒品」正名為依托咪酯，顯示出當局對新型毒品的高度警覺與執行力。當然，改名並非萬靈丹，但這是打擊依托咪酯的關鍵一步。

盡快修訂控煙例 加強阻嚇毒品

下一步就是要盡快通過新的控煙條例草案，禁止在公共場所持有或吸食電子煙。電子煙機是吸食依托咪酯的工具，一般人難以分辨吸食者是否在吸毒，因此出現不少在公眾場所懷疑公然吸毒的畫面。修例之後，可令吸食依托咪酯者不再隱蔽，吸毒者不會再心存僥倖，加強對毒品的阻嚇力度，亦有利警方執法，見到持有電子煙機的人就可以馬上執法，並透過試紙驗毒。

許多青少年吸食依托咪酯是因為想紓解壓力，反映出社會對學生心理健康的關注仍有不足；應加強關注青少年的精神健康問題，從而減少他們接觸毒品的機會。依托咪酯嚴重危害青少年身心健康，政府果斷迅速宣布將「太空油毒品」改名為依托咪酯，是以實際行動使公眾提高警惕，這正是本屆特區政府積極有為、重視實效的施政風格體現。

作者是港區全國人大代表、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林順潮]

相關字詞﹕林順潮

上 / 下一篇新聞