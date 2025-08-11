林順潮：從「太空油毒品」到「依托咪酯」

所謂「太空油」，是以電子煙形式包裝的混合毒品，主要含有麻醉劑成分依托咪酯（Etomidate），它常被包裝成普通的電子煙彈，極具誤導性，加上價格下降，導致濫用風險不斷上升，尤其在校園中流傳的情况愈趨嚴重。吸食後可能導致恍惚、失憶、失控行為，甚至陷入昏迷，嚴重影響青少年身心發展，對健康與公共安全造成雙重威脅。

打擊毒品需要社會各界聯手，學校、家庭、社區等均需大力推動。筆者曾於本年5月與香港戒毒會舉辦「打擊太空油毒品」線上講座，有近200名來自全港中小學的代表參與，足證教育界對問題的高度關注。講座聚焦探討依托咪酯的成癮性、對青少年身心的危害，並討論家長和學校應如何防範與介入。

本年7月，筆者到社區積極推動禁毒議題，於將軍澳舉辦禁毒嘉年華，透過標語創作、互動遊戲及教育展示，提高市民尤其是青少年及家長的禁毒常識，聯手建立防毒網絡。保安局長鄧炳強在活動中指出，吸食依托咪酯的後果非常嚴重，例如吸食者會出現全身抽搐、神志不清、皮膚潰爛、身體不受控等類似「喪屍」狀態，令吸食者醜態盡露、尊嚴掃地，成為人生中難以磨滅的污點。

改名非萬靈丹 但屬打擊毒品關鍵一步

筆者早於今年6月立法會大會提出，「太空油」名稱極具誤導性，毒販利用這個名字刻意美化含有依托咪酯的毒品，誘騙年輕人吸食，令他們忽略這種毒品對身體造成的嚴重損害。正如可卡因俗稱「可樂」，官方名稱都是以主要成分可卡因來命名，因此建議官方名字從「太空油毒品」改為採用其學名依托咪酯，直接陳述其毒品本質，令公眾準確認識其風險與毒性，亦避免美化或浪漫化成分含糊的俗稱。7月31日政府迅速回應建議與社會關注，正式宣布將「太空油毒品」正名為依托咪酯，顯示出當局對新型毒品的高度警覺與執行力。當然，改名並非萬靈丹，但這是打擊依托咪酯的關鍵一步。

盡快修訂控煙例 加強阻嚇毒品

下一步就是要盡快通過新的控煙條例草案，禁止在公共場所持有或吸食電子煙。電子煙機是吸食依托咪酯的工具，一般人難以分辨吸食者是否在吸毒，因此出現不少在公眾場所懷疑公然吸毒的畫面。修例之後，可令吸食依托咪酯者不再隱蔽，吸毒者不會再心存僥倖，加強對毒品的阻嚇力度，亦有利警方執法，見到持有電子煙機的人就可以馬上執法，並透過試紙驗毒。

許多青少年吸食依托咪酯是因為想紓解壓力，反映出社會對學生心理健康的關注仍有不足；應加強關注青少年的精神健康問題，從而減少他們接觸毒品的機會。依托咪酯嚴重危害青少年身心健康，政府果斷迅速宣布將「太空油毒品」改名為依托咪酯，是以實際行動使公眾提高警惕，這正是本屆特區政府積極有為、重視實效的施政風格體現。

作者是港區全國人大代表、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

