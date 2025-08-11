明報新聞網
觀點
孫興杰

孫興杰：特朗普關稅與「顛倒的世界秩序」

【明報文章】早前美國總統特朗普簽署行政令，公布對近70個貿易伙伴的關稅稅率，從10%到41%不等。至於美國政府如何執行這一關稅政策，尚需觀察。但可以說，特朗普從今年4月發動的關稅大戰暫告段落。美國貿易代表格里爾接受媒體採訪表示，關稅稅率大概會維持穩定。美國對貿易伙伴加徵了非對稱關稅，有些國家甚至對美國零關稅，由此導致的結果是，美國告別了低關稅稅率，把平均關稅從2.5%跳高到17%左右；更重要的是，二戰結束以來，美國對貿易伙伴的非對稱關稅政策就此大逆轉，美國將自由國際主義世界變成了作家茨威格（Stefan Zweig）所說的「昨日世界」。

特朗普囂張施關稅大棒

源自美國經濟結構特徵

特朗普政府與歐盟、日韓等主要貿易伙伴達成協議；而沒有達成協議的貿易伙伴，只是收到了「最後通牒」。今年次季美國經濟增長率超預期，看起來特朗普關稅戰取得不小戰果，美國關稅收入增長了1倍。從自由貿易角度看，特朗普關稅戰違反時代潮流，但為什麼美國能迫使世界主要經濟體妥協，甚至屈辱地接受高關稅呢？冷戰期間，法國總統戴高樂曾將美元霸權視為「囂張的特權」；現在看來，關稅變成特朗普的「囂張特權」。特朗普的「囂張」，除了他的個性之外，更多來自美國經濟結構性的特徵。

美國是個消費國，是全球最大的最終消費品市場。從馬克思政治經濟學角度看，生產、流通、交換、消費等構成資本的循環系統，惟交換是實現商品價值的「驚險一躍」，而消費則完成了價值的消耗和滅失，從而為新的資本循環開闢空間。資本主義體系中的危機，主要是價值交換與消費難以實現，並形成過剩危機。就此而言，於世界市場體系和資本循環系統中，美國扮演了扳道工和清道夫角色。沒有美國的消費，產業資本和流通資本都很難實現「驚險一躍」。由此，美國取得一種嵌入世界經濟體系內的權力，即一種結構性的權力。

二戰結束以來，美國構建了自由貿易體系，尤其是對西歐、日本等盟國採取非對稱開放，美國消費主義社會成為牽引西歐、日本快速崛起的重要動力。20世紀70年代，尼克遜政府時期開始面臨貿易和財政雙赤字。1971年8月15日尼克遜宣布切斷美元黃金窗口，並加徵10%進口稅。到1973年，國際貨幣金融體系進入美元時代。美元「去黃金化」，美國主權貨幣成為世界貨幣。除了沒有其他貨幣作為挑戰者之外，美國經濟結構轉型與調整，重構了世界市場體系；產業資本流出美國，信用卡等債務消費夯實了美國作為消費國的地位。美國國債則成為美國「購買」世界的憑證。

特朗普關稅戰的目標

在全球化高歌猛進的40多年中，美國消費、世界生產，重塑了世界市場。市場經濟是過剩經濟，而非短缺經濟；市場需求是最稀缺的資源，消費需求變成美國殺手鐧。特朗普在第一任期就開打關稅戰；而第二任期以來，更是以貿易逆轉的比重作為加徵關稅依據。

就目前而言，特朗普關稅戰看起來比較隨意和混亂，但呈現出幾種邏輯或目標：以非對稱關稅重洗財富格局、維護美元霸權地位、實現地緣政治目標、干預他國內政等。

除徵收高額關稅，特朗普政府還要求貿易伙伴對美投資。動輒數千億美元的投資承諾，其實是要轉移產業資本。歐盟、日韓都承諾對美大量投資，尤其是投向特朗普政府看中的產業，如鋼鐵、汽車、醫藥等。特朗普認為，自由貿易摧毁了美國產業體系，要通過關稅大棒實現產業資本回流。當然，這些投資承諾能否落實乃屬後話。顛倒的關稅體系，一方面要從貿易國身上「薅羊毛」，關稅成本不見得完全由出口一方承擔，惟美國關稅收入的確增加了。更重要的是，關稅大幅提高了商品進入美國市場的成本。另一方面，美國政府要求遏制轉口貿易，分化出口國，進一步放大了美國作為消費國的「囂張特權」。

美元霸權是美國「囂張」的支柱。特朗普不管如何任性，最終都要服務於美元霸權這一目標。特朗普威脅金磚國家，如有「去美元化」行動，將被加徵關稅。俄烏衝突發生後，美國對俄實行嚴厲金融制裁，美元武器化也令其他國家感受到威脅，但要「去美元化」幾乎不可能。此外，特朗普一直迫使聯儲局降息，惟加徵關稅最終會部分呈現為美國物價上漲；關稅收入增加能否彌補不降息帶來的國債成本，也是個問題。

特朗普再次上台後，曾誇口說會短期內結束俄烏衝突，但地緣政治衝突很難用「交易藝術」解決。特朗普基本又回到美國的外交軌道：一方面通過北約向烏克蘭提供武器裝備，另一方面則威脅對印度、中國等購買俄羅斯原油的國家實行二級制裁，徵收高額關稅。特朗普認為，印度購買大量俄油並向國際市場出售，大賺其利，是不可接受。無論印度還是中國，都不會因為特朗普恐嚇而不再購買俄油，惟不排除成為利益博弈的籌碼和議題。

中美之間延長了關稅休戰，一個很重要的原因是稀土。中國近乎壟斷稀土資源，從而得到對美博弈的有力槓桿。至少在特朗普任期，美國難以擺脫對華稀土依賴。關鍵礦產愈來愈成為大國博弈焦點，甚至改變博弈進程和走向。當然，用關稅來解決戰爭與衝突，並不會取得立竿見影的效果。美國對俄制裁不可謂不嚴厲，俄國戰時經濟體系卻似乎適應了戰爭狀態。消耗戰是痛苦的，也是在熬時間，但特朗普的「最後通牒」不能扭轉俄烏戰爭態勢。

最後，特朗普還把關稅當成趁手兵器，干預他國內外政策。加拿大準備承認巴勒斯坦國，而巴西對其前總統發起訴訟，特朗普對此不爽，威脅對兩個美洲國家加徵額外關稅，此舉引起巴西國內強烈反彈。若在關稅大棒下屈辱妥協，那特朗普豈非動動嘴就能號令天下？

正視「今日世界」 籌謀「明日世界」

關稅戰第一階段結束了；政策如何落實，卻並不明瞭。加上特朗普的「變臉」藝術，損益也不清楚，勝負難分。可以肯定的是，特朗普已築起與二戰之前一樣的關稅牆。通往美國市場的道路不但崎嶇，而且成本高昂。當然，特朗普的關稅是要治理美國經濟失衡，客觀上也迫使出口國和消費國與美國共舞，實行順周期的經濟戰略調整。這個調整無疑將是漫長而痛苦的，也是不確定的。與其懷念「昨日世界」，不如正視「今日世界」，籌謀「明日世界」。

作者是中山大學國際關係學院教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

