趙文宗：當真話也變成謠言時

謠言與真相 在博弈鬥力

面對謠言現象，我們必須明白：所謂「真相是詮釋」，並不意指真相不存在，或「只係相對存在」；而是指在特定環境下，「真相由此產生」。只是，此刻真相並非自有永有；當脈絡改變，對事實的審視角度也會轉化。進一步說，詮釋需實在基礎，不是憑空想像。例子一：我說，秘魯與尼日利亞接鄰；你說沒可能，前者在南美，後者在非洲。我可否硬拗：那只是閣下主觀詮釋？當然不。

例子二，佛家傳統創立八敬法，控制比丘尼（或稱尼姑）的日常修練及生活。當年當日在男性霸權本位的印度社會，那措施是容許女性出家的妥協，今年今日就是性別歧視。所以，釋昭慧法師建議並宣揚廢除八敬法。簡單因八敬法之存在而指控佛家其實不支持眾生平等，並不公平——這就是以歷史脈絡為焦點詮釋資料的重要。這方法可以一針見血地指出：一件實在存在的事實，於不同論述下的權力迴旋中，會有不同的認識及影響。沒有人可以說「八敬法存在是假新聞」，或「當刻八敬法不平等對待女性只屬謠言」。

也就是說，要打破沒真實底氣的謠言，避免社會遭無端顫動，方法是大器地容許、接納對現實的各種分析；前提是盡可能把實在資料公開——包括政府掌握的大數據（尤其是為了改善人民生活而主動提供資料的話），而不是反其道而行，把資料隱藏。當然，我並不是倡議將每個人或每間機構擁有的所有資料（如國安、私隱資料絕對是例外）完全公開、上載網絡。况且，把資料盡量公開，並不意味謠言就自動消失、真相就可先驗自證。我們起碼還要解決網絡碎片化、同溫層兩個迷思。

網絡碎片化 真相未擁有

網絡碎片化，意即：人人可上載消息，人人可選擇以不同方法閱讀不同資料，個別謠言理應壽命不長。於AI（人工智能）世代，沒有人可以完全決定另一人閱讀哪些資料、幾多資料。以往父母和師長選擇報章、開關電視的權威，早已灰飛煙滅。以往的權力分層，遭科技打碎，網絡使用極端個人化（胡，頁41、163）。於是有論者曾經相信，隨着網絡發達、AI普及，可令傳統弱勢充權更快、發聲更易，可以更易打破無根據攻擊弱勢的謠言（如「同志就係濫交」）。正如我在〈思考「公開資料」立法的未來路向〉（註1）一文指出，後人類視角既然強調人類與科技共生磨合、追求創造由非人類本位的主體多元，網絡碎片現象似乎是自然而發的美好結果。

但是，後人類主體權力並不一定均等（你我賴以維生的手機，有新有舊有快有慢，各地上網速度不一）。後果是，他上載消息慢，她下載信息齊，人人掌握資料的能力就有明顯差距（Braidotti,頁14、19、25）。所以，不幸地，隨着科技先進，社會分層只是轉化，並沒消失——於過去按年齡、種族、性別、性傾向、傷健等的劃分上，現在再加上科技。又，現在流行「永遠在線」，互聯網網站、YouTube頻道又多又新，Instagram及Threads新信息瞬間即逝——結果就是信息超龐大，讀者網民專注力自然下降，惟新信息/謠言卻一個接一個出現。

最要命的是，在雲霸權時代，「封建主」以演算法操縱出現在個別用家的眼前資料（註2）。也就是說，即使世上毫無篩選審查，只有經覆核屬實的全部資料公開並上載，用家又準確知道自己想找什麼、需要什麼，他/她亦無法閱覽消化所有資訊，從而得到實在基礎資料、打破謠言。「由於網絡碎片化，謠言不再」，本身就只是謠言。

公義未消失 真相還未死

另一個令實在基礎不被尊重、使謠言強勢的原因，是同溫層（或稱迴聲筒）。由於不想被孤立，個體傾向選擇加入群組，並自閹各自批判及接納不同意見的能力，形成固執的同溫層。網上封鎖通知及「拉黑」（屏蔽）的功能，都加強同溫層的威力——用戶參加同聲同氣的群組，群組又阻隔不同意見者參與發聲。結局就是，同溫層自我隔絕接觸可能挑戰群組共同信念的資料，以為自創邏輯天下無敵，堅持用自己角度解釋手上有限、有偏頗的資訊。結果就是拒絕反思反省、自我感覺良好，自製複製謠言而不自覺。

要突破上述兩個障礙、重新尊重實在的基礎資料，我們需要擁有挑戰雲霸權及挑戰科技建構生活舒適圈的勇氣和眼界。一言蔽之：不可因貪圖簡單說法而放棄公平公義。正如齊澤克所言，不應容讓公義淪為將真言變為謠言的藉口、幻想，而應把公義等同（自我）反省、改變（齊澤克，頁29、30）。換言之，就是斷不可貿然將自我中心價值觀及自利目的冠名公義，並藉此將質疑自己主張的實在基礎資料分析，誣衊約化為謠言或假新聞。

我們須學習、加強定時自省和自我質疑的覺悟，從而準確辨別和批判檢視實在基礎資料。特別是因AI出現，虛擬與現實二元已經開始崩析瓦解，此能力已屬必需之生活技巧。這樣才可勇敢地面對實在基礎資料反映的現象（由接受自己堅持之主張破敗，到承認自己已成過去自己看不起的主體）。唯有如此，（後）人類社會才可盡量公開資料，不怕濫用、亂解釋，製造無謂的混亂不安。

註1：刊2025年7月7日《明報》

註2：參見〈資本主義已死，真的〉一文，刊2025年4月14日《明報》

參考書目：

（1）胡泳，《後人類的後真相》，鄭州大學出版社，2023年

（2）Rosi Braidotti, Posthuman Knowledge and the Critical Posthumanities. Cambridge, USA: Harvard Design Press, 2019.

（3）Slavoj Žižek, Zero Point. London: Bloomsbury, 2025.

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

