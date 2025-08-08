明報新聞網
觀點
朱浩霆

朱浩霆：香港數字資產藍圖成形 競爭力有待考驗

【明報文章】財庫局及監管機構近月動作頻頻，6月26日前者發布《香港數字資產發展政策宣言2.0》，翌日又與證監會發表規管虛擬資產交易及託管服務的諮詢文件。而《穩定幣條例》亦於8月1日生效。至此，香港矢志發展為全球數字資產中心的藍圖已然清晰。但在這場全球性的數字資產競賽中，香港的策略能否使其脫穎而出，仍需細緻審視其優勢與挑戰。

本港策略核心在於監管清晰度，及「相同業務、相同風險、相同監管」原則，藉此建立一個穩定、可預測的合規環境，吸引那些尋求長期發展的機構和企業。對傳統金融機構而言，這種框架提供了進軍數字資產領域的信心和保障。惟這種取態或會窒礙創新。以穩定幣條例為例，它明確禁止「去中心化」金融的應用場景。這雖有助提升投資者保障和反洗錢效能，但亦限制了穩定幣的潛在應用空間，並可能會將部分非許可制（permissionless）的Web3原生項目推向其他司法管轄區，不利本地Web3生態發展。

有限度豁免監管 鼓勵創新試驗

在創新與監管之間尋求平衡，是發展數字資產的關鍵。對此，目前就「有關規管虛擬資產交易的立法建議」的諮詢，筆者認為可審慎考慮對純加密業務的小型或初創企業，尤其屬於監管沙盒的項目，提供有限監管豁免，藉以降低合規成本，鼓勵創新試驗。

放眼全球，本港數字資產之路充滿競爭。歐盟的加密資產市場框架（MiCA）為成員國提供統一全面的監管框架，使加密資產業務可跨境經營，擁有更大市場規模。相較於香港穩定幣對「去中心化」金融的限制，MiCA於部分「去中心化」項目採取更具彈性的分類監管，且不把完全「去中心化」的加密資產納入監管範圍，為歐洲的加密生態創造更大可及性。

美國正在推動的立法進展呈現多面向特點：《天才法案》（GENIUS Act）為「支付穩定幣」建立了資本要求及儲備管理框架，同時強化其與美國國債市場的聯繫；《CLARITY Act》旨在釐清各監管機構對數字資產的監管邊界；《反中央銀行數字貨幣監控國家法案》則禁止聯儲局發行央行數碼貨幣，強調對個人隱私和市場驅動的偏好。儘管美國監管環境看似碎片化，但整體方向仍傾向鼓勵市場創新、維護競爭自由，並為以美元計價的穩定幣體系創造優勢。

平衡風險控制與開放創新 鞏固香港優勢

整體而言，香港主要優勢在於監管框架明確、作為亞洲國際金融中心的穩固基礎，及其潛在的「中國門戶」角色。儘管內地對虛擬貨幣持嚴厲態度，惟實體資產代幣化尚未被明確納入禁令，內地政、商及學術界對其潛力亦持開放態度。然而，穩定幣條例對「去中心化」金融的嚴格限制，及香港作為單一司法管轄區在市場規模之局限，是其相對劣勢。

香港若要真正成為國際數字資產中心，需要更具策略地平衡風險控制與開放創新。這可能意味着對穩定幣監管採取更細緻的分層方法，允許部分符合特定要求的發行人與「去中心化」金融場景互動，或於沙盒環境內開展試驗；同時，提升用戶可及性，並積極鼓勵Web3原生項目開發，而非僅聚焦吸引傳統金融機構參與。此外，加強與其他主要司法管轄區的監管合作、推動互認協議，亦有助降低跨境經營的合規門檻，進一步鞏固本港數字資產競爭優勢。

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

