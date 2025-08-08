徐英偉：活力銀髮與多代同遊——重新定義旅遊的黃金市場

酒店和旅遊業的升級，也迎合了這一需求。愈來愈多酒店正將健康、養生與文化體驗融入其推廣活動，例如推出包含健康飲食的住宿方案，或針對家庭的回憶創造計劃，讓旅客每一次入住都成為一次值得銘記的旅程。

家庭旅行的意義早已超越單純的度假，成為家族間感情紐帶的強化劑和文化傳承媒介。特別是在多代同遊中，祖輩與父輩不僅能陪伴年輕一代探索世界，還能通過旅行傳遞家族的歷史與價值觀。例如帶孩子參觀祖輩成長的地方、分享家庭故事，甚至參與文化活動，這些都能令旅行成為充滿意義的教育過程。

家庭旅行意義 超越單純度假

根據調查，逾50%家庭選擇多代同遊的主要原因是為了創造共同回憶；而30%家庭希望通過旅行使孩子更了解家族歷史和文化。這樣的旅行不僅是對過去的致敬，更是對未來的投資。

多代家庭的旅行需求十分多樣化，從適合全家參與的活動（如烹飪班、自然探險）到大空間的住宿設施（如連通房或別墅），都需精心設計。許多酒店開始推出針對家庭的專屬套餐，包括健康飲食選項、親子活動和代際互動體驗，讓每一代人都能找到旅行的意義與樂趣。

銀髮族旅客不再滿足於單純「休閒養生」，而是逐漸轉向更具深度與意義的旅行體驗。他們希望完成「夢想清單」上的項目，例如參觀世界遺產、乘坐豪華郵輪，或探索異國文化。同時，銀髮族旅客對健康和身心平衡的需求也愈來愈高，許多旅遊產品因此結合了健康活動與文化探索。

中國有逾3億60歲及以上人口，這一群體的消費能力甚至達到年輕世代的3倍。他們偏愛淡季旅行、停留時間更長，並且願意為高端舒適體驗而支付溢價。銀髮族尤為重視健康飲食，許多酒店因此推出以營養均衡為主的菜單，結合當地食材和健康理念，向他們提供專屬的美食體驗。

除了健康飲食，懷舊主題旅行也成為銀髮族旅遊的重要趨勢。例如重訪年輕時去過的地方、參觀家族歷史相關景點，或參加文化活動，令旅行成為一次情感的回歸與昇華。

健康生活理念已成為現代旅遊的重要組成部分，並在多代同遊和銀髮族旅遊中發揮着核心作用。研究表明，旅遊不僅能改善身心健康，還可提升生活滿意度，特別是當旅行結合健康飲食和身心平衡活動時，效果更明顯。

近年愈來愈多酒店開始將健康理念融入服務中，例如一些高端酒店推出「健康套餐」，包括低脂、低糖、富當地特色的養生美食，並提供瑜伽課、水療服務或自然步道遠足活動。家庭可以在旅行中共同參與這些活動，不僅促進健康，還能加強家庭成員的情感聯繫。

銀髮族與多代同遊旅客的最大特徵，是對「活力與記憶」的追求。他們不希望被單純地定義為「老年旅客」或「家庭客群」，而是希望通過旅行追求個人成長、實現夢想，並創造永恒回憶。

擺脫刻板印象 迎來更多機遇

旅遊業需摒棄傳統的年齡標籤，以更積極方式重新定義行銷策略。例如酒店可利用數字化平台吸引銀髮族和家庭旅客，通過社交媒體分享成功案例，或推廣適合全齡參與的健康活動；同時，針對銀髮族推出「懷舊之旅」或「夢想清單之旅」，並提供專業攝影服務，記錄生命的重要時刻。

多代同遊旅客則更注重情感價值，他們希望每一次旅行都能為家族創造共同記憶，並激發年輕一代對文化與歷史的興趣。多代同遊與銀髮族旅遊不僅是一種旅行形式，更是對活力、健康和情感價值的追求。他們的消費力驚人，對高品質體驗的需求不斷上升，為全球旅遊市場注入新活力。

只要旅遊業能夠擺脫對年齡的刻板印象，設計結合健康、文化與傳承的產品，這個市場將持續成為經濟增長重要動力。無論是為家庭創造回憶，還是幫助銀髮族完成夢想清單，旅遊業都能在這個黃金時代迎來更多機遇與成功。

作者是原民政事務局長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐英偉]