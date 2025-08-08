李江勝：中東危機再思考

同時，美國、中國、俄羅斯等世界大國，及伊朗、沙特阿拉伯和土耳其等地區大國參與，多方利益相互碰撞，進一步加劇中東緊張局勢。既有能源等自然資源（尤其是石油和天然氣）的競爭，以及對霍爾木茲海峽等戰略水道的控制，影響各方經濟和軍事利益，又有遜尼派與什葉派之間的宗派分歧、分裂，推動了敘利亞、也門和伊拉克的代理人戰爭，及其他非國家行為體參與，包括「伊斯蘭國」（ISIS）和真主黨，造成地區不穩定。此外，使用網絡戰、無人駕駛飛行器或無人機等手段，改變了地區衝突深度和廣度，也出現了地區危機的新維度。

大國博弈與地區國家的張力

解決中東地區衝突和危機的可能路徑、實現持久和平，需要的是多方努力。關鍵取決於權力平衡、包容性治理，及盡可能避免外部干預。

以色列與伊朗12天戰爭、敘利亞蘇韋達省教派衝突、加沙地帶人道主義災難等，這些交織的危機不僅撕裂地區秩序，更暴露出大國博弈與地區大國矛盾的深層張力。以色列與伊朗之間的持久敵意，是最棘手的衝突，也是當前國際關係裏最重要的挑戰之一。複雜的地區形勢和戰略動態，令彼此敵意更加複雜，也使以伊矛盾似乎難以調和、難以解決。

伊朗長期依賴真主黨、伊拉克民兵、也門胡塞武裝、哈馬斯等代理人組織，一直是其地區戰略的核心，使德黑蘭能夠在不直接參與戰爭的情况下投射力量，並挑戰對手。然而，這種方法已被證明是一把雙刃劍。最近以色列一系列軍事行動，包括以國對相關代理人軍隊和真主黨一些關鍵人物的打擊，不僅削弱了這些組織的行動能力，還使伊朗陷入跟以色列的直接對抗。雖然這些代理人仍然是威脅，惟它們未能從根本改變以色列戰略計劃。

相反，伊朗發現自己愈來愈多地直接捲入跟其國家利益不一致的衝突，尤其是巴勒斯坦與以色列衝突。這些事態的發展，再加上伊朗國內壓力和經濟困難，突顯了其代理人戰略的局限，進一步促使伊朗領導層重新評估其優先事項，及探索未來的戰略選擇。

對以國來說，需要對抗伊朗的威脅，特別是伊朗從根本上否認以色列的合法性，威脅其生存權。黎巴嫩真主黨的持續武裝、伊朗更廣泛的戰略調整及其不斷推進的核計劃，被視作對以國的持續威脅，是任何以色列政府都不能忽視的生存挑戰；敘利亞的不穩定，進一步加劇這些安全擔憂。伊朗鞏固其軍事力量，為局勢升級埋下了潛在導火索。雖然美國特朗普政府為促成新一輪美伊核談判，主張對伊朗採取強硬施壓立場，但維護地區穩定的共同目標，促使美以兩國為協調中東戰略而開闢新道路、尋找新途徑。

中東地緣政治的破碎化

此外，中東的地緣政治碎片化趨勢日益明顯，處在重塑中的破碎地帶。以色列試圖構建猶太民族為核心的安全網絡，但其對敘利亞的軍事干預和對加沙的封鎖，反而加劇了阿拉伯世界的反以情緒。同時，土耳其憑藉在敘利亞和利比亞的軍事存在，試圖恢復奧斯曼帝國的影響力。沙特則通過「2030願景」推動經濟多元化，逐步擺脫對美國的安全依賴。

中東的破碎化，不僅是地理空間的撕裂，更是現代性與傳統、民族主義與宗教認同、本土力量與外來干預等多重矛盾集中爆發。中東呈現權力分散化，使中東不再是單一霸權主導的地區，而是形成了多個權力中心相互制衡的複雜體系。當大國仍在考慮地緣利益之時，這片土地的人民正在用鮮血書寫新歷史。

沒有簡單快速解決方案

理解中東當前危機，必須承認該地區錯綜複雜的歷史背景。長期以來，中東一直是一個具有地緣政治意義的地區，其特點就是具有歷史、文化、宗教和政治動態的複雜因素。最近幾十年，一系列引起國際關注的重大事件，使其局勢有進一步惡化趨勢。這些事件涉及一系列問題，包括衝突、內戰、恐怖主義、人口流離失所和社會經濟挑戰。

中東的危機，是多方面、根深柢固、相互關聯的，無法找到簡單或快速解決方案。了解這些危機的原因和動態及把握其根源，對於促進有意義的對話、促進地區穩定，尋求可持續的解決方案，至關重要。可以說，國際合作、外交及尊重各國主權和自決權，是建設一個更穩定、和平及繁榮之中東的前提條件。解決這些問題，需要一種能夠促進包容性治理、促進對話與和解，及解決社會經濟差距的方法。儘管挑戰巨大，一時難有定論，惟追求和平與正義、促進該地區和世界的福祉，仍然是值得我們探索。

作者是全國港澳研究會會員、香港新質發展研究院副院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

