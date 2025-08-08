明報新聞網
觀點
Emil Avdaliani

Emil Avdaliani：從高加索到中亞：俄國伊朗尋求新的力量平衡

【明報文章】儘管俄羅斯與伊朗之間日益增長的軍事和安全伙伴關係，常常是在烏克蘭戰爭的脈絡裏被評論，但它們的合作程度，在兩者之間的地理環境（即南高加索、裏海和中亞）裏是同樣廣泛。

俄加速轉向亞洲中東

與伊朗發展運輸走廊

首先是基礎設施的發展。在俄羅斯加速轉向亞洲和中東之下，德黑蘭與莫斯科就發展國際南北運輸走廊（INSTC；圖1）取得巨大進展。該路線從俄羅斯心臟地帶去到伊朗，從而連接兩國的人口最稠密、最發達地區。此道走廊的主幹線途經阿塞拜疆，這反過來幫助了巴庫提升其相對於兩大鄰國的戰略態勢（strategic posture）。雖然自烏克蘭戰爭爆發以來，該走廊的擴建工程加快了步伐，惟高加索東部地區一直在連接歐亞大陸與中東方面擔當重要角色，而俄羅斯和伊朗正利用該區域的地理環境，即裏海西岸。

位於阿塞拜疆與伊朗邊界的拉什特-阿斯塔拉（Rasht-Astara）鐵路線，是唯一尚未完成的部分。多年來這鐵路項目都缺乏資金，但最近俄羅斯啟動了相關政策。2022年俄國總統普京訪問伊朗之行是重要的，因那促進了雙邊關係，俄羅斯承諾將大部分投資用於完成該162公里長的鐵路線，而伊朗一方則為12公里路段出資；就此，俄方承諾提供約50億美元貸款。雙方為此在今年2月簽署了一份新文件。

目前有關工程仍在進行，而當中出現了關於俄國與伊朗使用不同鐵路軌距的問題。不過，一旦完成的話，俄羅斯與伊朗將有效地完成該項目的主要擴建階段，使俄羅斯貨物能夠到達波斯灣，以至是進一步去到印度次大陸。各種不同估算認為，到2030年，INSTC每年將能夠處理多達3000萬噸貨物，並產生15億美元收益。但最重要的是，這條長達7200公里的龐大路線，將可令俄羅斯透過加強轉向中東和亞洲，從而緩解跟西方的商業斷裂。

對南高加索的「區域主義」願景

在烏克蘭之外，俄伊合作日益加強的另一個有趣方面，是對南高加索區域秩序的新願景。儘管自19世紀俄羅斯與波斯列強在南高加索首次發生軍事衝突以來，互不信任與徹底敵意的輪流交替一直是雙方關係之標誌，但自1990年代以來，它們關係的特點是對該地區的共同願景——區域主義（regionalism）。莫斯科和德黑蘭認同南高加索應該僅僅由區域角色所管理；它們厭惡來自外部的軍事存在（external military presence）及任何形式政治干預。這符合兩國對於以勢力範圍（spheres of influence）和多極性（multipolarity）構想為基礎的新全球體系願景。

伊朗和俄羅斯透過把自身描繪為文明國家（civilization states），它們聲稱其是南高加索之命運的不可缺少部分。事實上，這種區域主義概念對莫斯科和德黑蘭都十分重要，雙方甚至在早前簽署的全面戰略伙伴關係協議中，正式地提到阻止外部強權的需要。難怪俄羅斯和伊朗支持「3＋3」構想——這是一個獨特的地緣政治倡議，由俄伊兩國加上土耳其，及南高加索3國即亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞所組成（儘管迄今後者因為俄羅斯在格魯吉亞領土上的持續軍事存在而拒絕參與），最終目標是限制西方於此區域的影響力。

這並非俄羅斯和伊朗唯一應用此概念的地區——在裏海，與其他沿海國家的協議及各種合作備忘錄，時常喚起「阻擋域外角色，保護海域安全」的構想。

同樣重要的是，兩國也憂慮土耳其在南高加索以至更遠的中亞的日益增長影響力。安卡拉熱中於開闢所謂的「贊格祖爾走廊」（Zangezur corridor；圖2），旨在連接阿塞拜疆本土及其納希切萬（Nakhchivan）飛地，並進一步連結土耳其。鑑於事實上此路線將穿過亞美尼亞最南端的休尼克省（Syunik），此舉將分割伊朗與亞美尼亞（甚或是整個南高加索），從而有可能創建一條沿着伊朗北部邊境、由土耳其到土庫曼的突厥走廊（Turkic corridor）。伊朗擔憂這或會削弱該國影響南高加索的能力。

對於更遠的東方，伊朗與俄國尋求重整中亞的連通性（connectivity）。今年5月，德黑蘭接待了來自中國、土耳其和中亞國家的鐵路事務高級官員，討論擴大由中國到西亞的貿易走廊。俄羅斯也希望利用中亞未開發的連通潛力，最終目標是推進INSTC通過該區域一直去到伊朗和阿富汗——就着後者，莫斯科早前透過將塔利班從恐怖組織名單中移除，與該國建立了更密切聯繫。去年7月，俄羅斯、中亞國家和波斯灣國家舉行首次INSTC會議。今年較早時候，俄羅斯公布將在INSTC框架內，開行途徑哈薩克、土庫曼、伊朗到達巴基斯坦的列車。

俄伊愈趨密切合作 但仍互不信任

伊朗與俄羅斯愈來愈密切合作；在烏克蘭戰爭下，這變得更為明顯。然而，雙方在南高加索到中亞之弧形地帶的合作，也同樣重要。可以肯定的是，兩國依然互不信任——既有伊朗的歷史怨恨，也有該國憂慮最終可能成為美國與俄羅斯在烏克蘭和中東的更大博弈裏的一枚棋子。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

Emil Avdaliani

