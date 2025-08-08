管浩鳴：政府須考慮對的士司機設年齡限制

根據政府2023年統計，截至該年3月，70至79歲之的士司機有29,754人，80至89歲有1662人，90歲或以上有51人；70至79歲公共小巴司機有21,214人，80至89歲有1624人，90歲或以上有56人。

雖然這些持的士及公共小巴駕駛執照的高齡者，並非全部都繼續工作，但本港的士司機、小巴司機整體年齡偏高，並且仍有部分高齡職業司機每日辛勤工作，也一直是社會普遍關注的問題。不時有市民及訪港遊客，看到比自己阿爺、阿嫲更年長之的士司機和小巴司機為自己服務，除了敬佩其敬業精神，也會對這些超高齡職業司機是否有足夠能力保障行車安全，暗暗感到擔心。

目前法規 能否回應社會關切

擺在公眾面前的事實是，香港不時發生年長的士司機、小巴司機因為突發身體疾病，導致嚴重傷亡的重大事故。依照目前的法例規定，70歲或以上者申請駕駛執照時，須提交由註冊醫生簽署的體格檢驗證明書，駕駛執照有效期最長3年。

這樣的法規，是否能夠回應社會關切？立法會已多次討論是否需要對年長的士司機設定更嚴格限制，並提出將「三年一檢」改為「一年一檢」等，惜相關建議未得到落實。

須下決心處理安全問題

藉日前這宗意外，筆者認為政府須下決心解決高齡的士、公共小巴司機導致嚴重交通安全問題。是時候應該思考一下：是否要為涉及公共安全之的士、小巴司機，設立更合理的職業安全規定，包括就司機年齡訂立一個大家都可以接受的合理上限。

80歲老人家仍要每日駕駛的士、小巴搵食，恐怕只有香港才能夠容忍。不知道這宗交通事故受害者的家人，得知事故是由一名80歲高齡司機引發，會有何感想；而其他海內外遊客對於本港公共交通安全，又會有怎樣的觀感。特區政府是時候要下決心處理好這個問題。

勞動者年齡趨升 須加倍重視職安健

香港已進入老年化社會，勞動力無可避免會逐步減少。隨着中老年人佔人口的比例擴大，在職人士平均年齡不斷提高，愈來愈多中高齡者延遲退休，已是社會新常態。政府在鼓勵中高齡者繼續工作的同時，是否有做好中高齡在職人士的職業安全健康保障，同樣值得引起社會關注。

對於的士、公共小巴等涉及公共安全的行業，筆者認為，政府除了須考慮職業司機年齡上限，也須加倍重視中高齡從業者的職業安全和健康保障，鼓勵他們建立正確的職業安全健康意識、保持健康生活方式，並向他們提供必要的定期體能評估和職業安全健康培訓。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]