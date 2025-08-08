明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
管浩鳴

管浩鳴：政府須考慮對的士司機設年齡限制

【明報文章】8月5日於荃灣一家酒店門口，發生一宗的士撞死遊客事件。八旬的士司機疑因突發身體不適，釀成這宗慘案，令人關注高齡的士司機駕駛安全問題。筆者認為，香港已進入老年化社會，為補充勞動力不足，政府鼓勵中高齡人士就業；但在中高齡在職人士的職業安全保障方面，則有不足。筆者希望當局藉這宗意外事件，有所反思。

根據政府2023年統計，截至該年3月，70至79歲之的士司機有29,754人，80至89歲有1662人，90歲或以上有51人；70至79歲公共小巴司機有21,214人，80至89歲有1624人，90歲或以上有56人。

雖然這些持的士及公共小巴駕駛執照的高齡者，並非全部都繼續工作，但本港的士司機、小巴司機整體年齡偏高，並且仍有部分高齡職業司機每日辛勤工作，也一直是社會普遍關注的問題。不時有市民及訪港遊客，看到比自己阿爺、阿嫲更年長之的士司機和小巴司機為自己服務，除了敬佩其敬業精神，也會對這些超高齡職業司機是否有足夠能力保障行車安全，暗暗感到擔心。

目前法規 能否回應社會關切

擺在公眾面前的事實是，香港不時發生年長的士司機、小巴司機因為突發身體疾病，導致嚴重傷亡的重大事故。依照目前的法例規定，70歲或以上者申請駕駛執照時，須提交由註冊醫生簽署的體格檢驗證明書，駕駛執照有效期最長3年。

這樣的法規，是否能夠回應社會關切？立法會已多次討論是否需要對年長的士司機設定更嚴格限制，並提出將「三年一檢」改為「一年一檢」等，惜相關建議未得到落實。

須下決心處理安全問題

藉日前這宗意外，筆者認為政府須下決心解決高齡的士、公共小巴司機導致嚴重交通安全問題。是時候應該思考一下：是否要為涉及公共安全之的士、小巴司機，設立更合理的職業安全規定，包括就司機年齡訂立一個大家都可以接受的合理上限。

80歲老人家仍要每日駕駛的士、小巴搵食，恐怕只有香港才能夠容忍。不知道這宗交通事故受害者的家人，得知事故是由一名80歲高齡司機引發，會有何感想；而其他海內外遊客對於本港公共交通安全，又會有怎樣的觀感。特區政府是時候要下決心處理好這個問題。

勞動者年齡趨升 須加倍重視職安健

香港已進入老年化社會，勞動力無可避免會逐步減少。隨着中老年人佔人口的比例擴大，在職人士平均年齡不斷提高，愈來愈多中高齡者延遲退休，已是社會新常態。政府在鼓勵中高齡者繼續工作的同時，是否有做好中高齡在職人士的職業安全健康保障，同樣值得引起社會關注。

對於的士、公共小巴等涉及公共安全的行業，筆者認為，政府除了須考慮職業司機年齡上限，也須加倍重視中高齡從業者的職業安全和健康保障，鼓勵他們建立正確的職業安全健康意識、保持健康生活方式，並向他們提供必要的定期體能評估和職業安全健康培訓。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]

相關字詞﹕管浩鳴

上 / 下一篇新聞