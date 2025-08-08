明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
張炳良

張炳良：新加坡立國60年之路對香港的啟示

【明報文章】過去我於本版曾兩次討論「香港vs.新加坡」（註1）。今月新加坡慶祝立國60周年，值得再討論。

長期以來，論者多以「雙城記」看待兩地發展。兩城乃華人為主的社會，皆曾受英國殖民統治，因而繼承了英式行政、法律、司法、治安、教育、醫療及地政制度，以至城市規劃標準，後均致力打貪，成為國際上的廉潔典範。1990年代公共行政效率與質素達國際先進水平，同為亞洲公共管理改革之先鋒。

兩城同為自由港及外向型經濟體，市場開放、資金流通，皆發展成獨當一面的國際航運貿易中心和金融中心，但也易受外來經濟及金融風暴衝擊。經濟增長驕人，獲世界銀行列入「東亞奇蹟」。

然而，雙城類似至此為止。兩者所採取的發展路徑截然不同。

雙城發展路徑不同

新加坡於1965年被馬來西亞聯邦驅逐而宣布獨立，當時可說一窮二白。但在李光耀等領袖堅強意志下，新加坡最終卻站起來，把經濟搞上去。私營企業力量不足，就成立政府關聯公司（即國企）推動產業化。又透過中央公積金（CPF）強制國民儲蓄，集資支持國家發展，並融資以出售為主的全民公共房屋（組屋），達到近乎人人置業（九成），成為社會穩定的支柱。

香港在英治下強調「小政府」，依靠市場及私營企業和機構營辦公用事業、交通、教育、醫療等；至1970年代才實行「積極性」不干預政策，改善勞工及社保，推行針對低收入家庭的出租公屋，建設新市鎮，以財政盈餘驅動公共服務和設施的擴大。當時社會有強烈的競爭求存意識、「can do」精神，從低做起、由無到有，構成第一代港資及新中產的奮鬥故事。

若以「例外主義」（exceptionalism）言之，香港例外主義是不靠政府、市場主導、民間活力、自由多元的表表者；新加坡例外主義則突出國家（政府）主導、規劃導向、超前部署（walking ahead of the curve）。重經濟、求富裕，乃兩城共通的存在意義（raison d'être），各有千秋，而文化思想活躍一直是香港的相對優勢。

3個階段比較

綜觀過去半個世紀，大抵上早期（至1980年代）香港領先，新加坡時刻觀察和學習香港經驗；之後新加坡已把握好自己的獨特發展路徑。香港藉中國內地改革開放而加快進階為專業服務及金融中心，製造業北上；新加坡則基於國家利益，堅持有自己的製造產業，也不斷提升生產力，升級轉型。在區域經濟分工下，兩者漸露不同重心。

中期（世紀交接）雙城既有競爭，也互相參照。全球化下香港的貿易、航運（含空運）及物流供應鏈樞紐地位日形重要，其國際金融中心列全球三大（紐倫港），國際矚目；且受惠於國家急速發展，內資內企投入，有「躺着也會贏」之勢。新加坡同樣贏得全球化紅利，也銳意投資中國，惟地緣戰略上更重視經營東南亞和開拓南亞中東，其國際金融中心特別針對中國以外的亞洲市場（Asia ex-China）。

踏入後期，兩城備受區域性和全球金融危機及大流行病疫（SARS、新冠）衝擊，因勢改革（註2）。綜合治理上，按世界銀行歷年全球治理指標，皆為亞洲最前列，新加坡稍勝，超越OECD（經濟合作及發展組織）發達國家水平；香港過去在「發聲及問責」一項評分高於新加坡，但近年逆轉。而且，新加坡逐漸在多個方面超越香港。

新加坡人口少於香港，但其本地生產總值（GDP）今天比香港多出三成、人均GDP多出三分之二，且貧富差距不若香港懸殊。香港國際空運比新加坡強，港口於世紀初曾為全球之冠，惟今天已跌至十大之末。而新加坡港口吞吐量仍居世界第二，次於上海。新加坡產業政策比香港進取，大力推動生命科學、生命醫學及先進藥劑業發展（包括疫苗）。值得一提是，其淡馬錫公司支持原於馬來西亞創立之網約車平台Grab，以新加坡為總部，現已雄霸東南亞市場。

香港仍是全球三大國際金融中心之一，新加坡緊跟其後，但香港股票市值總額為它的12倍。按瑞士洛桑管理學院2025年《世界競爭力報告》，新加坡與香港分列第二、三名。兩城在醫療及教育平分春色，公共交通香港稍佔優。但新加坡組屋舉世稱許，而本港住房可負擔能力按2024年Demographia國際指數，名列最低之第94位（新加坡居第11位）。新加坡同樣面對高齡化挑戰，但因CPF及組屋體制，其退休保障比香港周全。港人普遍不快樂，按「世界快樂指數」，香港排名第88，遠低於新加坡（第34）。

經濟再啟 不能低估形勢複雜

當然，上述之雙城比較不能過於簡化解讀，但為何香港曾擁天時地利人和優勢，包括來自五湖四海之人才、背靠祖國，今天卻見落後，甚至出現自信動搖？經歷2019年衝擊，移民潮再起，國際觀感受挫，社會修復及經濟再啟的挑戰重大，而且全球經濟不穩，地緣政治變數仍多。新加坡早前成立由副總理主持之經濟韌性專組（Economic Resilience Taskforce），研議在全球結構性的轉變下（包括地緣政治和技術顛覆）調整經濟戰略（註3）。

香港特區政府新近發表《香港營商環境報告》，引用數據和國際評比，說明情况較幾年前改善，當中既有政府和業界的努力，更反映港人的「打不死」精神。惟不能低估當前形勢之複雜，目前經濟呈現矛盾處境：金融一枝獨秀、股市反彈、外來資金增加，但房地產仍低迷，私企不少陷入債務及現金流問題，零售餐飲等日常本地消費市道不繼，下游行業淡靜、經營艱難，市民未敢看好前景。

本港金融興旺，主要是內地資金和企業湧入，包括大量上市申請（IPO）。匯豐全球研究新近報告指由今年初至7月下旬，有逾8000億港元「北水」流入，相若去年全年總額。而去年香港管理的資產總值按年增長13%，達35萬億港元（註4）。但對於內部經濟的滴漏效應有多大，仍需進一步分析，尤需警惕經濟學者所指在一些經濟體出現的「無就業式復蘇」或「低就業的繁榮」。推動創科新產業，也需應對就業結構變化。

「總部經濟」反映境外投資者和國際企業對香港作為區域樞紐之重視。按統計處數據，在港RRL（地區總部、地區辦事處、當地辦事處）總數已自2020年9025間，遞增至2024年9960間；不過主要增長在於當地辦事處，由5042增至6140間，地區總部卻由1504減至1410間。過去近10年，內企在港地區總部急升133%，美企下跌近30%，日企減少16%。在善用國家支持及內地參與之同時，也需深入開拓國際投資，以鞏固香港在一國兩制下的全球經濟城市地位。

新加坡對香港的啟示

新加坡立國60年來，由貧困走向富裕，閃耀國際，一切得來不易，展示治理智慧與魄力。以前不少港府官員和商界看偏新加坡，港人也曾視新加坡自由不及香港而貶之。今天香港逆境求變，應虛心汲取新加坡經驗，居安思危。

香港已進入「有為政府」，但毋須亦無法複製新加坡的治理模式，畢竟體制與社情有別，各有前因後果。亂後由治及興，能否重建政治信任、加強凝聚包容、避免陷入同質化、使市民「有感」，齊心合力改革轉型，在在考驗制度韌力和治理藝術。

歷史上，新加坡和香港皆從威權走向開明之路。人民行動黨靠政績長期執政，李光耀的繼任者逐步嘗試把「異見」制度化。第二代總理吳作棟倡導「更友善溫和」的新加坡；第三代總理李顯龍2024年5月落任前，總結新加坡治理的成功故事，指出三大要素：社會凝聚、長期規劃，及政治穩定與信任，使國民對政府能力有信心、以國家為傲。現任總理黃循財明言追求「共同點」、「聽取廣闊的觀點與角度，對不同理念想法持開放態度」。

新加坡立國者致力建設置居者（homeowners）之國、花園城市，向世界展示一個潔淨綠化、井井有條的社會，吸引國際投資者及旅客。他們不受意識形態教條主義束縛，用人唯才、要求清廉、務實開放、種族融和，以願景和領導力去改變現狀。用李光耀的說法，「由第三世界走向第一」（不止是第一世界，而是世界第一；註5）。

香港今天在國家強力支持下，能有同樣的雄心壯志嗎？條件何在？值得各界深思。

註1：〈香港vs.新加坡〉（2022年10月11日）及〈再論香港vs.新加坡〉（2023年2月22日）

註2：可參考Anthony B. L. Cheung & Donald Low, 2023. "Crisis management and administrative reforms: lessons from Hong Kong and Singapore," in: Shaun F. Goldfinch (ed.), Handbook of Public Administration Reform, pp.182-206, Edward Elgar Publishing.

註3：新加坡長期居安思危。亞洲金融風暴後，2002年啟動「重塑新加坡」（Remaking Singapore）倡議，旨在建立新的社會凝聚力契約。2022年6月，隨着新冠疫情接近尾聲，發起「新加坡前進」（Forward Singapore）運動，以更新社會契約，將成就感、意義和追求目標融入社會和經濟生活各方面。

註4：據證監會《2024年資產及財富管理活動調查》

註5：Lee, Kuan Yew (2000). From Third World to First——The Singapore Story: 1965-2000, 1st edition, New York: Harper.

作者是前運輸及房屋局長（2012-2017）、香港教育大學前校長（2008-2012，時稱香港教育學院），現為教大公共行政學講座教授及顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張炳良]

相關字詞﹕張炳良

上 / 下一篇新聞