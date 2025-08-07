明報新聞網
觀點
李兆波

李兆波：由小丸子想來香港談起

【明報文章】日本動畫《櫻桃小丸子》有一集是講主角小丸子想來香港，原來她在電視上看到點心車，及吃中華料理時枱上有轉盤等玩意。在日本人眼中，點心車和枱上轉盤都是很有特色的東西，最少代表了廣東菜或中國菜。前者在港買少見少，後者還可以在酒樓見到。剛好早前宣布將會結業的名都酒樓，它的母公司是聘珍樓集團，而聘珍樓來自日本，因此可以解釋為什麼在聘珍樓旗下酒樓還可以見到點心車。

動畫IP 潛力巨大

香港土地昂貴，因此在酒樓要容下點心車不容易。而點心車要由人去推，人工是香港食肆最貴的成本，所以點心車在很多酒樓都絕迹了。原來點心車不單在《櫻桃小丸子》中有提及，從前在著名旅遊書Lonely Planet的香港篇也有提及，這是香港漸消失的特色。幸好最近蓮香樓在尖沙嘴開分店，主題之一是點心車，算是走對方向。

《櫻桃小丸子》是知名的日本漫畫，即是近日香港和內地常說的動畫IP（知識產權），她代表了靜岡縣清水市，到那裏的旅客近乎一定會去「朝聖」小丸子一番。

較早前日本漫畫《多啦A夢》在香港的展覽相當成功，最近又有CHIIKAWA。但這些都是從日本而來，最好香港有自己的動畫IP。這些動畫IP的好處是長壽，畢竟影星的影視壽命較短，動畫IP壽命長得多，也更可以天馬行空。

那麼香港有動畫IP麼？不是沒有，例如麥嘜和麥兜、牛仔等；但跟多啦A夢、小丸子、CHIIKAWA比較，水平還有一大段距離。而且日本還有很多IP，如《海賊王》、《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》、《角落生物》等，每個都很有價值，有自己的故事、電影、電視等。美國也是動畫IP大國，迪士尼、環球影城公司都有大量動畫IP，產生巨大影響力和經濟效益。

近年本港動漫節、多啦A夢展、CHIIKAWA展相當成功，但那些東西是借來的，即香港是個中介。這是香港的老路，惟中介角色將來可能有變。若香港有自己的特色、自己的創作，創造的效益會更大、更全面。因此香港宜兩條腿走路，既利用別人的動漫，也應建立自己的創作，有真人電影，也要有動畫。

香港應更珍惜自己文化資產

香港電影的影響力正在下降，也面對着前所未有的挑戰。李小龍、梅艷芳、張國榮、張學友、劉德華、陳奕迅等有影響力，但隨着年月會漸漸減退。另邊廂，Legoland、環球影城、迪士尼等在內地及區內開枝散葉。香港應該更珍惜自己的文化資產，或其獨有的東西。

香港投資了多年的教育、體育，如今算是有收成。日本東映動畫公司的《海賊王》、新銳動畫企業的《多啦A夢》，影響着全球。如果香港投資於這些文化事業，十多二十年後可望有點回報。畢竟，長期用別人的東西做展覽也不是辦法，因為鄰近地區也可以做同樣的東西。

作者是經濟學者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

