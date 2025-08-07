梁耀彰、譚穎琳：「重用」代替「即棄」——本以為的減廢政策共識

配合重用系統 膠製重用杯效益遠勝即棄

筆者本以為，「重用」取代「即棄」早已成為政策共識，皆因《香港資源循環藍圖2013-2022》所載的廢物管理架構圖，以「避免產生」、「重用」為先，「回收」、「循環再造」、「棄置」為後。至上年政府力推禁膠政策，環境及生態局呼籲大眾「走即棄，多自備」，正正呼應「避免產生」和「重用」的政策方向。然而今次啟德體育園減廢議題換了個局，怎料到回覆竟然大相逕庭。

筆者認為，「走塑」最終目標是為了「走即棄」，達至源頭減廢的大原則。重用杯雖可能由塑膠製成，但配合設計得宜的重用系統，便可在環境效益上遠勝即棄杯。相反，單從「是否塑膠」或「是否可降解」來評價一個減廢措施，而忽略根本的「重用」與「即棄」的差別，並不公允。

「到底重用或即棄更環保？」要回答這個問題，首先要問「何謂更環保」。評論一個產品是否環保，應以較全面的「生命周期分析」評估產品，由生產、運輸、銷售、使用、拋棄或回收的整個生命周期所產生的環境影響。以即棄紙杯為例，由伐木、製漿、工廠運作到包裝物流，生產階段已造成各種污染及資源消耗。簡而言之，「生產即污染」；最終無論以回收或堆肥方式「補鑊」，均無法抵消生產時已產生的各類污染。所以，源頭減廢更為重要。

即棄紙杯雖可降解 但製作耗用大量資源

若然體育園落實重用杯與否的最大考慮是計算碳排放，問題就變得簡單，因為「有數得計」。綠色和平早前發布《重用啟是綠：啟德體育園重用杯系統建議書及其環境影響》，就直接比較「重用塑膠杯」與「即棄紙杯」的環境影響，發現重用杯比即棄杯能夠有效減少更多碳排放、節省更多水資源等，於15項環境影響指標「完勝」即棄。具體而言，體育園若營運3年重用杯系統，可減少600萬個即棄杯，及51%至75%的溫室氣體排放，相當於逾2萬棵樹吸收的碳排放。

相反，即棄紙杯雖然可以降解，惟正如上述製作過程中造成大量碳排放，倘只使用一次，僅短短數分鐘便要消耗大量資源，簡而言之「唔抵用」；重用杯即使以塑料製成，配合系統可以重複使用數十次。相對來說，每一次使用重用杯的碳排放，仍遠遠少於使用一個即棄紙杯。

值得一提的是，重用杯從不是離地的構想，而是早在國際場館裏廣泛實踐。英超六成半的球會主場、韓國首爾蠶室棒球場，以至早年香港大球場的七人欖球賽等，均設重用杯系統，由主辦方負責清洗與收集，在保安與環保之間取得平衡，更有助提升場地正面形象，展示可持續發展的承諾。

把握機會 邁向真正「綠色盛事」

香港並非從零開始，本地已有綠色初創企業成功支援大型活動推行重用杯系統，累積了豐富經驗與技術。啟德體育園作為未來舉辦大型體育盛事的主場，更應把握機會推動「重用代替即棄」，體現「避免產生，重用優先」政策原則，邁向真正的「綠色盛事」，同時為其他場館樹立榜樣，回應社會與國際對低碳場地的期望。

在推動可持續發展的路上，啟德體育園本可成為香港減廢政策的重要示範，實不應錯失良機。

（作者按：本文內容純屬個人意見，不代表環諮會立場）

作者梁耀彰是香港大學機械工程系教授、環境諮詢委員會廢物管理小組主席，譚穎琳是綠色和平資深項目主任

