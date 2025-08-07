明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：當新聞網紅成為政權伙伴

【明報文章】筆者入行當記者之初，已經很想做一個實驗——我們見到官員和議員的時候，能否棄掉沉悶的新聞問題，改問：「你對於昨日被網民惡搞的這張改圖有什麼看法？」

如此問題，難登大雅之堂，傳媒僱主不可能接受；就算問了，也會立即引起同場記者和公關人員側目，遭列入黑名單。因此許多年來，即使互聯網影響力天翻地覆，美國前總統奧巴馬多年前已經放下身段，跟媒體大玩「毒舌推文」，幽默地回應惡毒的網上留言，但香港記者的採訪習慣和格式，其實沒有大變化。

誰料這樣的「連登式」問題，竟然於特朗普上台後在美國漸入主流。今時今日，在美國白宮新聞簡報會能夠聽到昔日匪夷所思的奇怪問題，例如「對於因社交媒體言論而被懲罰的英國網民，特朗普政府會考慮提供政治庇護嗎？」有人甚至問白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）：「你是一名備受矚目的年輕母親，將事業與家庭平衡得宜。你對於年輕父母有什麼建議？」

美國白宮邀右翼網紅參加新聞簡報會

這些問題，當然並非出自傳統記者之口，而是來自一群自稱記者的網紅。白宮在今年4月開始，邀請一班社交媒體網紅參加新聞簡報會，當中許多人都是親特朗普的右翼人物。關注新聞自由的記者Liam Scott在《查禁目錄》（Index on Censorship）雜誌撰文說，這群被學者稱為「newsfluencers（新聞網紅）」的人，盡問一些無關痛癢的問題，甚至在記者會公開讚揚特朗普，散布虛假資訊和陰謀論。

其中一名受邀網紅Jackson Gosnell在接受Scott訪問時說：「我認為重點是要問一些公眾真實想知道的問題，而不是其他記者說的那些空話。」他認為主流傳媒已死，網紅是媒體未來，不過同時承認：「這也有點可怕，因為人們在網上撒謊的程度，可以比得上傳統新聞主持人，甚至更猖獗。」他不諱言會發布更多帶有觀點的內容，原因很簡單：「這似乎更有利可圖。」

公民記者和自媒體，從來是令政權頭痛的人物，因為他們不像主流媒體般有規有矩，或多或少要給公關人員和政客面子。即使部分媒體堅持編採獨立，也起碼在報道出街前通傳一聲，讓政客及早準備回應。公民記者和自媒體則難以捉摸，也沒有什麼人情顧忌和行規慣例可言。誰料到今時今日，一批自媒體竟然會成為政權的伙伴，互惠互利呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

相關字詞﹕陳帆川

上 / 下一篇新聞