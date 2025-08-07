陳帆川：當新聞網紅成為政權伙伴

如此問題，難登大雅之堂，傳媒僱主不可能接受；就算問了，也會立即引起同場記者和公關人員側目，遭列入黑名單。因此許多年來，即使互聯網影響力天翻地覆，美國前總統奧巴馬多年前已經放下身段，跟媒體大玩「毒舌推文」，幽默地回應惡毒的網上留言，但香港記者的採訪習慣和格式，其實沒有大變化。

誰料這樣的「連登式」問題，竟然於特朗普上台後在美國漸入主流。今時今日，在美國白宮新聞簡報會能夠聽到昔日匪夷所思的奇怪問題，例如「對於因社交媒體言論而被懲罰的英國網民，特朗普政府會考慮提供政治庇護嗎？」有人甚至問白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）：「你是一名備受矚目的年輕母親，將事業與家庭平衡得宜。你對於年輕父母有什麼建議？」

美國白宮邀右翼網紅參加新聞簡報會

這些問題，當然並非出自傳統記者之口，而是來自一群自稱記者的網紅。白宮在今年4月開始，邀請一班社交媒體網紅參加新聞簡報會，當中許多人都是親特朗普的右翼人物。關注新聞自由的記者Liam Scott在《查禁目錄》（Index on Censorship）雜誌撰文說，這群被學者稱為「newsfluencers（新聞網紅）」的人，盡問一些無關痛癢的問題，甚至在記者會公開讚揚特朗普，散布虛假資訊和陰謀論。

其中一名受邀網紅Jackson Gosnell在接受Scott訪問時說：「我認為重點是要問一些公眾真實想知道的問題，而不是其他記者說的那些空話。」他認為主流傳媒已死，網紅是媒體未來，不過同時承認：「這也有點可怕，因為人們在網上撒謊的程度，可以比得上傳統新聞主持人，甚至更猖獗。」他不諱言會發布更多帶有觀點的內容，原因很簡單：「這似乎更有利可圖。」

公民記者和自媒體，從來是令政權頭痛的人物，因為他們不像主流媒體般有規有矩，或多或少要給公關人員和政客面子。即使部分媒體堅持編採獨立，也起碼在報道出街前通傳一聲，讓政客及早準備回應。公民記者和自媒體則難以捉摸，也沒有什麼人情顧忌和行規慣例可言。誰料到今時今日，一批自媒體竟然會成為政權的伙伴，互惠互利呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]