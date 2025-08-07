明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
梁家權

梁家權：新聞標題黨

【明報文章】「這消息震驚了14億中國人！」、「某某名人失去了一切」、「某某球星即將天價轉會他隊？」現時，當大家看網上新聞時，總有機會接觸到類似上述的新聞標題。

這些俗稱「誘餌式標題」（clickbait，又或「標題黨」）的內容，有幾個鮮明特點：第一，內容極為誇張、駭人聽聞；第二，情緒主導，但內容量淺薄；第三，意義不明，「一切」具體是指什麼？「天價轉會」之後打上問號，即這是真實消息抑或只是臆測？正正由於上述原因，八卦的讀者往往會按捺不住，點下連結，一探究竟。

在部分資訊製作者眼中，創作「標題黨」式內容是划算的搵錢方法——許多時候不用親身採訪、不用查證事實，只需要翻炒網絡熱話、加鹽加醋，就能夠吸引流量，從而轉化成廣告收益。

但這些內容對讀者而言，又是怎麼一回事呢？於數碼時代，資訊量爆炸，電視、電影、音樂內容蜂擁而至。讀者專注力有限，接收新聞時往往只是飛快地看一眼標題就罷了；而只有當標題是富趣味時，他們才會花時間點擊一下。這種尋求刺激的新聞消費心態和習慣，造就了「標題黨」興起。

依賴標題接收新聞 漸成常態

今年6月英國牛津大學路透新聞研究所發布年度《數碼新聞報告》，當中有專章討論「新聞推送」現象。該研究所在過去10多年，追蹤了全球新聞讀者的新聞接收方式。結果顯示，新聞推送（news alerts or notifications）的重要性持續上升：在2014年，只有5%全球新聞受眾透過此渠道獲取新聞；該比例於2025年升至21%。這些數據側面反映，讀者透過簡短資訊或只依賴標題接收新聞，逐漸成為常態。

近年，「標題黨」持續吸引不少學者做研究，尤其着眼於它對讀者的影響。

首先，一個毫不意外的影響是，「標題黨」會削弱讀者眼中的新聞公信力和質素（註1）。傳統上，一間新聞機構或一篇新聞報道的公信力和質素，是需要建基於資訊的準確度、客觀性、全面性等元素上；「標題黨」則明顯違背這些原則。

故此，使用「標題黨」雖則能夠短期內吸引流量，但長遠而言或許是得不償失。這是因為每當讀者興致勃勃打開連結，卻發現內容不外如是之後，當中空歡喜一場的失落感，久而久之會令他們麻木，喪失追看新聞的動力。

標題黨成功否 視乎其他元素

第二，「標題黨」旨在吸引點擊，究竟這手法是否真的奏效？或許不少人相信，「標題黨」利用煽情、嘩眾取寵的手法，定必能夠激起人們好奇心。不過，實證研究卻反駁了這理所當然的想法。

例如，有學者研究社交媒體X（前稱Twitter）上的「標題黨」特質，發現只有若干元素（表情符號、主題標籤）能夠增加「讚好」量；而使用其他元素（俚語、字母全部大寫、非正規標點符號如「!!!」或「?!?」）則有助轉發量。不過，排序或清單式標題（例如「10個不能錯過的潮語」、「20個愈做運動愈肥的原因」），則會令「讚好」和轉發量同時減少（註2）。另一個關於facebook的研究，也有類似發現（註3）。

這些研究指出，「標題黨」成功與否，需視乎有什麼元素存在，不能一概而論。

兩種標題黨類型

第三，「標題黨」只是一個統稱，但內裏有各種類型。有學者提出，「標題黨」可以細分為「資訊型誘餌」（information bait）和「憤怒型誘餌」（rage bait）兩類（註4）。前者策略地隱藏重要資訊，務求令讀者產生好奇心或不安感，好使他們點擊連結，以彌補缺失了的資訊。後者則旨在激起讀者負面情緒，例如當我們閱讀到一些令人髮指的標題時（例如「奸商橫行 老人被騙畢生財富」、「獸父殺子 放火燒屋」），又怎能無動於中呢？

研究發現，「憤怒型誘餌」比「資訊型誘餌」更能夠得到讀者反應，例如他們會更多在社交媒體按下「讚好」或「憤怒」表情。這情况某程度上解釋了現時網絡為何經常充斥暴戾氛圍，背後是因為流量作祟。

誠然，在追求流量的網絡時代，「標題黨」只是芸芸「吸睛」手法之一。其他常見手法包括所謂「引戰文」（即透過提出一些具爭議的言辭，吸引網民七嘴八舌討論）、「踩一捧一」（即透過誇張讚揚或貶低某人或某事物，務求惹起支持者與反對者雙方對罵）。有些「網紅」甚至明言，如果網民不同意其意見，鼓勵他們「不服來辯」。這一系列手法，萬變不離其宗，就是不理好醜，只求有人關注、有人談論。

凡事以流量為依歸 必帶來更多劣質資訊

隨着資訊市場競爭愈來愈激烈，網民的注意力變得罕貴，資訊製作者使出渾身解數從而突圍，實無可厚非。

不過，若然凡事皆以流量為依歸，必然會帶來更多劣質資訊。如何保持網絡質素，需要社會各界深思。而對普通網民來說，看到「標題黨」等內容，採取消極手法（忍手不點擊、不轉發，忍口不回罵，不給流量），也許就是杜絕它們的最積極、簡單而又省時的回應。

註1：Molyneux, L., & Coddington, M. (2019). Aggregation, Clickbait and Their Effect on Perceptions of Journalistic Credibility and Quality. Journalism Practice, 14(4), 429-446.

註2：Khawar, S., & Boukes, M. (2024). Analyzing Sensationalism in News on Twitter (X): Clickbait Journalism by Legacy vs. Online-Native Outlets and the Consequences for User Engagement. Digital Journalism, 1-21.

註3：Jung A-K, Stieglitz S, Kissmer T, Mirbabaie M, Kroll T (2022). Click me…! The influence of clickbait on user engagement in social media and the role of digital nudging. PLoS ONE, 17(6): e0266743.

註4：Shin, J., DeFelice, C., & Kim, S. (2025). Emotion Sells: Rage Bait vs. Information Bait in Clickbait News Headlines on Social Media. Digital Journalism, 1-20.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁家權]

相關字詞﹕梁家權

上 / 下一篇新聞