這些俗稱「誘餌式標題」（clickbait，又或「標題黨」）的內容，有幾個鮮明特點：第一，內容極為誇張、駭人聽聞；第二，情緒主導，但內容量淺薄；第三，意義不明，「一切」具體是指什麼？「天價轉會」之後打上問號，即這是真實消息抑或只是臆測？正正由於上述原因，八卦的讀者往往會按捺不住，點下連結，一探究竟。

在部分資訊製作者眼中，創作「標題黨」式內容是划算的搵錢方法——許多時候不用親身採訪、不用查證事實，只需要翻炒網絡熱話、加鹽加醋，就能夠吸引流量，從而轉化成廣告收益。

但這些內容對讀者而言，又是怎麼一回事呢？於數碼時代，資訊量爆炸，電視、電影、音樂內容蜂擁而至。讀者專注力有限，接收新聞時往往只是飛快地看一眼標題就罷了；而只有當標題是富趣味時，他們才會花時間點擊一下。這種尋求刺激的新聞消費心態和習慣，造就了「標題黨」興起。

依賴標題接收新聞 漸成常態

今年6月英國牛津大學路透新聞研究所發布年度《數碼新聞報告》，當中有專章討論「新聞推送」現象。該研究所在過去10多年，追蹤了全球新聞讀者的新聞接收方式。結果顯示，新聞推送（news alerts or notifications）的重要性持續上升：在2014年，只有5%全球新聞受眾透過此渠道獲取新聞；該比例於2025年升至21%。這些數據側面反映，讀者透過簡短資訊或只依賴標題接收新聞，逐漸成為常態。

近年，「標題黨」持續吸引不少學者做研究，尤其着眼於它對讀者的影響。

首先，一個毫不意外的影響是，「標題黨」會削弱讀者眼中的新聞公信力和質素（註1）。傳統上，一間新聞機構或一篇新聞報道的公信力和質素，是需要建基於資訊的準確度、客觀性、全面性等元素上；「標題黨」則明顯違背這些原則。

故此，使用「標題黨」雖則能夠短期內吸引流量，但長遠而言或許是得不償失。這是因為每當讀者興致勃勃打開連結，卻發現內容不外如是之後，當中空歡喜一場的失落感，久而久之會令他們麻木，喪失追看新聞的動力。

標題黨成功否 視乎其他元素

第二，「標題黨」旨在吸引點擊，究竟這手法是否真的奏效？或許不少人相信，「標題黨」利用煽情、嘩眾取寵的手法，定必能夠激起人們好奇心。不過，實證研究卻反駁了這理所當然的想法。

例如，有學者研究社交媒體X（前稱Twitter）上的「標題黨」特質，發現只有若干元素（表情符號、主題標籤）能夠增加「讚好」量；而使用其他元素（俚語、字母全部大寫、非正規標點符號如「!!!」或「?!?」）則有助轉發量。不過，排序或清單式標題（例如「10個不能錯過的潮語」、「20個愈做運動愈肥的原因」），則會令「讚好」和轉發量同時減少（註2）。另一個關於facebook的研究，也有類似發現（註3）。

這些研究指出，「標題黨」成功與否，需視乎有什麼元素存在，不能一概而論。

兩種標題黨類型

第三，「標題黨」只是一個統稱，但內裏有各種類型。有學者提出，「標題黨」可以細分為「資訊型誘餌」（information bait）和「憤怒型誘餌」（rage bait）兩類（註4）。前者策略地隱藏重要資訊，務求令讀者產生好奇心或不安感，好使他們點擊連結，以彌補缺失了的資訊。後者則旨在激起讀者負面情緒，例如當我們閱讀到一些令人髮指的標題時（例如「奸商橫行 老人被騙畢生財富」、「獸父殺子 放火燒屋」），又怎能無動於中呢？

研究發現，「憤怒型誘餌」比「資訊型誘餌」更能夠得到讀者反應，例如他們會更多在社交媒體按下「讚好」或「憤怒」表情。這情况某程度上解釋了現時網絡為何經常充斥暴戾氛圍，背後是因為流量作祟。

誠然，在追求流量的網絡時代，「標題黨」只是芸芸「吸睛」手法之一。其他常見手法包括所謂「引戰文」（即透過提出一些具爭議的言辭，吸引網民七嘴八舌討論）、「踩一捧一」（即透過誇張讚揚或貶低某人或某事物，務求惹起支持者與反對者雙方對罵）。有些「網紅」甚至明言，如果網民不同意其意見，鼓勵他們「不服來辯」。這一系列手法，萬變不離其宗，就是不理好醜，只求有人關注、有人談論。

凡事以流量為依歸 必帶來更多劣質資訊

隨着資訊市場競爭愈來愈激烈，網民的注意力變得罕貴，資訊製作者使出渾身解數從而突圍，實無可厚非。

不過，若然凡事皆以流量為依歸，必然會帶來更多劣質資訊。如何保持網絡質素，需要社會各界深思。而對普通網民來說，看到「標題黨」等內容，採取消極手法（忍手不點擊、不轉發，忍口不回罵，不給流量），也許就是杜絕它們的最積極、簡單而又省時的回應。

註1：Molyneux, L., & Coddington, M. (2019). Aggregation, Clickbait and Their Effect on Perceptions of Journalistic Credibility and Quality. Journalism Practice, 14(4), 429-446.

註2：Khawar, S., & Boukes, M. (2024). Analyzing Sensationalism in News on Twitter (X): Clickbait Journalism by Legacy vs. Online-Native Outlets and the Consequences for User Engagement. Digital Journalism, 1-21.

註3：Jung A-K, Stieglitz S, Kissmer T, Mirbabaie M, Kroll T (2022). Click me…! The influence of clickbait on user engagement in social media and the role of digital nudging. PLoS ONE, 17(6): e0266743.

註4：Shin, J., DeFelice, C., & Kim, S. (2025). Emotion Sells: Rage Bait vs. Information Bait in Clickbait News Headlines on Social Media. Digital Journalism, 1-20.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁家權]