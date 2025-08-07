明報新聞網
觀點
洪雯

洪雯：「貼地金融」（六）：發展供應鏈金融 助內企出海

【明報文章】2024/25年度財政預算案提出將香港構建成跨國供應鏈管理中心，我認為這是一個非常符合香港本地發展條件的定位，值得深入研究、密切跟進。

重建跨國供應鏈管理中心角色

什麼是供應鏈管理？簡單來說，就是管理商品從源頭生產者到終端消費者的中間過程。這個過程裏，涉及物流（包括原材料、中產產品、最終產品的流動）、資金流（包括貿易融資、交付、結算等）、商流（訂單跟蹤、數據和信息管理、處理糾紛等）。簡單來看，供應鏈管理最直接關聯的行業，是貿易物流業、金融業及工商服務。

其實，國際供應鏈管理中心這個定位，對香港而言並非新事物，而是香港與生俱來的功能和角色。香港從開埠第一天起，就是作為國際貿易的據點。1949年後，香港轉型為出口導向的輕加工製造基地；與之配合的各種服務，包括貿易、物流、金融等，也得到發展，強化了本地供應鏈管理的功能。從1980年始，香港將製造業轉移到內地；訂單管理、物流、會計、金融等生產性的服務則由香港提供。這種模式於2000年左右達到頂峰，香港成為全球貿易、物流、航運、金融中心，亦成為名副其實的跨國供應鏈管理樞紐。

但過去20年，香港作為跨國供應鏈管理樞紐的地位遇到挑戰。一方面是本地製造業空心化的後遺症：隨着製造業移出，香港專注生產性的服務業；惟香港既非貨源地，亦非主要消費市場，只是作為中間人來提供服務。隨着愈來愈多製造業基地直接跟消費市場開展國際貿易，香港作為中間人的角色自然面對挑戰。

第二，隨着跨境電商崛起，傳統貿易模式下的很多中間環節被省略，香港角色亦遭遇顛覆性的風險。

第三，數字技術發展，正變革傳統的供應鏈管理模式。我們的舊模式已跟不上需求演變，競爭力出現弱化。

第四，國際地緣政治格局劇變，逆全球化浪潮洶湧，全球供應鏈體系出現結構性的重組，香港已不能再完全依賴從前的傳統市場。近年美國主動挑起爭端，無視香港作為單獨關稅區的地位，企圖利用關稅戰及向貿易伙伴施壓，對中國包括香港在內的出口商品及供應鏈形成封鎖，本地貿易和進出口行業承受很大衝擊。

為應對美方圍堵，一方面，特區政府聯合本地製造商及貿易商積極開拓新興市場，包括東盟、中東等地區；另一方面，不少內地企業亦通過香港作為跳板「出海」，進軍東南亞及「一帶一路」沿線地區等新興市場。可見，新興市場將是貿易及進出口業未來業務重心和發展方向。

種種趨勢，都對香港供應鏈管理中心的地位帶來衝擊。例如貿易物流業佔本地生產總值比例，從2005年高峰期28.5%，跌至2023年18.8%，下跌近10個百分點；對就業的貢獻，則從2007年最高峰時僱用83.6萬人，下降到2023年57.6萬人，佔整體就業人口比重則由24%跌至15.5%。

香港具潛質拓展供應鏈金融服務

挑戰固然嚴峻，但香港並非沒有機遇。中國大陸經過40幾年改革開放快速發展，已進入全新發展階段。中國企業積累了相當資源、技術能力和國際競爭力，開始進入「走出去」的新階段，拓展海外資源、市場，直接參與國際競爭。在國家這樣的大轉型過程裏，香港因特殊的制度和各方面條件，是中國企業「走出去」的理想據點。而本地不少固有優勢尚在，例如國際金融中心地位、寬鬆的海關制度、高效清關效率、與海外對接的法律制度、靈活多元的供應鏈管理服務等。行業若能夠守正創新、加快轉型，積極拓展新的業務增長點，可迎來新機遇。

當代企業之間的競爭，除了比併科技和產品水平，另一個重要的較量領域便是供應鏈管理。高效、靈活、可靠的供應鏈，可助企業於激烈市場競爭裏取得難以取代的優勢。而資金流是供應鏈運作的其中一個關鍵範疇，當中涉及收付款、融資、外匯管理等金融活動。香港作為國際金融中心，且毗鄰內地這個國際製造中心及工業品供應鏈基地，很有潛質拓展供應鏈金融服務，賦能內地企業出海。

當前，無論是本地企業，還是通過香港出海的內地企業，都正積極謀求出海，開拓「一帶一路」尤其是東盟和中東的市場，對相關金融服務的需求快速上升。倘香港能夠針對地提供契合出海企業需求的供應鏈金融服務，不但能夠助企業出海，未來還可再藉金融之力，吸引供應鏈的其他環節來港，拓展香港多元發展動力，重建香港跨國供應鏈管理中心的角色。

隨着本港與內地企業的供應鏈延伸向新興市場，香港如能夠在針對新興市場的供應鏈金融方面配合，將有助推動香港成為跨國供應鏈金融樞紐、跨境電商的貿易融資平台，從而吸引更多新興市場企業利用香港這一平台開展貿易及融資，亦能為本地航運、金融、貿易中心的發展帶來支撐。

新興市場的需求

但我們必須承認，這些新興市場跟香港一向較熟悉的歐美市場有很大不同。香港熟悉的傳統金融和商貿模式，於這些新興市場並不發達，傳統的渠道也不暢通。他們所需要的供應鏈金融，同香港現有金融模式不一定匹配。

具體來看，在新興市場比如內地，傳統的金融基建並不發達。不過這些地方的商貿發展，跳過了一些傳統發展階段，直接走到電子商務和電子貿易，通常具小批量、多批次、短周期的特質，商家通過傳統金融渠道難以取得貿易融資。而這些模式天然就是數字化的，可以通過數字化的邏輯來提供服務。比如傳統的貿易融資需有抵押品，但在電子商貿模式下，其實可通過分析企業營運數據來評估它們的營運及信用狀態，而不是通過抵押品來提供融資。再比如，於傳統貿易融資模式裏，貿易商需向銀行申請信用狀，時間、金錢成本都較高；改以數字化融資方式，可大大提升貿易效率。

倒逼香港轉型升級

這些特徵，同香港現有貿易融資模式不一定匹配。惟我認為這也是一個機遇，倒逼我們的貿易融資模式轉型升級。

今年4月金管局成立CargoX專家小組，旨在善用貨運物流數據，優化貿易融資的數碼生態圈。這一舉措正切合環球電子商貿發展態勢，非常有必要。但我們要做的不僅僅是把原本操作程序數碼化，而是整個借貸、融資邏輯都要有大轉型，轉變為以數據為本、數據驅動的融資模式。若我們能夠實現這一數字化的模式轉型，香港未來將可能成為向新興市場和跨境電商提供供應鏈融資的樞紐，並可再順着供應鏈兩端延伸，將有關業務甚至某些研發、生產環節吸引來港，重建並升級香港的跨國供應鏈管理中心角色。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

