姚志勝：香港是時候編製金融發展白皮書

筆者認為，香港是時候就金融發展編製白皮書，並在今年施政報告明確宣布和發表具體安排。本人主要看法和建議有4點。

其一，白皮書應確立香港金融發展的兩大戰略目標：一是香港由現在以美元為基礎的金融中心，發展成為同時以人民幣和美元為基礎的「雙基礎」國際金融中心；二是超越倫敦，成為與紐約並駕齊驅的國際金融中心。

其二，以發展人民幣穩定幣和擴大發行人民幣債券兩大重點，加快推進人民幣國際化。

其三，白皮書需承接國家「十五五」規劃及金融強國建設安排，對香港金融發展制定5年規劃部署，並描繪10年願景藍圖，以確保落實金融發展目標。

其四，行政長官應親自主導編製落實白皮書，並作為向中央負責的重要內容。

香港金融中心現以美元為基礎

面對美國發動的全球貿易戰，不少人都問：美國何來底氣揮舞關稅大棒，打遍全世界？答案其實很簡單：美國最重要的本錢就是美元霸權。美元是全球最主要儲備貨幣和支付貨幣，於全球金融體系佔據主導地位，全世界都需通過貿易換取美元；美國則可通過印鈔來支付進口商品。特朗普政府正是利用這一特權優勢，肆無忌憚對全球180多個貿易對象加徵關稅，由此進一步激發一些國家推動「去美元化」。

香港雖是中國最重要的國際金融中心，但卻不是以國家法定貨幣人民幣為基礎，而是以美元為基礎。香港實行錨定美元的聯匯制度，港元發行數量須有100%美元外匯儲備支持，有人甚至認為港元差不多等於是美元的代幣。本人認為，香港金融發展的重要目標，應是同時以人民幣和美元為基礎，超越倫敦，成為與紐約並駕齊驅的國際金融中心。這不僅是香港自身的現實需要，更是國家作為世界第二大經濟體，並將成為世界第一大經濟體的迫切要求。

知名經濟學家的預測 值得重視

美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）預測，「10年後我們將擁有一個非常不同的國際結算體系，在這個體系中，人民幣及可能還有其他一些貨幣將扮演更重要角色」。他希望看到中國實現人民幣國際化，希望看到香港在很大程度上不再是以美元為基礎的金融中心，而是以人民幣為基礎的金融中心；兼且不僅僅是離岸人民幣，而是一個一體化的金融體系。他認為香港成為一個偉大的金融中心，能夠在所有事務裏發揮中介作用，這不能也不應該用美元來完成，這在很大程度上應該用人民幣來完成。

薩克斯被美國權威媒體稱為「世界上最重要的經濟學家」，是「休克療法」（shock therapy）之父，曾任聯合國時任秘書長安南的高級顧問，並獲頒香港中文大學榮譽博士學位。筆者認為，薩克斯對香港金融中心未來地位的期待和定位，有重要的啟示意義，值得高度重視。同時，筆者對他的看法做點補充：香港金融中心未來發展目標是「雙基礎」，即同時以人民幣和美元為基礎。

在筆者看來，雖然人民幣在國際金融貿易中的地位和份量愈來愈重要，但在可見將來，美元作為西方的代表貨幣，於全球儲備貨幣和支付貨幣中，仍擔當重要角色。香港作為頂級國際金融中心，同時以人民幣和美元為基礎，可以作為世界獨一無二的聯通中西金融主要平台，在國家對外開放裏發揮無可替代的獨特作用。而且，國家有上海這個以人民幣為基礎的國際金融中心，可與香港優勢互補，共同貢獻國家的金融強國建設。

抓好穩定幣債券 超越倫敦

人民幣要在香港金融市場具有與美元相當的地位和功能，關鍵是人民幣加快實現國際化，成為與美元等量齊觀的國際儲備貨幣和支付貨幣。從香港方面來說，助推人民幣國際化的當務之急，是做好兩大重點工作：一是發展離岸人民幣穩定幣；二是擴大發行人民幣債券。

香港實施穩定幣條例，為錨定離岸人民幣的穩定幣提供合規「試驗田」和發展基礎，不僅有利人民幣穩定幣成為跨境支付和貿易結算的新工具，吸引更多國際貿易使用人民幣計價，擺脫對SWIFT（環球銀行金融電信協會）美元支付系統的依賴，而且能夠吸引加密貨幣投資者與機構持有人民幣資產，擴展離岸資金池，強化人民幣的投資貨幣功能。香港應爭取在國家央行指導和支持下，鼓勵有國企背景的機構率先申領人民幣穩定幣牌照，盡快啟動香港離岸人民幣穩定幣業務。

比較而言，香港在股票市場、外匯交易和資產管理等領域表現突出，惟債券市場發展滯後，是金融體系一個短板。香港債券市場規模相對較小、國際投資者參與度較低、企業債券發行量較低，多數本地企業更依賴銀行貸款或股權融資，而非債券市場；尤其是作為全球最大的離岸人民幣中心，人民幣債券市場發展仍不充分——截至去年4月，人民幣債券僅佔特區政府債券未償還總額的8%。

香港需發展債券市場，特別是應該發揮離岸人民幣中心的優勢，增加發行人民幣債券，擴大離岸市場資產規模，包括國債、政策性的金融債（如國家開發銀行債券）、企業債（由企業發行的債券），吸引國際投資者參與。香港人民幣債券市場應通過提供高流動性、低政治風險的優質資產，成為人民幣國際化的重要支點。

今年3月公布的全球金融中心排名顯示：香港排名第三，得分760，比排名第二的倫敦只差兩分，比排名第四的新加坡多10分，比排名第一的紐約少9分。現在情况是：香港在穩定幣方面已走在倫敦前面，債券市場則比倫敦稍遜一籌。香港在國家支持下強化發展債券市場，不僅有利人民幣國際化，而且會助力香港於短期內超越倫敦，成為全球第二大國際金融中心。

凡事預則立，不預則廢。對經濟發展制訂規劃，是我國一種制度優勢。舉世矚目的中國經濟奇蹟之路，就是以一連串發展規劃為基石而鋪就。在美國發動的貿易戰裏，中國奉陪到底的堅定態度，令全世界感受到其強大。西方有識之士也清楚看到，中國的國家規劃在經濟社會發展裏的重要作用。美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle說得非常精闢：「中國在為下一代制定五年規劃之時，美國只在為下一屆制定選舉規劃。」

由特首主導編製督導落實

以國家規劃引領香港發展，體現了「一國」下的制度優勢。香港雖然自「十一五」規劃已經開始納入國家五年規劃，惟香港本身一直沒有制定五年規劃。筆者建議，特區政府以白皮書形式，為香港金融發展制定五年發展規劃，承接國家「十五五」規劃及金融強國建設安排，明確香港金融發展的指導思想、基本原則、發展目標、發展要求，謀劃香港金融發展的重大戰略，部署重大任務。在此基礎上，描繪香港金融發展的10年願景，展望未來遠景目標和戰略佈局，引導香港金融朝着既定目標穩步前進。

金融是香港命脈，更是國家所重。金融發展白皮書應由行政長官親自主導制定、督導落實，並作為行政長官向中央負責的重要內容。中央加強對香港金融發展規劃的指導和支持，不僅能夠防止由選舉產生的各任行政長官「自行其是」，保證規劃實施的連續性，而且可以運用國家之力，支持香港達至金融發展的戰略目標。

作者是全國政協常委

