田方澤：放寬同志平權措施 提高國際城市形象

筆者月前文章談及香港市民對同性婚姻的態度，可能與立法會有落差。「一點粉紅」活動來自新加坡，可說是反映了民間活力和對同志平權的訴求。亞洲其他地區的政府，對同志平權持什麼態度？對香港有什麼啟示？

亞洲地區對同志平權的態度

亞洲現時有3個地方有同性婚姻法例。泰國早有多年的性別多元文化，2024年國會以壓倒性的票數通過同性婚姻法案，可說是民間與政府互動的結果，促使政府主動立法通過支持同性婚姻。台灣於2019年、尼泊爾於2023年通過同性婚姻，兩者皆由法院處理訴訟和釋憲後，頒令政府擬定同性婚姻相關法例。這3個地方，是亞洲在制度上對同性伴侶最開放的地區。

於新加坡和印度，政府同樣面對司法挑戰，但選擇拒絕同性婚姻立法。新加坡政府為了避開預期會出現的司法挑戰帶來連鎖效應，於2022年宣布廢除《刑事法典》第377A條，即「禁止男性之間發生同性性行為」的條例，將男性之間性行為除罪化。但星洲政府隨即透過修憲，列明婚姻屬一男一女，表明政府不支持同性婚姻。然而，當地政府對民間宣傳平權活動持略開放態度，也因此「一點粉紅」成為新加坡一個重點民間活動。

印度最高法院於2018年將合意同性性行為除罪化，惟2023年的裁決拒絕同性婚姻合法化。

在文化保守的日本，各級法院也有多次處理關於同性婚姻是否合憲的訴訟，不過似乎未有全國性的裁決。但面對浪潮，部分地方政府承認同性伴侶登記，並可享有住房、保險、醫療探視等權益。

可以說，儘管仍保守，惟亞洲不少地區對同志平權逐步邁向開明。本港同性伴侶登記制度，也是起源於司法訴訟；最後立法會是否通過，多少影響其他地區對香港的看法。

支持同志平權的理據，除了從愛情、尊重私生活及人權角度討論，一個常見的說法，是同志平權有助提高國際形象和吸引外資。多年前筆者曾讀過一名仍在任的立法會議員文章，認為同性婚姻立法有助吸引外來投資，特別是不少跨國企業精英都有同性伴侶。有人因此認為，這也是「一點粉紅」獲眾多跨國企業資助的原因。

有一種說法是，泰國通過同性婚姻後，有更多亞洲地區的同性伴侶移民泰國、吸引更多旅客；新加坡對「一點粉紅」持開放態度、一些政要親屬高調出席活動，使國際投資者對星洲投下信任票。有趣的是，即使是保守的日本，據統計，有1000名員工以上的大企業，有四成設有LGBT（性小眾）措施。

當然，平權就是人權，何必曰利？但實務上，對同志平權持較開放態度，似乎多少可帶來一些經濟效益。

民間開放 有益社會

此刻本港立法會討論一個極保守的同性伴侶登記制度，已經援引一堆「傳統價值」、認為「教壞細路」，輿論認為難以通過。但中國進入現代化後，常有創新之舉。胡適說「多研究些問題，少談些『主義』」；鄧小平說「解放思想，實事求是」。台灣同屬中國自不必說，而泰國、新加坡、日本跟香港一樣都是政治保守地區，即使官方緊張，仍有適度的政策放寬、保持民間開放，有益社會。我們自詡國際城市，又有何不可？

作者是教育及時政評論人

