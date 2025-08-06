明報新聞網
觀點
何濼生

何濼生：處理同性伴侶登記制 不要自尋煩惱

【明報文章】有關《同性伴侶關係登記條例草案》的討論沸沸揚揚，但其實不是那麼複雜。

民建聯周浩鼎議員對於當局容許以遙距方式註冊的同性伴侶登記，表示關注，認為條件太寬鬆；多名議員質疑條例的名稱可能被誤解為變相承認同性婚姻，指「同性伴侶關係」與「同性伴侶婚姻」的字眼太接近，容易令人混淆。政制及內地事務局長曾國衞則強調，同性伴侶登記制不會影響香港婚姻制度，婚姻在香港的傳統定義不會改變。

一男一女婚姻定義 絕對不宜修改

筆者認為，《基本法》第37條規定「香港居民的婚姻自由和自願生育的權利受法律保護」。按本港法律，《婚姻條例》清楚指出：婚姻在法律上是一男一女自願終身結合。因此婚姻就是如此，定義絕對不宜修改。

然而，有人會疑惑：同性伴侶在一些外國可以註冊成為婚姻伴侶，本港同性伴侶關係登記條例草案一旦通過，不就正是衝擊婚姻的傳統定義？

其實，稱同性伴侶是「婚姻關係」，無非是「覺醒文化」（woke culture）下的政治決定。糾纏於這稱謂，跟糾纏於LGBTQ+（性小眾）作為男女兩性以外的稱謂，都是自尋煩惱，只會為社會製造不必要的紛擾。

人類社會應朝向人人互相尊重。只要不影響他人，個人的性傾向和性事都是個人選擇，法律不應干預兩個成年人自願的性事，社會也絕對不宜因某人的性傾向歧視他/她。

事實上，婚姻伴侶也不一定有性關係；如果一方不願意，另一方強行與對方發生性關係，甚至可構成強姦。反過來，同性伴侶也不一定有性關係。只要不違法，法律不會理會登記為同性伴侶的性關係。

經濟學是一門行為科學（behavioral science），也是決策科學（decision science），並以人類如何選擇和取捨為經濟學的核心內容。長期以來，經濟學者普遍誤以為增加選項不可能減低效益（utility），因為如果選項不能夠提升效益，只要不理它，就可以維持本來的效益。

問題是：資訊有成本，決策者往往不掌握關鍵的信息。心理學家Barry Schwartz於2004年出版的著作《選擇的悖論：為何多了反而是少了》指出，決策者面對更多的選擇，往往會感到十分煩惱、舉棋不定，深怕做了錯誤的決定，錯過更佳的選項。

事實上，人類一切決定都是倚賴有缺陷的認知能力下，基於自己對選項利害但往往錯誤的認知而做的。人類認知從來都有缺陷，又容易受別人影響；面對太多選項，反而會感到迷惑和不安。

性小眾運動 明顯走過頭

西方社會通行的政治制度下，政客深知其政治前途務須討好選民、討好金主。當「覺醒文化」盛行，不少政客跟潮流下，支持LGBTQ+變成「政治正確」。

不過，即使在美國，支持LGBTQ+運動也明顯走過了頭。富商馬斯克對兒子變性（由男變女）也難以接受，他甚至說「我的兒子死了，被覺醒病毒殺死了（killed by the woke mind virus）」。

成年人私事 政府不宜插手

不是說尊重個人性取向的選擇不對。對於性取向這些純屬個人的私事，政府本來就不宜插手。但父母生了孩子，男孩就是男孩，女孩就是女孩。絕大多數情况之下，雌性生物有兩個相同的性染色體（XX），雄性生物則有兩個不同的性染色體（XY）。例外的情况非常罕見，並往往跟基因病變有關。

如果在「覺醒文化」影響下，父母感覺到壓力，以為要跟剛步入青春期的孩子說：「性取向有多樣，你屬哪樣我們尊重你的選擇。」這肯定是走過了頭。如果學校要教學生「性取向有多樣，你要尊重自己和別人的選擇」，這也肯定是走過了頭。大家想像自己是一個剛步入青春期的年輕人，突然被告訴要面對自己的性取向選擇，是不是非常困擾？是不是自尋煩惱？會不會間接推動了LGBTQ+的演化？

是以筆者認為，異性戀是人類有歷史以來的主流。早在二三千年前《詩經．關雎》有云「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑」，突顯男女之間互相愛慕是正常不過的事情。偶有偏離主流的小眾，我們尊重，始終兩個成年人的私事，政府和任何人實在不應管，也管不了。

保障住戶成員權利

人權法下應有之義

同性伴侶關係登記條例之目的，主要是保障一個住戶中各成員的基本權利。這是人權法下應有之義。個人認為，加上「必先在承認同性婚姻的地方註冊才容許在港登記」是多此一舉，反而有引導「登記」即承認「同性婚姻」的遐想。

兩個同性好友「永結同心」決定做終身伴侶，理應沒有爭議；他們之間有沒有性關係，根本不是問題。登記制度不過是保障他們作為同一住戶之成員的權責。如果他們申請公共房屋，要按成員多少申請對應的單位；要是擬申請領養孩子，則除經濟能力之外，還理應接受心理學家檢視是否合適，特別是要考慮對於被領養孩子的身心影響。

參考文獻：

（1）Schwartz, Barry (2004), The Paradox of Choice: Why More Is Less. Harper Perennial.

（2）Ho, Lok Sang (2026), The Economics and Psychology of Happiness: The LIFE Framework and Sustainable Development. Routledge, forthcoming.

作者是嶺南大學滬港經濟政策研究所榮譽研究員、教育大學應用政策研究及教育未來學院兼任教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

