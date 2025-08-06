劉銳紹：高人不是琴台客 原是豪門逐臭夫——從「網紅方丈」釋永信被註銷戒牒和逐出少林談起

（1）對近年的少林印象不佳

──我在1980年代到訪少林，對它的印象良佳，清幽脫俗，佛氣深邃，令人佛念凝心；惟10年前再訪少林，印象完全不同。在前往少林路上，兩旁都是武術學校、少林餐廳、少林功夫紀念品店……不要緊，此乃俗世的商業現象，繁榮經濟也好。到了少林寺山門之外，一大片攤檔猶如墟市，心想：「商業行為猶如善信香火；少林不傷佛門，不沾俗氣即可。」不過不少檔主跟我說，他們每年必須繳付高昂租金。在商言商，沒問題。但最令他們不滿的是，每年租金按他們的營業額而變，多賺則租金按比例提升。換言之，辛苦掙來的錢大半到了收租人手上。這跟香港當年的地產霸權有何分別？

進入寺內，也是到處攤檔；一問之下，原來寺內比寺外租金更貴。一名檔主說：「寺門規定，不得不從。」我在該檔買了一本佛學的書，38人民幣，付了50人民幣，惟檔主說不找錢了，他會替我把餘款布施。我說我自己會捐獻，請找錢！不過檔主哀求地說：「人吃齋，寺吃人，請大發慈悲，行個方便。」我明白了，雖然不知他的話是真是假，但已不好意思要求找贖了。

還有更不悅的事：原來寺內有些廟宇和佛堂不對外開放。我想，寺有寺規，必須尊重；但後來才知道，這些禁地只向達官貴人開放，費用高昂，不是我輩凡夫俗子可以負擔。再打聽一下，原來一些地方官員要求在指定時間到這些禁地上香，惟不想被人發現。一來因為他們是「無神論者」，求神拜佛不宜公開；二來，不知誰人跟他們說求神必須誠心，所以要把心裏話對寺內高僧說了才可安心，像外國教會的告解一樣。他們所祈求的，多是「不要被查被抓」；但如此一來，就是把秘密告訴「高人」，是禍是福不知道？此外，佛門應該保護善信，抑或保護貪官？還是方便他們「互利共贏」？

──本來，適當地借商行善，以商業支持正統宗教活動，無可厚非。改革開放以來，非經營性的官方機構屬下也有商業單位，以補充資金來源、減輕國家負擔，這種做法由來已久。不過必須有明確界線，還要設立規章制度和嚴格監管。香港馬會就是其中一例。但後來釋永信被揭發的事情，反映執行上有重大漏洞，或執法不力。據資料顯示，釋永信曾擁有「少林無形資產管理有限公司」80%股份，後來才轉回寺廟持股。其後，他力推的少林商業活動和利益，更引起巨大爭議，如今終引發「挪用侵佔項目資金寺院資產」的指控。

（2）違法行為有「包裝」

──其實，釋永信被舉報，不是現在才開始。早於2015年，已有署名「釋正義」的人舉報他，包括有私生女。惟河南調查組調查後公布「初步結果」：釋永信沒有私生子女，取得方丈資格的程序「如法合規」。至於其他經濟問題，一直查了10年，沒有下文。

到了今年7月27日，少林寺管理處才發布官方通報，釋永信真的涉及刑事犯罪、挪用寺院資產，並證實「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」。這就引出更多疑問：除非「當年未查獲釋永信犯法的證據」，否則要麼就是查處不力，或者有人包庇。到底實情如何？當局宜作透徹和透明處理，並公諸於世。

──這裏又帶出一個「實際需要」的問題。在中國的政治文化中，這4個字十分頂用。假如有某種「實際需要」凌駕於其他需要，就可以按指示行事。且看釋永信的上升過程：16歲出家，34歲獲國家宗教局和中國佛教協會認可，接任少林方丈，至今26年。他也曾任河南佛教協會會長、中國佛教協會副會長，擔任過全國人大代表20年，顯然是官方「信得過」的人。這可以理解為官方對佛教界的統戰工作，也可以理解為官方培養的佛界幹部。所以，有了這種「實際需要」，其他事情也許就可以包裝和掩蓋起來，或網開一面、懲前毖後，治病救人。惟能否得到改過自新的效果？則要看「佛意」了。

──另一個有趣的問題是，既然釋永信過去多年都因為「查無實據」或「有實際需要」而不出事，但為什麼今天又出事呢？是「查有實據，嚴厲執法」？還是今天又有今天的「需要」呢？不知道，也不能隨便猜測，否則又會陷於不知方向的迷宮。總之，有案必究、有據必查、有法必依、執行必認真，才是真正的佛法無邊。

──由此聯繫到政策問題：社會和宗教群體算是民間團體，可以依法存在，惟在中國也是需要管理的；那麼，應該按什麼標準、方法和方向管理呢？當然，它們必須守法和保護國家利益。從過去經驗可證，這些要求是可以達到的，因此可以安心把這類團體交給真正的圈內人管理。對它們的政治忠誠、政治要求，毋須像黨管團體那樣，更毋須步步為營，安排「自己人」管理。這是對黨外人士的信任和自信，在今時今日形勢下，應該大可放心。

（3）宗教也涉及國際

──據報道，今年2月釋永信曾造訪梵蒂岡，與時任教宗方濟各會晤，並獲安排參觀梵蒂岡花園。這種接待規格頗高，而中國與梵蒂岡沒有邦交，所以此行十分矚目。釋永信過去也常用比利時智庫「歐亞中心」高級文化顧問的身分出訪，到過阿聯酋、東帝汶等國，與政要會面。

早前《人民日報》刊登文章稱，民間外交「因黨而立」，由黨來領導。中外古今經常採取這類方式，對穩定局勢和友好交往也有好處。所以，釋永信訪梵蒂岡，應是官方批准或默許的民間外交。惟據聞他從梵蒂岡回國後，隨即被限制出境。是何原因？暫無答案，但已引致外界對民間外交有不少疑問。

──其中一個疑問是，民間外交有沒有涉及任何利益？有時候，活動經費無可避免，不過這又構成另一個貪腐危機。所以有建議說，這類涉及大局利益的民間外交，應鼓勵執行者按自己力所能及的範圍，義務為國家辦事，不講求任何個人利益。1949年前，很多民間外交也是義務開展的（公職人員辦事費用另作別論）。不妨看看茅盾、夏衍及港澳工作前人的回憶錄。無論是1942年在香港開展的秘密大營救、抗日活動的情報蒐集，以至1980年代改革開放的民間對外活動，也是不講報酬。

總之，一切講誠意、信任、真心！官方須好好珍惜琴台客，拒納豪門逐臭夫。

作者是時事評論員

[劉銳紹]