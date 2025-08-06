明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：高人不是琴台客 原是豪門逐臭夫——從「網紅方丈」釋永信被註銷戒牒和逐出少林談起

【明報文章】最近內地佛門發生震驚各界的新聞——有「網紅方丈」之稱的少林住持釋永信（俗名劉應成）因涉嫌刑事罪、挪用侵佔項目資金寺院資產、長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多個部門聯合調查。有關情况仍在進展中，但已令人感到，應是六根清淨、四大皆空的佛門清靜地，也可以出現「隱惡佯善」的事，背後涉及多方面的政策和執行問題，適宜追本溯源、清理門戶，以保清譽。此事又令我想起唐滌生粵劇《帝女花．迎鳳》之句：「（劇中駙馬）世顯不是琴台客，原是豪門逐臭夫。」故引為今天標題。但先旨聲明：此文只談釋永信事件，不涉佛界其他人事。

（1）對近年的少林印象不佳

──我在1980年代到訪少林，對它的印象良佳，清幽脫俗，佛氣深邃，令人佛念凝心；惟10年前再訪少林，印象完全不同。在前往少林路上，兩旁都是武術學校、少林餐廳、少林功夫紀念品店……不要緊，此乃俗世的商業現象，繁榮經濟也好。到了少林寺山門之外，一大片攤檔猶如墟市，心想：「商業行為猶如善信香火；少林不傷佛門，不沾俗氣即可。」不過不少檔主跟我說，他們每年必須繳付高昂租金。在商言商，沒問題。但最令他們不滿的是，每年租金按他們的營業額而變，多賺則租金按比例提升。換言之，辛苦掙來的錢大半到了收租人手上。這跟香港當年的地產霸權有何分別？

進入寺內，也是到處攤檔；一問之下，原來寺內比寺外租金更貴。一名檔主說：「寺門規定，不得不從。」我在該檔買了一本佛學的書，38人民幣，付了50人民幣，惟檔主說不找錢了，他會替我把餘款布施。我說我自己會捐獻，請找錢！不過檔主哀求地說：「人吃齋，寺吃人，請大發慈悲，行個方便。」我明白了，雖然不知他的話是真是假，但已不好意思要求找贖了。

還有更不悅的事：原來寺內有些廟宇和佛堂不對外開放。我想，寺有寺規，必須尊重；但後來才知道，這些禁地只向達官貴人開放，費用高昂，不是我輩凡夫俗子可以負擔。再打聽一下，原來一些地方官員要求在指定時間到這些禁地上香，惟不想被人發現。一來因為他們是「無神論者」，求神拜佛不宜公開；二來，不知誰人跟他們說求神必須誠心，所以要把心裏話對寺內高僧說了才可安心，像外國教會的告解一樣。他們所祈求的，多是「不要被查被抓」；但如此一來，就是把秘密告訴「高人」，是禍是福不知道？此外，佛門應該保護善信，抑或保護貪官？還是方便他們「互利共贏」？

──本來，適當地借商行善，以商業支持正統宗教活動，無可厚非。改革開放以來，非經營性的官方機構屬下也有商業單位，以補充資金來源、減輕國家負擔，這種做法由來已久。不過必須有明確界線，還要設立規章制度和嚴格監管。香港馬會就是其中一例。但後來釋永信被揭發的事情，反映執行上有重大漏洞，或執法不力。據資料顯示，釋永信曾擁有「少林無形資產管理有限公司」80%股份，後來才轉回寺廟持股。其後，他力推的少林商業活動和利益，更引起巨大爭議，如今終引發「挪用侵佔項目資金寺院資產」的指控。

（2）違法行為有「包裝」

──其實，釋永信被舉報，不是現在才開始。早於2015年，已有署名「釋正義」的人舉報他，包括有私生女。惟河南調查組調查後公布「初步結果」：釋永信沒有私生子女，取得方丈資格的程序「如法合規」。至於其他經濟問題，一直查了10年，沒有下文。

到了今年7月27日，少林寺管理處才發布官方通報，釋永信真的涉及刑事犯罪、挪用寺院資產，並證實「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」。這就引出更多疑問：除非「當年未查獲釋永信犯法的證據」，否則要麼就是查處不力，或者有人包庇。到底實情如何？當局宜作透徹和透明處理，並公諸於世。

──這裏又帶出一個「實際需要」的問題。在中國的政治文化中，這4個字十分頂用。假如有某種「實際需要」凌駕於其他需要，就可以按指示行事。且看釋永信的上升過程：16歲出家，34歲獲國家宗教局和中國佛教協會認可，接任少林方丈，至今26年。他也曾任河南佛教協會會長、中國佛教協會副會長，擔任過全國人大代表20年，顯然是官方「信得過」的人。這可以理解為官方對佛教界的統戰工作，也可以理解為官方培養的佛界幹部。所以，有了這種「實際需要」，其他事情也許就可以包裝和掩蓋起來，或網開一面、懲前毖後，治病救人。惟能否得到改過自新的效果？則要看「佛意」了。

──另一個有趣的問題是，既然釋永信過去多年都因為「查無實據」或「有實際需要」而不出事，但為什麼今天又出事呢？是「查有實據，嚴厲執法」？還是今天又有今天的「需要」呢？不知道，也不能隨便猜測，否則又會陷於不知方向的迷宮。總之，有案必究、有據必查、有法必依、執行必認真，才是真正的佛法無邊。

──由此聯繫到政策問題：社會和宗教群體算是民間團體，可以依法存在，惟在中國也是需要管理的；那麼，應該按什麼標準、方法和方向管理呢？當然，它們必須守法和保護國家利益。從過去經驗可證，這些要求是可以達到的，因此可以安心把這類團體交給真正的圈內人管理。對它們的政治忠誠、政治要求，毋須像黨管團體那樣，更毋須步步為營，安排「自己人」管理。這是對黨外人士的信任和自信，在今時今日形勢下，應該大可放心。

（3）宗教也涉及國際

──據報道，今年2月釋永信曾造訪梵蒂岡，與時任教宗方濟各會晤，並獲安排參觀梵蒂岡花園。這種接待規格頗高，而中國與梵蒂岡沒有邦交，所以此行十分矚目。釋永信過去也常用比利時智庫「歐亞中心」高級文化顧問的身分出訪，到過阿聯酋、東帝汶等國，與政要會面。

早前《人民日報》刊登文章稱，民間外交「因黨而立」，由黨來領導。中外古今經常採取這類方式，對穩定局勢和友好交往也有好處。所以，釋永信訪梵蒂岡，應是官方批准或默許的民間外交。惟據聞他從梵蒂岡回國後，隨即被限制出境。是何原因？暫無答案，但已引致外界對民間外交有不少疑問。

──其中一個疑問是，民間外交有沒有涉及任何利益？有時候，活動經費無可避免，不過這又構成另一個貪腐危機。所以有建議說，這類涉及大局利益的民間外交，應鼓勵執行者按自己力所能及的範圍，義務為國家辦事，不講求任何個人利益。1949年前，很多民間外交也是義務開展的（公職人員辦事費用另作別論）。不妨看看茅盾、夏衍及港澳工作前人的回憶錄。無論是1942年在香港開展的秘密大營救、抗日活動的情報蒐集，以至1980年代改革開放的民間對外活動，也是不講報酬。

總之，一切講誠意、信任、真心！官方須好好珍惜琴台客，拒納豪門逐臭夫。

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

相關字詞﹕劉銳紹

上 / 下一篇新聞