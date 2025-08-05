狄志遠、黃俊瑯：公務員不應享免責特權 績效問責制勢在必行

公僕履責乃基本要求 不是「交數」

首先必須釐清，公營機構每個部門都有責任完成應該完成的工作，這並非所謂的「交數」。「交數」是指為了達到數字而可能不擇手段的業績導向行為；政府部門人員履行職責，則是基於公共服務的基本要求。將正常的工作責任歪曲為「交數制」，實際上是為推卸責任尋找藉口。

而且，私人市場甚至社福機構都面對着達到關鍵績效指標（KPI）的壓力，這是現代組織管理的基本原則。難道因為特區政府是僱主，公務員就應該享有特別優待，免於承擔任何績效壓力嗎？這種邏輯，顯然站不住腳。事實上，公務員使用的是公帑，理應比私人機構承擔更大責任，而非更少。

「有壓力就影響質素」的說法，更是無理。任何專業工作都存在壓力，關鍵在於如何管理和應對壓力，而非完全消除壓力。醫生在手術台上承受巨大壓力，但這並不影響他們提供優質醫療服務；律師在法庭上面對激烈辯論，惟這正是確保司法公正的必要條件。同樣，公務員應在適當的績效壓力下提升服務質量。

誠然，香港的高級公務員整體素質較高，於制訂政策和執行方面展現了專業能力。然而，這並不意味着他們應該免於承擔相應的政治責任。合理的改革方向，是讓高級公務員與問責官員共同分擔政治責任，而非將責任完全推給政治委任官員。即使是區議員都有KPI考核，難道公務員出糧卻可以沒有績效要求？這種雙重標準，必須改變。

建立全面績效問責制

重塑公務員責任文化

當前香港政府面對財政赤字，在縮減人手編制的前提之下，如何令每個職員工作更有效率，成為迫切問題。這不僅是政府部門應該解決的問題，私人機構和社福機構每日都在面對同樣挑戰。政府部門沒有理由成為例外。

改革的重點，應該針對前線至中層公務員的效率問題。長期以來，這些層級的公務員習慣了「不做不錯」的工作文化，缺乏主動性和創新精神。通過建立明確的績效評估機制，可以激發他們的工作積極性，提升整體行政效率。

改革應該圍繞4個核心方向展開。第一，提高公務員的使命感，令他們認識到自己承擔着服務市民、推動社會發展的重要使命，而非僅僅視其工作為一份職業。第二，將做好業績視為基本責任，完成工作目標不是額外的要求，而是職位本身的基本要求。第三，建立確保公務員符合表現的機制，包括定期績效評估、透明的考核標準、明確的獎懲措施等，使表現優秀的公務員得到認可，令表現不佳的公務員面對相應後果。第四，摒棄公務員「鐵飯碗」的過時觀念，在全球化和科技快速發展的時代，公務員體系同樣需要與時俱進。

面對當前的財政壓力和治理挑戰，政府必須提升行政效率，這是不容迴避的現實。如果公務員工會堅持認為任何壓力都不可接受，那麼他們實際上是在要求「特權」，而非合理權益。現代政府治理，需要的是負責任、高效率的公務員隊伍，而不是安於現狀、抗拒改變的既得利益群體。

通過問責制度改革，可以建立起權責清晰、有效激勵的管理體系，既保護表現優秀的公務員，也督促表現不佳的公務員改進。改革的目標不是懲罰公務員，而是建立一個更加公平、高效的公共服務體系。只有這樣，香港特區政府才能夠在新時代的挑戰中，展現出應有的治理能力，真正做到為市民服務、對市民負責。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、黃俊瑯]