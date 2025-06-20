李大壯：讓香港做香港

日前出席亞洲協會為各國領團朋友舉辦的惜別酒會時，德國總領事特別提到，他很欣賞與我每次交流時總能激發出思考與討論的火花。正因如此，這次撰寫此文時，我不想採取對立的立場，而是希望把這段時間不同領團朋友分享給我的各種意見，經整理和分析後，以自己的理解和語言呈現出來，與大家一同思考香港未來方向。

我的初衷是希望以更客觀和平衡角度，與大家一起探討香港前路。

尊重歷史 尋找方向

香港的歷史，是中西文化長期交匯的縮影，也是價值體系與身分認同不斷重塑的過程。自1842年成為英國殖民地，到1997年回歸祖國，香港每一個重要時刻無不體現着中西結合特質。歷史經驗顯示，1984年《中英聯合聲明》確立了香港在1997年後繼續保持原有生活模式的安排，這不僅僅是因為政治上的考量，更是對香港之獨特價值的肯定與尊重。

這段歷史提醒我們：唯有擁有自身獨特價值，才能持續發展。香港之所以成為國際金融中心和全球貿易樞紐，正是憑藉其核心價值——自由、法治、多元和透明。倘失去這些價值，香港競爭力和獨特性也將大打折扣。

歷史的啟示：馬戛爾尼的故事

早在18世紀，英國使者馬戛爾尼（George Macartney）出使清朝，嘗試建立貿易關係。儘管這次訪問無具體成果，卻突顯了東西方價值觀的差異：清朝重視秩序與自足，西方則強調開放與市場。

這種價值觀的碰撞，時至今日仍時有體現。無論是「中國夢」還是「美國夢」，背後都蘊含不同的社會追求和理念。美國長期以來以自由、機會和平等為核心價值，但近年外界普遍認為其價值觀有所變化；而香港經歷2019年以來種種變動，也被一些人形容為「夢想漸失」。這一切都引發思考：香港是否還能繼續在中西價值之間求得平衡，保持自身特色？

價值觀塑造着集體認同。美國因崇尚自由而吸引全球移民，中國則透過文化傳承凝聚民族意識。而香港過去以自由、法治和多元著稱，如今這些價值是否正面臨挑戰，值得我們關注與反思。

價值與認同的關係

若一個地方失去自己的核心價值，便可能在外界期待與壓力中迷失方向。不少人感慨，香港「找到自己，卻失去別人」，反映出對國際認同的憂慮。事實上中央領導人亦曾提出，香港應發揮「超級聯繫人」角色，內聯外通，充當連結中西的橋樑。香港的價值不僅屬於自身，也與世界息息相關。

香港之未來不應只是中國城市的縮影，更應是具備獨特價值的國際都會。尊重歷史、維護多元，正是香港持續繁榮的基石。馬戛爾尼的歷史提醒我們：東西方唯有在平等互信的基礎上方能共存共榮。

「讓香港做香港」，不是對抗也不是割裂，而是尋求共融、延續與創新。香港的價值來自歷史積澱，未來發展則取決於能否堅守核心價值。只有在自由、公平、多元基礎上，香港才能繼續前行，成為使人充滿希望的家園。

作者是港區全國政協委員（台聯界別）、中華新時代智庫基金會理事長

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[李大壯]