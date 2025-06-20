陳少波：國安法實施 給香港發展帶來穩定與確定

香港金融中心地位在過去幾年起落沉浮，是對香港價值重新認知的絕佳範例。作為亞洲區國際金融中心，美國《時代》雜誌曾將香港與紐約、倫敦並稱為「紐倫港」。但由於過去幾年IPO（首次公開招股）市場一度低迷，開始有人質疑香港的國際金融中心地位。從去年11月美國大選塵埃落定後，香港股票市場成交額逐步攀升，從去年前10個月平均每日近1300億元升至近1500億元，今年2月平均每日成交額更是突破2900億元。港股成交額此前的日均歷史峰值出現於2021年，約1667億元。數據顯示，今年4月港股日均成交額2747億元，比去年同期上升145%；今年前4個月平均每日成交額2504億元，同比飈升144%。

不同國籍行業 都在重新發現香港

香港IPO市場更要用「熱火朝天」來形容：今年5月隨着寧德時代、恒瑞醫藥等大型公司陸續在港交所登場，本港IPO市場募資額創下2021年3月以來單月新高，這一成績也傲視全球。今年前5個月，港股市場共有27隻新股IPO上市，共募資約777億元，同比增長逾7倍，已接近去年全年的九成；而正在排隊赴港上市的企業多達150家，估計港股IPO全年募資額達1300億至1500億元。

每日成交額創新高與IPO市場火爆，顯示資本正回流香港，與美國資本市場危機四伏，特別是一再出現的「股債匯三殺」動盪局面形成鮮明對比。數家美資大型投行不畏個別反華議員的威脅，繼續投身港股IPO。西方資本在全球進入不確定年代，開始看到香港市場的確定性。曾宣稱「香港玩完」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇近期公開改口，更是西方精英重估香港的標誌話語。

同樣的事情，幾乎同時發生在多個國際社會高度關注的領域。國際貿易方面，於特朗普「對等關稅」的肅殺中，零關稅政策令香港的自由港金字招牌熠熠生輝；國際教育市場，當西方傳統名校紛紛陷入意識形態爭鬥，人們發現本港大學卻放下一張張安靜書桌；啟德體育園啟用，也讓全球娛樂業、體育產業找到新大陸……

不同國籍、不同行業的人，無論精英抑或草根，今日都在重估香港價值，都在重新發現香港。唯有如此，方能更真切而深刻地體悟到5年前港區國安法實施的歷史意義。

播下長期主義希望種子 開始收穫美好

5年前港區國安法落地實施，不僅令香港迅速終結街頭暴亂的血與火，也從根本擺脫了顏色革命的威脅，重新建立一個國際都會的正常秩序與發展軌道，重塑香港經濟發展、社會治理的確定性。香港逐步遠離泛政治化紛爭，開始將更多精力用於發展經濟、科技創新、治理社區、增強自身軟硬實力和韌性。港人逐步遠離各種反中亂港歪理邪說，開始沉浸式體驗國家主體的蓬勃發展，從粵港澳大灣區內地城市一步步走入華東、華中、西南城市，從消費娛樂到醫療養老，更多地將自己事業和生活、現在和未來，與內地發展深度綁定。

一個遠離政治折騰、遠離街頭暴力的香港，不再是國家安全不設防的城市，更獲國家戰略愈來愈多支撐，同時也為國家所需提供更多香港所能。香港錨定中國式現代化，從而使自身的國際聯繫獲得穩定性的加持，持續展現一國兩制制度優勢，令長期主義開始在港落地生根。

一個安全、穩定的香港，於當下這個確定性稀缺的年代，愈來愈煥發出可持續的生機與活力。5年前港區國安法頒布實施，播下長期主義的希望種子，讓5年後的香港開始收穫穩定性的美好。

作者是香港正思研究院院長、全國港澳研究會理事

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[陳少波]