陳弘毅：《港區國安法》的判例法

法院不時會遇到一些具挑戰性的、不容易解決的法理問題，在涉及《港區國安法》的案件中尤其如是。因為國安法不是香港本地的立法，而是中央的立法，香港法院在國安法的實施過程中，需要解釋和適用的不是一般香港法律，而是一部內地法律，還需要處理國安法與香港本地法律的銜接、互動和結合使用的問題。本文將舉3個重要判決為例，以說明國安法的判例法的發展態勢。

黎智英保釋案

國安法實施初期的最重要判例，便是終審法院2021年2月在「黎智英保釋案」的判決。於本案中，終審法院除了澄清了國安法第42條關於保釋的規定如何適用之外，還對國安法應如何解釋和它與《基本法》的關係等問題，作出了權威性的論述。終審法院指出，法院在解釋國安法時，應重視其制定背景和立法目的，並就此可參考全國人大在審議「人大國安決定」草案時，及全國人大常委會審議國安法草案時，有關官員所作出的說明。

就國安法與基本法的關係來說，終審法院考慮了國安法的制定和納入基本法附件三，是否符合基本法規定。終審法院指出：就國家安全問題立法，屬中央事權，國安法是「不屬於香港特別行政區自治範圍」的全國性法律，所以可合法合憲地根據基本法第18條列入基本法附件三，從而在香港實施。法院同時裁定，香港法院無權審查國安法的個別條文是否符合基本法。

就保釋問題來說，終審法院裁定，在處理保釋問題時，香港法院應適用的法律，乃基於國安法和香港原有法律的有機結合——法官應優先考慮國安法第42條所訂出的較嚴格標準，如果根據這個標準，被告人不應獲保釋，法院便這樣決定；如果根據第42條的標準，被告人可獲保釋，法官仍須進一步適用香港原有刑事訴訟條例中關於保釋的規定，並根據該條例指明的考慮因素，作出是否給予保釋的最後決定。

唐英傑案

除了保釋的問題外，香港法院在國安法實施初期處理的另一個程序問題，便是陪審團審訊的問題。根據國安法第46條，如律政司在高等法院向被告人提出檢控，律政司長可基於保障陪審員及其家人安全等理由發出證書，指示該國安案件於高等法院由3名法官組成審判庭（而非由一名法官會同陪審團）審訊。

在「唐英傑案」中，律政司長發出了不採用陪審團審訊的證書；被告人唐英傑對此提出司法覆核，高等法院原訟法庭駁回了提出司法覆核的許可申請，上訴時上訴庭維持原判。法院指出：陪審團並非公平審訊所必需；法院認為律政司根據國安法第46條，決定在沒有設陪審團的法院進行檢控，屬檢控權的範圍，亦即基本法第63條提到的「不受任何干涉」的檢察工作範圍。因此，「不採用陪審團」的決定，一般來說不受司法覆核，除非涉及律政司的不誠實或惡意行為。

呂世瑜案

至於在國安法案件如何判刑，以及國安法與香港本地法律的關係，終審法院在「呂世瑜案」的判決，是最重要判例。於該案中，被告人被控煽動分裂國家罪，而被告人承認控罪。

一般來說，根據香港法律和司法慣例，在被告人認罪的情况下，法院於量刑時可就其本應判處的刑期扣減三分之一。本案涉及國安法第21條的罪行，該條規定，煽動分裂國家罪的情節嚴重的，處5年以上10年以下的監禁刑期。在本案中，原審法官認為情節嚴重，考慮到具體案情，認為量刑起點是5年半，扣減三分之一後將低於第21條訂明的（適用於情節嚴重之案件的）5年最低刑期。在這情况下，原審法官裁定刑期不得扣減至低於該法定最低刑期，故判處被告人5年徒刑。

案件上訴到上訴法庭，然後再上訴至終審法院，兩個法院都駁回被告人的上訴。它們都裁定：由於本案情節嚴重，所以即使被告人認罪，其刑期扣減後仍不得低於國安法第21條規定的5年最低刑期。終審法院於本案中指出，在全國人大常委會立法程序中提交的關於國安法草案之說明中，提到國安法與香港本地法律有銜接、兼容和互補的關係，因此在處理判刑問題時，香港法院應同時適用國安法的有關規定，及香港原有法律中所有關於判刑的原則和考慮，除非兩者有所牴觸；如有牴觸，便根據國安法第62條，適用國安法的規定。

在本案中，終審法院對於如何解釋國安法，也有所論述。終院認為，正如香港法院一直應用普通法的法律解釋方法來解釋基本法一樣，法院也應採用普通法的方法來解釋國安法；而不適用於香港的、與保障國家安全無關的中國內地法律，則不應視為解釋國安法時的參考材料。

由於篇幅有限，本文未能討論更多判例。總體來說，我認為香港法院的國安法判例的取向，是符合國安法立法原意的，產生了國安法旨在達到的防範、制止和懲治危害國家安全犯罪的效果，而且體現了國安法立法時強調的，國安法與香港本地法律的銜接、兼容和互補關係。

作者是全國港澳研究會理事、香港大學法律學院鄭陳蘭如基金憲法學講座教授

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