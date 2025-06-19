陳帆川：為何搵工用AI不代表懶惰

相信現在很多白領都偷偷地用AI，尤其寫英文時，以前得思考大半天的嚴肅文件和電郵，現在打幾行指令便大功告成。很多人用，但大家都裝作沒用，因為用AI代筆被視為懶人表現，並不光彩。這令筆者想起了很多年前，一些老師禁止學生使用電子詞典，認為逐頁查生字才能入腦。這種對科技的恐懼，每隔幾年就出現一次。

傳媒大事報道，AI寫文容易出錯，因此用AI代筆被視為走捷徑的旁門左道。惟其實坊間很多服務，尤其是閱讀文字的工序，早就外判給AI。以找工作為例，如果僱主知道應徵者用AI寫求職信和履歷表，一定認定該人誠意欠奉。但許多大公司老早就使用AI程式，大批量地閱讀求職信和履歷表，從中找出關鍵字，然後才篩選少數人，發給人事部人手挑選。這種資源和時間付出上的不對等，是LinkedIn的常青話題。

又以買保險為例：很多公司透過AI演算法，從投保者的職業、年齡、住屋、婚姻狀况等，推算出投保者風險、釐定保費。投保人要尋覓合理價格，就要做足資料蒐集。如果AI能夠代填資料、自動蒐羅低價保險，得益的是消費者。

大力擁護AI技術的微軟創辦人比爾蓋茨預計，未來很多人與人之間的溝通，會變成AI代理人與AI代理人之間的溝通，情况就跟上述的搵工例子一樣。昔日求職者手寫求職信，僱主逐封信拆閱揀選人才，到後來求職者手寫求職信，僱主用AI篩選，至現在求職者和僱主皆使用AI寫信及讀信，其實就是AI與AI之間的對話。

大公司一早廣泛應用AI爬閱海量內容、分析用戶資料，做商業決定，由推薦產品給消費者，到獵頭公司在LinkedIn發出邀請，全部由AI決定。一直以來，互聯網用戶只能一字一句迎合AI，提高正確配對機會。如今生成式AI免費開放予公眾使用，可算是另類的還權於民，讓數碼平台用戶跟大公司平起平坐。公司既然大量爬取數據，用戶也可大量生成數據。從這個角度看，用AI代筆並非懶惰，而是維權。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]