洪雯：需求驅動vs.願景驅動（十一）：北都建設必須「抓大放小」

2021年政府提出發展北部都會區，作為落實「北創科」這一願景的主導區域。我認為，北都堪比一個「升級版」的玫瑰園計劃。

北都是「升級版」玫瑰園計劃

玫瑰園計劃的願景，是能夠清晰描繪的物質環境（physical environment），建成後市民看得見、摸得着。正如1989年施政報告「展望將來」部分的一句話：「我們清楚知道要建設的目標。」

相比之下，北都發展既涉及基建建設和土地開發，更包括新興產業培育和香港經濟結構的轉變。前者是硬件設施，建成之後看得見、摸得着，但這只是第一步；後者則是在硬件載體之上的產業發展和培育，是「北創科」的真正目標。而這些「軟件」，我們目前尚難以清晰預見。

可見，北都之願景，是一個結合硬件和軟件的綜合都會區發展，涉及範疇和複雜程度遠超玫瑰園計劃。即便是在基建建設和土地開發方面，北都總面積達300平方公里，佔本港面積約三分之一，涉及多個新發展區和多項大型工程建設，規模上亦遠超玫瑰園計劃，堪稱「升級版」的玫瑰園計劃。

不過，硬件是基礎和載體，是「北創科」必須邁出的第一步。2022年政府提到落實「基建先行，創造容量」理念，陸續為北都規劃了一系列交通基建，包括港深西部鐵路、北都公路、北環線、新界東北線等，並陸續完成了4個功能區（包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈）當中前3個區的規劃工作。

不過，北都提出至今已近4年，尚未真正起步。比如上述北都的交通路線中，除了早於2014年就落實興建的北環線第一階段有望在2027年通車之外，其他工程至今全部尚在很初期的階段，建成時間均指向10年之後甚至更長。

土地供給方面，未來5年預計產出約570公頃熟地。聽起來不少，但仔細看便發現，這些熟地主要來自古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村，以及元朗南，均是上世紀末就提出的新發展區，最遲開始規劃的元朗南也已經有十幾年歷史。而科技用地主要集中於新田科技城，該區的規劃程序去年才完成；未來兩年可以招商入駐的，就只有河套即將營運的3棟樓和預計2027年完成的另外5棟樓。如今國際局勢風雲巨變、科技加速迭代、顛覆性的創新不斷湧現，「北創科」的發展還等得起嗎？

於願景驅動模式下，願景能否實現並不確定，因此早期投資風險很大，需要政府在決策上高瞻遠矚的決斷力、高效而精準的貫徹執行力，及動員社會參與的廣泛引導力。這是願景驅動模式給政府提出的挑戰。

玫瑰園計劃的落實，讓我們看到當時政府在這三方面的能力。而回歸之後，香港逐步放棄了願景驅動發展模式，全面轉向需求驅動模式。背後原因，既有「積極不干預」的管治傳統，更因港英時期培植起來的反對勢力於回歸後逐漸取得大量政治資源，並成長起來，對特區政府施政施以變本加厲的阻撓和無所不用其極的破壞。

從「抓大放小」變成「抓小放大」

這樣的政治環境，使政府處於相對弱勢，處處受牽制；大事小事均被高度政治化，官員動輒得咎，出現所謂「官不聊生」惡劣環境，官員和公務員逐漸產生怕做事、怕風險、怕擔責的文化和心態。政府無力果斷決策，亦欠缺強勁執行力和廣泛的社會影響力，以致發展上陷入「議而不決」、「決而不行」困境。即便政府提出某些願景，也因反對勢力阻撓而無法推行。只有需求驅動的發展模式，即眼前有實實在在、可預計的需求作為支撐，有關決策才可能推行下去。

正是這樣的背景下，政府管治模式從玫瑰園計劃時期的「抓大放小」，變成後來的「抓小放大」——大的、有風險的決策，政府無力決定、推行，便逐漸放棄（比如《長遠房屋策略》就放棄了提升居民自置居所比例的願景）；反而，各部門為了確保自己不犯錯、零風險，僵化甚至荒謬地「按本子做事」，緊緊抓住各種小細節，重重監管、層層審批、種種限制，緊緊咬住絲毫不放鬆。而項目能否推進、成本多少，這些大問題卻根本不在考慮範圍。天價工程不斷出現，延時、超支成為常態，很多創意和發展機遇被扼殺在繁複冗長的行政監管中，發展速度早已追不上世界創新步伐。

這種「抓小放大」現象，不僅僅出現在工程發展中，還反映於香港社會管治的方方面面。比如早前香港提出發展「夜經濟」；可是，要在香港擺一個夜市的小攤實非易事。食環、城規、消防等各種牌照及許可證審批過程之複雜和冗長、限制之多，令人吃驚。即便是我們大力發展的創科產業，也有層層障礙要突破。比如，晶片製造過程中有不少環節要經過環保和消防的冗長審批，沒有特殊安排，走正常渠道，不知要歷時多長；建築工程採用組裝合成法（MiC），有關部件的運輸和倉儲過程，也受到很多複雜規限，成本因此增加。

我聽到不少年輕創業者反饋：香港創業成本實在太高，辦公室場所和人力資源昂貴自然不必講，但尚有其他成本包括複雜監管、冗長程序、各類表格，還有監管者僵化甚至荒謬地守着部門規則寸步不讓，力保自己無過失。

陷入微細監管 如何重拾活力

這樣的營商環境，小企業、小創業者怎麼能夠成長起來？我來香港的這20多年，沒有見到一間本地的新企業成長成為有國際影響力的大企業；今日所見的大港企，都是幾十年前成立的了。我們今日所有的新市鎮，都是回歸之前建成或規劃好；而如今納入北都範圍的幾個新發展區，經歷十幾廿年，離成形還有不少距離。香港如果不抓大事，反而陷在微細監管（micromanagement）的死胡同裏不走出來，如何能夠重拾發展活力？

慶幸的是，今日的香港已邁出內部政治鬥爭的泥沼。因中央的果斷行動、撥亂反正，「愛國者治港」原則終於得到落實；長久以來阻擋和破壞香港發展的大政治問題，已大體得到解決。香港是時候回應各界對改革和發展的期待，將願景驅動與需求驅動發展模式相結合，在管治中抓大放小，為北都發展提速、提效。

作者是立法會議員

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[洪雯]