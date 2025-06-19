邵善波：「國家安全」在今日香港的挑戰

於這個紀念日子，重新回顧及展望香港在國家安全問題上的挑戰，有其特殊意義。但也有不少港人質疑：香港社會已回復平和、穩定，滋事分子大多已離開，或被收監，為什麼政府還不斷強調維護國家安全的重要，強化大家在這方面的危機意識？

不同環境階段 國安有不同對象內容

香港的出現及其長期存在，就是維護國家安全的一個「失敗例子」，不然國家好好的一個地方，為什麼會長期被一個外力統治？英國對香港百多年來的管治，令港人對國家安全的概念、感覺和認識，出現一個扭曲情况。絕大部分港人，對自己國家的安全並不認識，或有一個錯誤態度——因為在英治下的香港，「國家安全」是指英國人如何維持其在港統治的「安全」。英國人在這方面有非常仔細、全面的法律，執行手段也非常嚴厲。故此在百多年統治中，雖然也出現過不少內在及外來的安全衝擊，但英國對港管治，相比其他殖民地，還是比較穩定。

從這經驗可以看出：國家安全在不同環境、階段，會有不同對象、內容及性質。很多人不明白，既然維護國家安全的法律都通過了、對抗分子受控或離開了，為什麼香港今天仍對國家安全這麼緊張。在國家及香港目前面對日漸複雜的形勢下，這是對國家安全的一個過分簡單的認知。

兩個方面 值得重視

香港目前就國家安全問題，面對的是一個怎麼樣的形勢和現象呢？起碼於以下方面，值得繼續大家留意及重視。

（1）網絡安全、信息安全。香港從來就是一個外國蒐集中國情報的重要基地，這沒有因為中國大陸改革開放而終止，變化的只是做法和涉及的內容。以前外力依靠的是蒐集內地地方報紙，聽取由內地到港人士反映的情况。現在的手法及內容當然不同。其中關注的消息情報，除了政治、軍事，社會動態、商業資料以至人事變動也成為他們非常關注的事務。可以說，香港於這方面存在的國家安全威脅，不但沒有減少，反而變得更複雜。

互聯網現已成為社會的一個傳訊基本平台；網絡及資訊平台的安全，自然成為一個新挑戰。從異見分子逃離香港後不少人仍利用互聯網，不單止宣傳他們的政見，更利用互聯網散布虛假消息，製造混亂及不安。以前有「法輪功」，現在更多了一群企圖搞亂香港的異見分子。

（2）金融安全。香港作為國家境外的一個重要金融中心，服務國家這方面的需要。香港金融市場之穩定及發展，也成為國家發展的重要部分。如近期香港通過的穩定幣法例，就引起多方面關注及熱議。穩定幣的活動會否對香港及國家金融市場造成威脅，也應該是個需嚴肅處理的問題。香港在金融方面的發展對國家有直接影響，這影響可以是正面，也有可能是負面。本港金融安全，也是國家的金融安全，這不能被視作僅僅是香港本地事務。

以上兩個例子，只是香港目前面對國家安全問題中的兩個較突顯例子。這旨在說明：於維護國家安全法律通過、社會回復平靜後，香港仍面對各種在維護國家安全問題上的挑戰，仍不能放鬆。持續關注及宣講，是有必要的。

作者是新範式基金會總裁

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[邵善波]