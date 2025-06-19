藍天銘：最後的關鍵時刻：應對伊朗對以色列的雙重生存威脅

1979年伊斯蘭革命 改變伊以關係

這一聲明，與伊朗極端主義政權的許多其他言論相似，反映了該政權對以色列的僵化政策——認為以色列毫無生存權（no right to exist），猶太人不應擁有自己的民族國家。這些假設，深深植根於伊朗政權的基因之中。

歷史上，情况卻並非總是如此。在1979年之前，以色列與伊朗保持着外交關係，並有直飛航班和大使館。1979年的伊斯蘭革命，改變了這一切——伊朗新的宗教領導人，旨在將他們的伊斯蘭革命擴展到整個中東及其他地區，加強「什葉派軸心」（Shiite axis），同時破壞其他政權，並通過革命衛隊的聖城軍（Quds Force）輸出恐怖主義。摧毁以色列（destroying Israel），成為他們在穆斯林世界爭取霸權的關鍵策略之一。

在近幾十年中，伊朗的主要策略之一，是用「火環」（ring of fire）圍繞以色列——這些恐怖分子代理人，由伊朗訓練和資助。像黎巴嫩的真主黨、加沙地帶的哈馬斯、也門的胡塞武裝分子，以及敘利亞的親伊朗武裝組織等等，他們被指派對以色列發起敵對行動；最理想情况之下，與伊朗本身保持距離。這使伊朗能夠專注於其核野心（nuclear ambitions）和導彈發展。

這一策略的明顯例子，是2023年10月7日哈馬斯對以色列的恐怖襲擊，導致超過1200人被殘殺，並且有250多人被綁架。想像一下：如果這次恐襲不僅是由哈馬斯發動，而是由所有伊朗的代理人及伊朗本身共同發起，將會造成多大的毁滅（devastation）。

伊朗的核軍事計劃，已經發展了超過30年，通常在秘密進行，以欺騙（deceive）國際社會。最近，國際原子能機構（IAEA）再次確認，伊朗違反了其不擴散義務（non-proliferation obligations）。以色列情報顯示，伊朗政權正在加速完成其核武器計劃，距離發展多顆原子彈已經非常接近。一個擁有核武的伊朗，不僅會使中東不穩定，還會令整個世界陷入動盪。

伊朗建強大武器庫 以國面對生存威脅

此外，伊朗正投入資源建設一個強大的彈道導彈庫，目標是在每月生產幾百枚的速度之下，生產1萬至2萬枚長程導彈。這些導彈可達歐洲，除了軍事侵略（military aggression）之外，沒有其他用途，並對以色列構成了額外的生存威脅（additional existential threat）。

猶太歷史充滿了悲劇。以色列國的建立，旨在確保猶太人擁有安全的家園。我們的歷史教會我們：要認真對待威脅，尤其是當威脅一方同時擁有行動的意圖和手段時。我們已經到達一個關鍵時刻（critical juncture）：激進的伊朗政權，長期以來已經明確表達了摧毁以色列的意圖；再加上其核能力和不斷增長的導彈力量，已對以色列帶來了迫在眉睫的生存威脅。

以國自衛行動進展顯著

但仍有進一步工作要做

作為自衛行動（act of self defense），以色列啟動了「崛起之獅行動」，旨在消除這些威脅、挫敗伊朗的宏大戰略。行動初期成功針對了與伊朗核武器計劃有關的軍事設施和個別人物。相對而言，伊朗則故意（deliberately）攻擊人口密集的平民區，再次暴露了這一政權的殘酷真面目（true cruel face）。

儘管已經取得了顯著進展，但仍有進一步的工作要做——核設施和彈道設施仍需被拆除，以完全消除威脅。通過這些行動，以色列不僅是在自衛，還在努力削弱伊朗政權（working to weaken the Iranian regime），最終有助於整個地區的穩定。

（編者按：文內分題為本報編輯所加；英文原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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