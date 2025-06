伊朗駐港總領事館（公共關係）：以國侵犯行徑違國際法 伊朗捍衛主權領土人民

【明報文章】2025年6月13日星期五,以色列對伊朗的民用、住宅和軍事場所,受國際原子能機構(IAEA)保障監護的納坦茲(Natanz)和平核設施,及包括位於伊朗南帕爾斯(South Pars)之天然氣精煉廠和油庫的重要能源基礎設施,發動了一波攻擊。這是嚴重的侵犯和武裝攻擊行為(a grave act of aggression and armed attack),違反《聯合國憲章》第二條第四款,其禁止使用武力侵害任何國家之領土完整或政治獨立。此標誌着西亞地區之不合法和前所未有的局勢升級(unlawful and unprecedented escalation),對全球帶來重大且危險的軍事和經濟影響。