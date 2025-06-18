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李正儀

李正儀：綠色是香港盛事之都的底色

【明報文章】第十五屆全國運動會將於今年11月舉行，並首次由廣東、香港和澳門聯合主辦，屆時整個華南地區將成為國際焦點。這場盛會不僅是體育發展的重要里程碑，更是展示大型活動如何推動可持續發展實踐的絕佳時機，並進一步鞏固香港作為亞洲綠色盛事領導者的地位。本港可以循監管、指引及推出獎勵機制，綜合提升香港舉辦綠色盛事的能力。

為刺激經濟增長，全球各地均積極舉辦不同盛事活動；但同時因高碳排放、高能源消耗及製造大量廢物而備受批評。大量訪客湧入帶來各方面壓力、交通需求激增、產生大量垃圾等現象，進一步加重環境負擔。對致力成為可持續發展城市的香港而言，同樣面對重大挑戰：應如何平衡經濟效應與環境責任，並以大型盛事作為推動綠色轉型的催化劑？

自啟德體育園運作以來的數月，香港國際盛事之都的地位愈趨重要，從巴塞爾藝術展（Art Basel）和香港國際七人欖球賽，到英國樂隊Coldplay等國際巨星演唱會與各種高規格展覽，此類萬眾矚目的盛事不僅是文化娛樂盛宴，更是刺激經濟增長、創造就業機會的引擎，持續提升香港作為國際大都會的聲譽。

根據估算，2025年上半年舉行的大型活動可以吸引84萬訪客人次，帶動33億元消費額，並創造18億元額外經濟效益。

然而參與人次或收益，並非衡量盛事成功的唯一標準。活動衍生的環境問題如碳排放等，愈來愈受全球觀眾與投資者關注。盛事的低碳轉型既是必要之舉，更是香港成為區域可持續發展先行者的先機，提升香港作為世界級城市的戰略契機。

香港在推動盛事低碳化上，應採取務實、階段性的策略。內地已有多個成功經驗值得香港借鑑，例如浙江省在《浙江省體育改革發展「十四五」規劃》中提出，舉辦比賽要堅持「綠色、智能、節儉」的指引，充分考慮場館長遠發展與可持續性，亞運會僅興建了 12個新場館，其餘場館均以預製建築技術和可持續物料做翻新。

深圳則更進一步採取強制減碳措施，包括採用綠色場館、清潔能源、可持續運輸、能源效益等，也要求活動主辦方在活動後計算溫室氣體排放量，並通過經認可的碳補償措施，如碳信用或森林投資等，實現碳中和。

我們亦應該把目光投向國際，全球眾多頂尖活動均採納ISO 20121活動項目可持續性管理體系認證作為框架，使規劃活動的每個環節皆有清晰可循的可持續性指引。早前來港舉辦的Coldplay樂隊演唱會亦為我們提供寶貴經驗：主辦方派發以植物材料製造的可回收LED手環，此做法在2024年世界巡迴演出中成功獲高達86%的回收再用率，為可持續性樹立高標準。

反觀香港，我們應檢討減廢減碳措施及綠色標準指引，例如過往行之有效的做法未能延續。香港七人欖球賽曾開創先河，採用可重用杯，遺憾的是於2025年卻未有延續此做法。同時，啟德體育園等場館卻限制公眾自備水樽，變相減少觀眾使用即棄水樽以外的更環保選擇。

香港應仿效內地和外國的綠色盛事管理經驗，鼓勵甚至強制規定活動主辦方及場館取得ISO 20121此項國際認可的活動管理標準。在活動舉辦期間，主辦方應採取務實可行的減廢減碳措施，致力擴大可回收產品的使用範圍，並再次採用成效高的做法提高回收率。如巴塞爾藝術展的展覽及會議過往都製造大量即棄廢物與包裝材料，相關機構可善用政府的「綠色電子代用券計劃」，支持活動場地的回收及減廢措施。

同時，香港應建立獎勵機制，鼓勵採用可持續措施，並可參考其他地方做法。例如新加坡旅遊局提供可持續認證補助金，及深圳為碳中和活動提供的資助計劃等範例，均值得參考。香港可推行類似計劃，鼓勵活動與場館達至認可的減碳標準；並將碳減排目標納入香港「M品牌」大型活動評估準則，確保可持續性成為衡量活動成功的核心指標，而非次要考慮因素。此外，香港亦可透過公私營合作，加強應用新科技，包括推動電子票務、低碳運輸等，減少大型活動的碳足迹。

即使香港已有《綠色活動管理指引》，但當下正是立法規管的時機，應設立公開透明的標準，涵蓋廢物管理、能源效益、碳排放追蹤、可持續採購等關鍵領域。

不過相關法規與指引必須審慎平衡，一方面需展現堅定的決心推動減碳，另一方面又不能過於嚴苛而令主辦方卻步，影響香港舉辦盛事的競爭力。保持靈活彈性、各方協作，方能維持香港作為全球盛事之都的競爭優勢。

可持續性已成為全球城市品牌定位的關鍵。溫哥華、哥本哈根等城市已成功利用其綠色形象吸引投資、人才與旅客。香港可通過大型盛事設定新的環保標準，並借鑑浙江、深圳、新加坡等地的成功經驗，重塑其作為現代、創新與負責任城市的形象。

香港作為第十五屆全國運動會的大灣區主辦城市之一，將迎接一系列精彩盛事的高光時刻。香港需長遠規劃，展現對建立創新、可持續未來的決心與承諾，並落實階段性的減碳措施，獎勵值得仿效的舉措，建立平衡各方利益的務實監管措施，從而成為亞洲綠色盛事的新榜樣。

作者是團結香港基金總裁

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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