張國樑：守正教育優勢 創新教管思維

2023及2024年施政報告中，有關教育的政策措施重點在推動香港教育更高質量發展，致力將香港打造為國際化高等教育和學術科研樞紐；亦注入資源加強基礎科普教育，並提升師資培訓質素。儘管如此，本港教育系統仍面對另一老大難問題——出生率偏低、適齡兒童人口下降趨勢。

近年香港出生率持續下跌，導致小學適齡兒童人數大減。根據統計處數據，2022年出生率見歷史新低，每1000人僅有4.4個新生嬰兒。儘管2023年政府推出新生嬰兒獎勵金計劃，新生嬰兒數量至2024年僅回升至3.67萬。這一趨勢直接影響小學招生，多所學校面臨零收生或收生不足困境。教育局預測，小一適齡學童人數將由2025年的4.86萬減至2031年的3.75萬，跌幅逾兩成。

為應對這一挑戰，教育局推出新政策，計劃有序減少學校數目，並針對零收生的小學實行整合，當中包括停辦、合併或轉私營。新政策背後確實可產生出一定的成本效益，通過關閉或合併零收生學校，每年可節省約2億至3億元教育經費，這些資源可集中用於提升其他學校的教學質量，又或拓展新興教育項目。但這種做法也預計會令數百名教師受影響，而且學校關閉可能導致社區服務中斷，需額外投入資源（如交通補助、課後託管等）以減輕對家庭的影響。

納入小班教學模式 實現雙贏

跟香港一樣，學童不足問題也困擾多個亞洲國家——日本於2002至2020年間，共關閉8580所公立學校；韓國教育部公布，計劃2025年關停49所中小學，關閉率比去年上升約五成；新加坡教育部於2019年合併28所學校，2022至2025年再合併多8間小學及10間中學。如此，各地政府大多偏向減少整體學校數量來應對問題。

除了韓國中小學平均每班20至25人，其餘日本、新加坡和香港的每班平均人數為30至35不等，然而它們一般都不會採用小班教學模式作為優先的解決方案。這樣在感官和實際上，都被視之為減少公共財政開支為基礎的措施。相反，根據中央早前頒布的《教育強國建設規劃綱要》，訂明各級政府要確保「公共預算教育支出逐年只增不減」。那麼香港為何不藉此轉危為機，先行優化教學質素呢？

相比直接停辦學校，採取合併方式無疑是更穩妥的選擇。若能夠進一步將小班教學模式納入整體政策框架，並為整合後的學校注入創新元素，轉型發展為特色鮮明的文化創意或科技創新示範學校，不僅能實現資源優化目標，更可避免單純追求數字指標的弊端。這種策略既能確保教育質量提升，又可最大程度保障教職員就業穩定，實現教育資源優化與人才保留的雙贏局面。

當前國際地緣政治與經貿格局的複雜變革，為香港發展成國際高等教育樞紐創造更有利條件。在此背景下，我們的基礎教育體系是否也需相應調整，以把握這一機遇？

本港學校體系以公帑資助為主，包括逾700所政府全額資助的資助學校，及60多所政府直接營辦的官立學校；還有約80所直資學校（同時接受政府資助並收取學費），及接近100所私立或國際學校。其中，54所國際學校、7所私立學校和21所直資學校提供非本地課程。直資學校在課程設計、學費設定及招生方面有更大自主權，提供多元化的教育選擇，同時學費相較私立或國際學校低廉。

調整辦學制度 有效運用資源

現時直資學校僅佔全港學校不足一成，雖受家長青睞且實行校本管理為主，但仍受教育局課程監管，而且政府津貼相對減少，學生家長需分攤財務成本。隨着人才計劃帶動適齡學童數字回復上升趨勢，筆者認為在新一份施政報告裏，可以有政策將上述3個主類辦學制度大幅調整，放寬轉制直資條件、提供轉型誘因，並為國際學校物色校址。這些措施才能夠有效運用資源，提升香港教育國際化的基礎。

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董

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[張國樑]