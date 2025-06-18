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劉銳紹

劉銳紹：滾滾逐逐水翻波 情若無花不結果——如何興利除弊 防止「狐疑症」和「互相陰謀論」

【明報文章】人類紛爭不絕，無論國與國或人與人、入局者或旁觀者，事發時無法解釋，事後也莫名其妙！其實，是可以預感的，也可以避免的，尤其是同文同種的族群；只要努力避免「狐疑症」和「互相陰謀論」就行了。忽然記起亡友盧國沾（盧沾）的歌詞：「滾滾逐逐水翻波……情若無花不結果！」我們曾一起談及這歌的背後，他勸我早日看破，我卻不解紅塵，致令難熄心紅愛火，自招狐疑惡果。

最近看見兩則新聞，唯恐天下仍然如歌所說「心中困着淒楚」、「似聲聲說奈何」，立即引歌為題、秉筆直書！

（1）由微知著的病源

──先說事由。新聞一：台灣網紅「館長」（陳之漢）被綠營視為親大陸，最近他在杭州作「和平之旅」時遇上「抗議」，一男子手持五星紅旗，大喊「國旗在這裏」，並指「館長」是「台獨狗」。路邊有女士強調「館長」非台獨分子，粉絲解圍，保護離去。

新聞二：澳洲港人組織「HKPACE」日前集會悼念「六四」，一名出席者曾參與立法會議員何君堯相關機構舉辦的「國安導師課程」，被質疑參與「六四」悼念是否另有目的？是否「何君堯徒弟」？該人一一否認（順便一提，資料顯示，何君堯也是6月4日出生的）。

在此不直接討論這兩件事，只按新聞客觀陳述，各位自我分析。詳情可分別參閱6月15日和6月12日《明報》報道。

── 一般而言，不同人可以有自己的立場和取向，並各自堅守信念而不傷及他人；在適當情况和處理下，也可以自我保護和表達。但上述事件，或多或少反映一種不正常（至少是不暢快和不自然）的政治氛圍；於特定範圍和場景下，就會引起或大或小的摩擦和碰撞。如不理順，或會轉化，滋長及變成「政治狐疑症」和「互相陰謀論」，滲入和植根民間。

這是官民均須避免的傾向；必須溝通、尋求實據，不能以為自己「絕對正確」就患上「狐疑症」，甚至濫用「為你好，也為我好」的理由，間接或無端行惡。

──所以，不妨從實踐中發展一門「度學」，當中包括程度、深度、廣度、跨度、靈活度、柔韌度……無論視野和觀察力、判斷和處理能力、適應和應變能力，都盡量尋求進退有度。我對這些「度」一竅不通、毫無經驗，正不斷摸索。但我想：中國既然已有「儒、釋、道」的「道學」，而且號稱「三教合流」，發揮不少經世治學和處事之道；隨着時間和形勢轉移、內外接觸增加、人情與事物現代化，為什麼不可以再發展一種「度學」？

這種「度學」與「道學」的最大不同，就是後者的重點講求自身修為，其後應用於自身和外間事物；前者則主動和同時考慮外部環境，有時甚至以外部環境作為先決條件，再以自己平時積累的「度」調節和適應，不傷立場並創造更大空間。這就像AI（人工智能）可以幫助人類實現很多設想，但人類的設想和要求仍然是主體。否則，就會出現盧沾《每當變幻時》所說的十字路口：到底是「悲苦深刻藏骨髓」？還是「石頭他朝成翡翠」？

──不妨假設上述兩則新聞發生在不久前香港維園的「家鄉市集嘉年華」。事實證明，有人抱着平常心到場，過一個輕鬆的下午，同時默唱「六四」歌曲，自己心安理得，又不影響任何人。不過，假如被視為「敏感」的人同樣抱着平常心到場，又會否先被狐疑起來？有關方面是先發制人（禁止進入或接近），還是後發制人（引起混亂才行動）呢？

這就是各方如何運用「度」的學問。行之有度，可以兼容；行之無度，則會「滾滾逐逐水翻波」。我不是「敏感人物」，惟也不想嘗試尋求這個「度」的答案，因為這個「度」不是個人能夠控制和掌握的。所以，有權人是否更要多想「進退有度」？

（2）如何避免和克服狐疑症

──任何人患上「狐疑症」，都是害多於利的。在中國政治文化裏，「狐疑症」主要有兩大原因：一是有需要狐疑就狐疑；二是來自沒有求證（甚至不求證）的疑慮，抓住一點就無限擴大。有人說這是文革的後遺症，但看來不止文革，而是千年政治文化，積累厚土，文革激揚而已。

所以，努力揚湯止沸，防止以點概面、以偏概全、以零概整，客觀冷靜觀察內外形勢，就會發覺今天的中國是100多年來最穩定的。增加自信後就可以因勢利導，不會隨便因為一點而狐疑起來，引發內部「互相陰謀論」。

──當然，疑慮也可以來自具體事實，尤其是跨國的中外事務，這一點我不會一概排除和否定。但關鍵是：一、看到外國的陰謀或陽謀時，毋須經常掛在嘴邊，因為防止外國的陰陽謀是靠實力，氣定神閒也可以談笑用兵。這更不是靠宣傳和教育國民就可以擊破陰陽謀；當官民的日常接觸和認知有差距時，效果反而不好，甚至引起「借外打內」的疑慮。

二、也是上述提及的「度」。對內可以善言提醒，惟毋須變成警嚇、阻嚇，甚至威嚇。善意提醒和努力創造寬容度，是建立自信和尋求政治最大公約數的不二法門。「三嚇」則是「滾滾逐逐水翻波」的「先頭部隊」；偶一為之可以接受，「朝夕相對」則一起身心疲憊，翡翠也會變石頭。

──還必須注意千年如一的規律：上有好者，下有甚焉；體內的「趨利基因」，往往是製造或加深「狐疑症」的催化劑和興奮劑。利益階層會「加倍努力」，不惜由「明哲保身」變為「名折保身」。最近，話劇界反映現實（例如移民潮）的內容，也被要求刪除，否則不予資助，就是一例。

必須指出的是：這種催化作用，不單在利益群體中爆發，也可以在一般市民的層面引發，在正常的朋友關係以至人倫接觸中自我劃線，逐步疏遠「敏感」的親友。這是官方間接引發或加劇的氛圍，不能夠用「民間行為」解釋。上述指摘「館長」是「台獨狗」的人，就是自以為「政治正確」的例子；長此下去，只會令社會的疏離感更強。

（3）統戰與軟實力的分別

──中國強調統一戰線，但這不是世人接受的軟實力。兩者不同之處在於：統戰以官方意志為主，軟實力則主要結合民間價值觀和訴求；統戰的目標顯而外露，並可以量化為個人政績的一部分，軟實力之目的則着重對整體目標和對象的宏觀影響；統戰給人的感覺，是急於求成甚至急功近利，軟實力則重視長遠的潛移默化；統戰是明顯希望並要求目標／對象接受、順應或服從的手法，軟實力則讓受眾自由選擇接受或不接受……只有深入研究兩者的「度」，就可調度和引導了。

──無論統戰也好，軟實力也好，中國也有條件做到，惟不能脫離也脫離不了中國的整體大環境和「心核內蘊」。這個名詞並不高深，就是講求對人、對事的真感情，有則開花結果，否則就是《情若無花不結果》。這是極難量化的「度」，但可以讓人民感受和作出結論。忽然想到這歌的最後一句：「但我知你領悟不多。」在我領悟盧沾歌詞、看破紅塵之前，不知這是過去式？現在式？還是將來式？你說呢？

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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