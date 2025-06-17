鄧飛：構建國際教育樞紐的操作細節問題

首先是統一學生標準。最近我跟入境部門了解過，所謂「非本地生」，如果持海外護照和海外國籍，並自資入讀香港國際學校、獨立私立學校、私立學校和直資學校（2024/25學年中小學直資單位津貼額約8萬至9萬多元不等），完全沒有問題。但如果是「MMT」（內地、澳門和台灣）非本地生，亦沒有通過任何人才計劃進入香港，他們是不可能來港讀書。所以我覺得當務之急，是效法大學尤其自資院校的做法，將這兩類非本地生的申請「留學」簽證標準先統一起來。

撤海內外學生差別待遇

亦要顧及本地家長憂慮

基於歷史原因，當年殖民地政府對MMT三地「嚴防死守」；亦基於冷戰思維，對部分東南亞國家也採取不友善態度。時至今日，我們實在毋須聽任歷史遺留下來的問題延續下去。事實上，2023年施政報告已宣布開放越南人才來港就業、商務及旅遊簽證政策，並開放老撾和尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀教資會資助的院校。教育局早前也宣布，6間自資院校於2025/26學年起可分階段增收MMT學生，限額由10%調升至40%。

故此筆者認為，對「非本地生」的界定，要打破歷史上的桎梏，取消對內地生與海外生之間帶歧視性的差別待遇，保障教育公平。但與此同時，也要採取擴大香港教育國際性的措施，有意識地拓展海外招生，而不是一個勁兒地對內地實行「虹吸效應」，變成只是依賴從內地招收非本地生。

其次，是要顧及本地家長的憂慮。有觀點認為：香港生源不足，學校面臨合併甚至「殺校」，故此希望引入外地尤其是內地生源，以紓緩狀况。惟筆者卻要講一句不中聽的說話：非本地生的家庭背景一般相對優越，父母往往來自名牌大學或是巨企投資者，他們對子女的教育有一定期望，對第一組別學校和傳統名校有強烈需求。於這情况下，增加了本地生入讀名校的難度，亦令本地家長產生憂慮。另一方面，期望外來學生可以紓緩生源不足而又屬於不太高組別的學校，其實亦於事無補。

3個建議 解決問題

就着解決辦法，筆者提出以下3個建議。

第一，統一非本地生標準。目前，一般國際學校的收生限制是本地生25%、非本地生75%，且不分海外或內地；獨立私立學校剛好相反，本地生75%，非本地生25%。如果這個比例不變，同時將海外與內地生的標準一視同仁，這對於國際學校和私立學校都有好處，不單可以擴闊非本地生的生源，亦可減輕本地家長焦慮。

第二，限制直資學校收生比例。直資學校雖沒有生源比例限制，但卻有課程限制，修讀非DSE（中學文憑）課程的總學生人數，不能超過49%（實際獲批准的比例遠低於此數）。

因此，直資學校若能夠參考獨立私立學校的做法，限制生源比例，例如取錄75%持本地身分證的學生（包括以人才計劃來港的受養人），25%則包括內地的海外生，並自由選讀DSE或非DSE課程，則更能促進中學教育的國際化。筆者建議先由直資學校做試點，增加開放招收非本地中學生，以總結經驗，便於以後推廣。

第三，是否規範學生公寓及與之相適應的制度。根據過往經驗，尤其是「雙非」（父母皆非香港永久居民）年代，監護人大多是代理人或持牌社工，但始終非親非故，對未成年學生的保障始終比不上直系親屬。香港若要開拓「留學經濟」，便要研究是否設立陪讀制度、這個制度開到什麼程度、陪讀人士可否工作等。

學生公寓方面，目前香港沒有這類牌照，若加上住宿照顧，可交由市場探索。同時，可以參考其他成熟國家和地區的這方面做法，以建立適用於香港的學生公寓和陪讀政策。

作者是立法會議員、教聯會副會長

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[鄧飛]