林緻茵：到2030年，職場新人怎樣才不會被AI淘汰

那麼，哪些技能會被視為新興技能？哪些又會被淘汰？圖表闡述了兩個軸面：「僱主認為員工需具備的重要技能」與「僱主預期員工要增長的重要技能」，藉此將員工技能分為「穩定」（steady skills）、「邊緣」（out of focus skills）、「新興」（emerging skills），以及「核心」（core skills）。當中，「穩定」是指現在重要，但預期未來需求不會大幅增長的技能；「邊緣」是指現在不太重要，未來也不太會增加需求的技能；「新興」的意思是目前不太重要，惟預期未來將增加需求的技能；至於「核心」，則是指現在重要且成長最快的技能。

隨着職場需求轉變，職場新人的生涯規劃和技能，能否適應變化？近年青年因為缺乏向上流動空間而「躺平」的現象，會如何進一步受AI發展所影響？觀乎AI等科技帶來的社會影響，我們的教育制度又追得上這些急促的轉變嗎？

2030年的核心技能是什麼

綜合報告分析，2030年的核心技能並非單一技術能力（technical skills），而是策略性的能力（strategic capabilities）。簡單來說，「策略性能力」就是組織或個人制訂和實現目標的綜合能力。從附圖可見，這些綜合能力包括分析思維與創造思維，韌性、彈性與敏捷性等。有台灣評論員把這種能力理解為「端到端成果」（end-to-end results）。用再淺白的說法，就是：在AI時代，「懂得解決問題的人」永不會被AI淘汰。

筆者也覺得這說法沒錯，也呼應了我們一直聽到的「如何以AI為人類賦能」，以「強化」最終成果的效率、穩定性和質素。未來能夠在職場上創造價值的，並不是一些人類固有的技術能力，因AI已經能夠取代部分技術；能創造價值的也不是AI本身，因策略性的能力不僅涉及技術和數據處理，還包括人類獨特的認知、情境判斷、創造力、情感智慧與價值觀等複雜面向，這些是AI目前無法完全複製或取代的。

職場新人能夠適應嗎？

面對以上轉變，職場新人最少要解決3個問題。

第一是生涯規劃。幾年前，筆者有朋友興致勃勃說要讀程式設計（programming）；中小學STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育與程式設計也有密切關係。到今天，朋友讀完程式設計了，而這能力卻被歸類為「邊緣技能」（見圖）。可見，幾年前做的計劃，到實現的一刻已經變得落後。據報，近來科企Google和Microsoft等的裁員潮中包括程式設計員，這些科企約三成程式碼已由AI編寫，更有Microsoft高層料5年內將有逾九成程式碼由AI產生。未來5年職場轉變特別大，個人計劃如何追得上這些轉變？

這就牽涉第二個問題：在個人計劃很易過時的情况下，原本因為缺乏向上流動空間而感到迷失的新世代，會否更難在社會中找到定位？已有職場經驗的人，或許還有條件承受衝擊；職場新人適應力相對較弱，尤其AI發展仍未定型，未來還會迎來更多變化，他們要適應的難度自然更高。

第三是個人技能。策略性的能力所包含之分析思維、創造思維等，與AI的普及化，本身有矛盾嗎？上月OpenAI行政總裁Sam Altman談到不同世代間採用ChatGPT的顯著差異：嬰兒潮世代主要將其用作複雜的搜尋工具；千禧世代則經常向其尋求建議，或作為初步的諮詢形式。形成最鮮明對比的，是Z世代使用ChatGPT的方法——他們將ChatGPT整合為一個全方位的助理，用於上傳檔案、儲存提示指令，甚至做出重要的人生決策。

不同世代使用AI的習慣，以及這些習慣對個人日常行為與世代行為的影響，本身就是一個很值得研究、值得採集實質數據的課題。AI普及化會否構成一種依賴性，以致削弱某些人的策略能力，令他們更難適應職場的新要求？

還記得，兩年前ChatGPT開始被普及使用時，當時大學的討論就是如何防止學生以AI代勞；後來AI成了趨勢，大學所關注的就是學生如何正確使用AI；惟到了現在，未來職場所要求的已是「如何以AI為人類賦能」，以「強化」最終成果，這又已是另一層次的學習與應用了。以上疑問，相信也涉及整個教育或社會制度，不能單靠個人解決。

觀乎AI的社會影響，教育如何追上

宏觀而言，AI將會影響教育的目標、內容、評核等。以中小學教育而言，書寫和語言能力一直被放在核心位置。惟AI普及後，不時會有學生問：「AI寫出來的比我好，為何我要學習寫作？」就評核方面，筆者身邊也有不少大學教師說，現在學生於閉卷考試（closed-book exam）中的表現，與他們交的論文差很遠，因論文寫作有AI輔助，考試時學生就只能靠自己；而有些學生在考試中，連結構完整的句子也寫不到。

這種落差下，我們應如何評估學生到底學到幾多？這現象不止涉及評核，而是教育的目標本身——我們希望將來的學生，與機器維持一個怎樣的工作或生產關係？學生在沒有AI協助的情况下就不能獨立完成工作，是否也是社會普遍接受的教育結果？

雖說教育本身不止是為了確保社會生產力，但「生產力」必然是教育的重要部分。AI的出現，不僅導致企業與員工之間出現巨大技能落差，也導致社會對人力資源需求有所調整。筆者身邊也有決心要中年轉型的朋友，因為他發現當初花了多年時間鑽研的學問，到了今天已失去競爭力，於是決定重新學習一些技能。他並不是決定要進修其他學科，而是學習藍領技能。那麼，我們的制度應如何避免教育與人力資源出現嚴重錯配？

問題的答案沒有對錯，也沒有單一答案，我們欠的一直都是深入的討論和社會共識。「制度」（包括教育制度）本身就有某種固定性；要以制度完全追上社會趨勢，本身就很難。然而，如何令制度的適應能力加強，卻可在當前着手處理。香港教育界現正開始討論如何加強AI在教與學中的應用。筆者期望業界和社會的討論不止於應用層次，而是如何「策略性」地分析AI產生的制度和社會性影響，並提高教育制度的適應能力，避免大規模的社會問題湧現，以及新世代對自我價值產生強烈懷疑。

作者是公共政策顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林緻茵]