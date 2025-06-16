王卓祺：難解互委會棄若敝屣之謎——皇后山邨食水事件有感

讚譽關愛隊「水分」不少

香港的行政架構分為18個地區。關愛隊亦依循此一分區架構設立18個關愛隊，並於每區內再劃分若干小區設立關愛小隊。2023年第三季全港18區共有452隊關愛小隊，每隊8至12人，包括隊長及副隊長各一名。民政總署每兩年為每個關愛小隊提供80萬至120萬元資助，並鼓勵主辦團體透過贊助、捐贈或團體內部資源提供居民服務。明顯地，特區政府將關愛隊定位為地區層次的志願機構，由志願者組成。大家都知道，香港的志願機構其實並不「志願」，多數都在第二次世界大戰後經濟及社會發展大潮中，獲得政府的財政資助。若以資助額的數目，關愛隊每年40萬至60萬元的經費，只可聘請一兩名全職或兼職人員，其他為舉辦活動的開支。若以義務志工組織來說，關愛隊要接辦政府交付的工作任務，實在不易。坊間及相關當局對關愛隊的讚譽，水分不少。

至於互委會，其性質與關愛隊完全不同；它是基層居民的互助組織，由居民選出委員組成。互委會於1976年由時任港督麥理浩正式成立，目標是改善社區衛生（當年港英政府正積極推動「清潔香港」運動）、民意蒐集和鄰里互助等。互委會最高峰是1996年，那時全港有4000多個，2010年跌至2700個，2022年3月解散前，香港還有1600個。互委會的組織，主要集中在公共屋邨。在私人大廈，政府設立業主立案法團或業主委員會。

現任民政及青年事務局長麥美娟於2008至2011年期間，曾以葵青區議會副主席的身分為互委會請命——她要求政府免除互委會繳交差餉、地租；並要求津貼金額由每季1000元增至每月1000元等。可見當年互委會得到不少社會支持。

從上述的簡單比較可以看出，關愛隊服務全港18區，不分公屋私樓，地域範圍比集中在公共屋邨的互委會大得多。然而，互委會為居民自治組織，居民參與度較高，並且有其自主性。當然，兩種地區組織並不互相排斥，均能協助政府傳遞信息、團結及服務居民。最近北區皇后山邨及山麗苑出現食水有瀝青殘留的問題，最後政府也是說會組織關愛隊向居民解說。

皇后山邨例子的細節

筆者就以住戶較多的皇后山邨說明關愛隊及互委會兩者的分別，關鍵在細節。截至2023年，全港共有258個公共屋邨，居住了200多萬人，約有82萬戶。以2021年入伙的皇后山邨作一個案深入分析：7座大廈居住了8865戶，約2.36萬居民。試想一下，這個居住了近9000戶的屋邨，憑藉一個關愛小隊8至12名志願隊員，如何提供服務？若用上現代通訊方法如WhatsApp或電郵，對於上了年紀的長者或文化程度不高的居民，效果有斟酌空間。故此，食水事件中，特區政府也聲稱要調動總共6個關愛小隊，即由鄰近小區抽調5個過來，再加上區議會及「三會」（民政總署分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會）成員，超過50人，向居民解說食水安全的問題。

若皇后山邨有互委會的話，7座大廈各有一個居民自助組織之外，每層樓還可以有一個樓長。他們可以直接拍門聯絡街坊，或打電話溝通；甚至臨時「拉夫」組織更多熱心街坊，便能迅速通過組織框架及街坊網絡將通報傳遞予居民。這個基層網絡與從外而內的關愛隊在鄰舍層面的對比，便清楚不過了。關愛隊隊員多是邨外義工，與邨民關係還是隔了一層，缺乏同邨的情誼。若關愛隊能像專業的社區工作者，組織居民自助，成立類似互委會的居民組織，這便可與居民站在同一陣線。不過，關愛隊的性質改變了；它不是傳遞關愛，而是社區組織，兩者所要求的工作方法及技巧有所不同。

互委會的政治作用

2023年區議會選舉（地方選區界別）只有119萬人投票，投票率為27.59%，見歷史新低。2019年那一屆區議會選舉，發生在黑暴肆虐半年之後，但投票率特別高，達到71.23%。兩屆對比十分「礙眼」，亦令有關當局宣稱香港「由亂及興」尷尬不已！今年12月7日又是另一次立法會選舉，相信投票率亦不會高。

2019年動亂之前，確實有政黨為了爭取選票，積極拉攏互委會支持。但在全國人大頒布「完善選舉制度」決定之後，並引入資格審查，反中亂港者參選機會不大。但問題的另外一面是政治立場「清一色」，選擇少了，以前支持「泛民主派」的選民便索性不投票了。

在這樣的政治形勢下，再加上立法與行政關係良好，90名立法會議員缺少了表現的機會，又如何引起選民的投票意欲呢？况且不少議員不見經傳，相信大多數選民連90名議員的姓名也記不齊。連認識也缺乏，怎會有投票的興趣呢！相信12月立法會選舉，投票率再見新低也不出奇。特區政府的治理效績，也可起催票的作用。但是當前經濟環境半死不生；「住得貴」、「住得細」、「住得舊」的居住問題進展不大；就算在「由治及興」的階段，這屆政府亦棄用國際通用的貧窮線量度扶貧成績，但至今近3年卻還未有替代方案，使人懷疑今屆政府是否有心解決這個一直困擾特區的深層次矛盾！特區政府又缺乏一些振奮人心的大計，除了托國家鴻福，DeepSeek橫空出世，外資亦來攙和香港這一池股市溫水！整體而言，在政治及經濟悶局相當之下，實有神仙難變之嘆！

內地政治制度、城市基層治理，在區級政權之下有街道辦事處之設，是市政府的外派機構。而街道辦事處之下便是居民自治組織的居民委員會，與香港的互委會十分相似。居委會也可以說是政府的「神經末梢」，在城市這個「陌生人社會」打造熟人的關係。香港鄰舍層面的互委會也有類似功能，將城巿中的「陌生人」連結起來，增強社區的歸屬感。舉例說，在以前東華三院《歡樂滿東華》籌款的屋邨比賽，亦有賴互委會的助力。

重建互委會 激活地方行政「神經末梢」

對於高度城市化的社會如香港，居民住在高樓大廈之中，鄰舍之間的接觸甚為困難，發展居民組織並不容易，因為城市人的居所通常並非其經濟收入的所在地。鄰舍守望相助的精神，不易發揮出來。不過，相對於私人大廈，公共屋邨又較容易發展鄰里關係，除了每層戶數眾多之外，公共屋邨居民流動性較低，而且屋邨的商場、街市、食肆都是街坊容易碰頭之處。這些有利因素，才能化解大城巿組織「陌生人」的痛點。

人是感情的動物，香港目前政治情勢不利講政治；催谷選票還望拉攏關係搭夠。况且，香港社會基層居民最重實際，不尚空談；支持政府利之所在。2019年黑暴之亂並不發生在公共屋邨之內，便是明證。展望將來，新加坡人民行動黨對支持者選區投桃報李的做法，亦有值得借鑑之處。組織互委會及業主立案法團，一直是民政事務處聯絡主任的專長。相信這批擅長聯絡及組織互委會的聯絡主任還在職，由他們推動重建互委會應事半功倍，這樣便不難再次激活香港地方行政的「神經末梢」。相對於關愛隊，協助組織鄰舍居民互助組織，對於政府來說，所費無幾——只是公共屋邨地下讓出一個空置單位，再加上每季津貼二三千元；最關鍵還是民政事務處聯絡主任拍拍膊頭，重啟街坊的合作關係。往日互委會功能式微之說，不外是「官字兩個口」！行文至此，恕筆者智窮，還是想不出當年特區政府為何如此「無厘頭」將互委會棄若敝屣呢！

作者是新範式基金會資深研究員、香港中文大學香港亞太研究所高級名譽研究員

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[王卓祺]