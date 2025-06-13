姚志勝：為何外界對穩定幣條例關注度遠超香港

其一，香港的穩定幣條例被認為是制衡美元霸權的重要部署，相信得到中央支持。其二，穩定幣條例是香港金融發展的里程碑，不僅在金融創新上搶佔制高點，而且為發展離岸人民幣穩定幣奠定基礎。其三，香港應借勢在國際層面推介香港「一國兩制」與國際金融中心特色，吸引國際大行來港發行穩定幣，並爭取中央支持香港發展離岸人民幣穩定幣。

中央支持制衡美元霸權部署

穩定幣是一種與法定貨幣（如美元、港元）或資產（如黃金）掛鈎的加密貨幣，其主要功能是提供穩定的交易和儲值工具。香港的穩定幣條例，是全球首個針對法幣掛鈎穩定幣的專項監管制度。讓許多港人想不到的是，這件事最近成為內地網絡平台其中一個最火熱的話題。他們的討論，主要有四方面看法：

一是認為香港立法會5月21日通過穩定幣條例，是對美國參議院5月19日通過《美國穩定幣國家創新指導與建立法案》立法程序的跟進行動，是制衡美元霸權的戰略部署。二是認為香港的穩定幣條例得到了中央支持。三是認為香港的穩定幣條例，是為發展離岸人民幣穩定幣作準備。四是穩定幣是新的財富增長點。

在筆者看來，這些看法都有一定道理。美國力圖全面遏制中國，但在貿易戰、科技戰中已處於弱勢；軍事實力也因最近的印巴衝突印證了中國強大軍力，而被外界打上大大的問號。美國現在手中仍然掌握的王牌就是金融霸權，而面對債務壓力山大，維護金融霸權不僅是當務之急，而且是重中之重。

美國推動穩定幣立法的現實需要，是緩解美債市場的壓力。美國財長貝森特曾預測，穩定幣可能為美國國債創造2萬億美元的需求；其戰略目標，更是要在「數字金融」領域佔據先機，確保美元在「數字時代」全球金融體系中的主導地位。面對全球「去美元化」浪潮，尤其是擺脫美國控制的傳統SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統的趨勢，美國希望穩定幣可作為美元霸權在數字世界的延伸，強化美元在跨境支付中的作用。

基於以上理解和認知，不難理解內地輿論為何將香港穩定幣，定位為中央支持的制衡美元霸權的戰略部署。至於穩定幣被看作是新的財富增長點，近期穩定幣概念股在A股和港股市場表現強勁，就是最好證明。這也是穩定幣能夠引起普通百姓注意的一個重要原因。

香港金融發展的里程碑

穩定幣條例對香港金融發展，具有重大而深遠意義。

第一，穩定幣條例有利鞏固提升香港國際金融中心地位。一方面，穩定幣條例使香港成為少數對穩定幣實施全面監管的司法管轄區之一，標誌着香港在數字金融監管領域的領先地位，同時也為全球穩定幣市場提供合規發展的新範式。另一方面，本港穩定幣條例符合國際標準，並採取開放模式，允許穩定幣錨定多種法幣如港元、美元、人民幣、歐元等，比新加坡、歐盟等地的監管框架更具靈活性，有利吸引全球合規穩定幣發行機構落戶香港。預計未來3年，香港可能佔據亞太區穩定幣債券市場40%份額，進一步鞏固其作為亞洲數字資產樞紐的地位。

第二，穩定幣條例有利於推進人民幣國際化。香港的穩定幣監管框架，不僅為錨定離岸人民幣的穩定幣提供合規試驗田和發展基礎，人民幣穩定幣可以成為跨境支付和貿易結算的新工具，而且能夠加速RWA（現實世界資產，如房地產、債券）的代幣化落地，向內地企業提供新的融資和資產管理模式，並通過本港合規管道，更安全地參與全球數字資產市場。香港與內地在數字金融領域協同發展，有利我國於全球數字經濟競爭中佔據更有利地位。

第三，香港實行穩定幣條例，有利於制衡美元霸權。美國正通過美元穩定幣，強化美元霸權。本港監管框架為人民幣穩定幣提供了抗衡美元主導的路徑，特別是不能排除有朝一日，美國會沿用對俄羅斯的手段，將中國大陸及香港趕出其掌控的SWIFT支付系統，企圖以此截斷中國大陸及香港的國際金融、商貿聯繫。香港大力發展穩定幣，包括港元和人民幣穩定幣，並以此作為跨境支付的一個手段，有助未雨綢繆，逐步減少對SWIFT的依賴。

爭取中央支持發展人民幣穩定幣

內地輿論對香港穩定幣條例超乎想像的關注，不僅顯示該條例的重要意義，而且提醒我們應借勢採取進一步措施，鞏固提升香港國際金融中心地位。

首先，應該在國際層面大力推介香港穩定幣條例。我們知道，國家在內地嚴格禁止穩定幣，這主要是基於維護貨幣主權和金融穩定。中央支持香港發行穩定幣，彰顯了香港的「一國兩制」特色和國際金融中心優勢。

事實上，中央高度重視香港金融發展，習近平主席多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位。去年三中全會對港提出的工作重點，金融位居其首。去年2月夏寶龍主任來港調研，金融也是重頭戲。李家超特首一再強調要強化香港國際金融中心地位；最近來港履新的中聯辦主任周霽也表示，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位。香港應加大力度在國際層面廣泛傳達這些信息，加強外界對港信心，吸引國際大行來港發行穩定幣。

同時，還需爭取中央支持香港發展人民幣穩定幣。數字人民幣由官方發行，採用中心化管理模式，依託銀行體系營運。人民幣穩定幣的發行主體，則涵蓋私人企業、傳統銀行及受監管機構批准的合規發行人，其基於區塊鏈技術，具備去中心化特性，在離岸市場、加密貨幣交易中具有優勢。

香港的穩定幣條例，雖允許本港發行的穩定幣可以錨定人民幣，惟香港「穩定幣發行人沙盒」計劃的參與機構，主要是以港元為錨定資產。香港全面發展人民幣穩定幣，最重要是要得到中央大力支持。這是確立香港離岸人民幣穩定幣信用的前提，更是擴展應用場景、做大做強人民幣穩定幣的重要條件。這既能夠強化香港作為亞洲金融科技樞紐的競爭力，也有利於人民幣國際化。香港應積極爭取中央支持，並為此做好各方面準備。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]