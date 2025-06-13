趙文宗：今期流行突破自己——續論香港電影工業發展方向

量度軟實力升或降，有以下標準：（1）認識度，即是否多人認識？（2）聲譽，即某文化是否吸引？（3）影響力，即對其他地區的輻射是否夠廣夠深？

以香港電影為例：上世紀八九十年代，在東亞，港產片所向披靡，只有日本電影可以勉強匹敵。當時，內地及韓國未開始全力建構、輸出軟實力。上世紀80年代，美國電影又尚未全面進軍台灣市場。當時，港產片就是名牌——它的認識度、聲譽及影響力都達至巔峰。

今時不同往日，港產片佔內地市場份額直線下降。最近一部在外地有亮眼票房的港產片，就是《九龍城寨之圍城》（2024年上映，香港票房1.129億元）。當今有境外市場的「大卡士」明星，仍是梁朝偉、劉德華和謝霆鋒。過去，成龍、周星馳的現象級輝煌期，都已成往事不復來。今年，香港影院持續減少，開戲又不足。

上述3項量度標準中，認識度及影響力，與文化區域的幅員及人口成正比。所以，內地電影及荷李活電影，必然比港產片享天然優勢——內地、美國的地域和人口（語言），都比香港（一個城市）大、多（強）。必須說明：普通話、英語並不先天比廣州話優勝，但由於內地、美國政治經濟實力強橫，令普通話、英語強勢。

發展港產片 唯一可做是提高聲譽

既然港產片認識度和影響力先天不足，要持續發展，唯一可做的就是提高聲譽。易言之，也就是不停提高質素。

有外國網民指，要提升軟實力質素，首先要撤銷（所有）審查制度。我也道聽塗說，有業界人士指出，國安法律窒息了創作自由。讓我再重申：沒限制根本沒自由，全無審查的電影創作根本不存在。前陣子，荷李活流行多元，演員行列不可單一膚色，這是否自設限制？未成年色情被禁，是否有理由的審查？

必須坦白承認：以往，我支持撤銷審查，希望各種聲音意見可以自由搏擊、互相批判。可是現時形勢轉變，在互聯網霸權下，各人可以輕鬆一鍵消音，封鎖不願見或聽的意見，網絡欺凌又無從中和，網民又易情緒主導，快速回應比深度反思重要，審查（含資料查核(fact-check)《毒舌大狀》就是正面嚴謹處理法律資訊的例子）已變得必須，爭論點只是程度、目的及手法而已。

回說電影題材的局限，《毒舌大狀》導演吳煒倫的反應最到位：創意就是要在框框內尋找未見過；創作就是要在有限內生產無限（大意）。要電影工業再創高峰，必需多元題材。近年絕大部分叫好或／及叫座的電影，從幾年前的《正義迴廊》、《白日之下》、《年少日記》、《爸爸》，至今年的《看我今天怎麽說》、《虎毒不》，都是以社會議題、奇案為主題，形成所謂「港產片『獅子山下』化」的現象。

其實，我寫影評，以電影故事呈現討論哲學理論，此類電影最適用。但我也不禁擔心寫及看太多，自己及讀者均會疲累（fatigue）。票房再沒突破，已證明我的擔憂不無道理（明白的，影響票房的不止主題）。網紅「少年江流」指出，社會議題片應該重視，因弱勢可發聲、被看見。但正如「The Future of UK Soft Power」（一份非常詳盡且深入研究國家軟實力的報告；註1）指出，軟實力多元發展相當重要（段55）；電影也是。

明白的——社會議題片不用搭景，在預算緊絀下，確是最符合成本效益的選擇。既然香港電影發展局已是當下本土影業大老闆，它可否考慮加大投資額度？同時，它在審批電影劇本時，可否擴大委員會人數（例如分兩組，隔年輪換），甚至可邀請或聘用海外目標市場（大灣區、東南亞）的電影從業員、影評人、KOL（網紅）參與？這樣，便可確保擴大評審視角、品味，及對應目標市場的需求。

思想出格 應該獲獎

「The Future of UK Soft Power」又準確指出，軟實力（自然包括電影工作者）的熱情（enthusiasm）及能量（energy）也是重點（段93）。熱情及能量並不局限於創作與製作上，也可應用於完善體制，突破既有運作框架。有電影圈高人跟我說：如果觀眾選擇在家觀賞串流平台而放棄戲院，何不就創立本地電影平台？我同意（當然亦相當可惜，在戲院看電影的經驗總是獨特的，就如在家看直播足球賽事，即使多舒服，也不及現場睇波過癮）。

另，我總是在問（惟無人可以直接清𥇦回應），明明事實證明，IP（版權）產品可有效創收，為何香港電影總不大規模推出周邊產品？《春嬌救志明》裏的「趷趷剛」，不是曾流傳會推出figure（模型）嗎？《明日戰記》的戰車、頭盔模型，又不是一度鬧哄哄的說會推出市場嗎？為何都只聞樓梯響？是否宣傳、銷售不到位？如果是產品質素問題，為什麼不盡力改善？

再說，既然聲譽重要，香港電影工業的運作模式和習慣，必須去蕪存菁。例如，香港電影金像獎號稱公正中立，說會「詢問」網傳的今年「最佳音響效果」獎項選票早在投票前已填選的事件（註2），但迄今未見公布結果（及防止辦法）。這毋寧是自毁聲譽的「慢性自殺」。

全靠政府 是「索命鋼琴」

「The Future of UK Soft Power」提醒大家：軟實力的發展，不可過分依賴政府（段94）。自然，從申請拍攝場地、到境外推廣香港電影，在在需要政府支持及協助。如果大膽創新至向銀行融資，由於本地並不常見，甚至並無先例，當然更需政府積極參與（如提供有上限擔保）。

然而，政府始終不是專家，照顧軟實力的範疇又不止港產片（流行曲、體育也是軟實力一部分）。要求政府事事領頭，不切實際。

當然，政府須盡快建構一套既具中華文化元素，又扎根香港的軟實力論述。然而各業界亦須自強不息、放下身段（例如即使大明星有龐大粉絲群，亦要尊重政府工作規距），尋求並落實改革革新途徑、方法。重振香港電影，並非簡單要求政府增加資助項目、加大資助金額就算。豪氣地在個別場合高叫「不要放棄」、「大家多多支持」，開頭是振奮，重複就淪為自爽齋講不做了。

註1："The Future of UK Soft Power: Building a Strategic Framework", UKSPG, 2023.

註2：〈張繼聰指金像獎董事局正調查選票被填事件 會盡快有結果〉，2025年5月1日《明報》

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

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[趙文宗]