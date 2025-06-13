明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
趙文宗

趙文宗：今期流行突破自己——續論香港電影工業發展方向

【明報文章】軟實力的強大及深層影響，不容置疑。問題是：當某文化的軟實力下滑時，有什麼辦法再次提升呢？

量度軟實力升或降，有以下標準：（1）認識度，即是否多人認識？（2）聲譽，即某文化是否吸引？（3）影響力，即對其他地區的輻射是否夠廣夠深？

以香港電影為例：上世紀八九十年代，在東亞，港產片所向披靡，只有日本電影可以勉強匹敵。當時，內地及韓國未開始全力建構、輸出軟實力。上世紀80年代，美國電影又尚未全面進軍台灣市場。當時，港產片就是名牌——它的認識度、聲譽及影響力都達至巔峰。

今時不同往日，港產片佔內地市場份額直線下降。最近一部在外地有亮眼票房的港產片，就是《九龍城寨之圍城》（2024年上映，香港票房1.129億元）。當今有境外市場的「大卡士」明星，仍是梁朝偉、劉德華和謝霆鋒。過去，成龍、周星馳的現象級輝煌期，都已成往事不復來。今年，香港影院持續減少，開戲又不足。

上述3項量度標準中，認識度及影響力，與文化區域的幅員及人口成正比。所以，內地電影及荷李活電影，必然比港產片享天然優勢——內地、美國的地域和人口（語言），都比香港（一個城市）大、多（強）。必須說明：普通話、英語並不先天比廣州話優勝，但由於內地、美國政治經濟實力強橫，令普通話、英語強勢。

發展港產片 唯一可做是提高聲譽

既然港產片認識度和影響力先天不足，要持續發展，唯一可做的就是提高聲譽。易言之，也就是不停提高質素。

有外國網民指，要提升軟實力質素，首先要撤銷（所有）審查制度。我也道聽塗說，有業界人士指出，國安法律窒息了創作自由。讓我再重申：沒限制根本沒自由，全無審查的電影創作根本不存在。前陣子，荷李活流行多元，演員行列不可單一膚色，這是否自設限制？未成年色情被禁，是否有理由的審查？

必須坦白承認：以往，我支持撤銷審查，希望各種聲音意見可以自由搏擊、互相批判。可是現時形勢轉變，在互聯網霸權下，各人可以輕鬆一鍵消音，封鎖不願見或聽的意見，網絡欺凌又無從中和，網民又易情緒主導，快速回應比深度反思重要，審查（含資料查核(fact-check)《毒舌大狀》就是正面嚴謹處理法律資訊的例子）已變得必須，爭論點只是程度、目的及手法而已。

回說電影題材的局限，《毒舌大狀》導演吳煒倫的反應最到位：創意就是要在框框內尋找未見過；創作就是要在有限內生產無限（大意）。要電影工業再創高峰，必需多元題材。近年絕大部分叫好或／及叫座的電影，從幾年前的《正義迴廊》、《白日之下》、《年少日記》、《爸爸》，至今年的《看我今天怎麽說》、《虎毒不》，都是以社會議題、奇案為主題，形成所謂「港產片『獅子山下』化」的現象。

其實，我寫影評，以電影故事呈現討論哲學理論，此類電影最適用。但我也不禁擔心寫及看太多，自己及讀者均會疲累（fatigue）。票房再沒突破，已證明我的擔憂不無道理（明白的，影響票房的不止主題）。網紅「少年江流」指出，社會議題片應該重視，因弱勢可發聲、被看見。但正如「The Future of UK Soft Power」（一份非常詳盡且深入研究國家軟實力的報告；註1）指出，軟實力多元發展相當重要（段55）；電影也是。

明白的——社會議題片不用搭景，在預算緊絀下，確是最符合成本效益的選擇。既然香港電影發展局已是當下本土影業大老闆，它可否考慮加大投資額度？同時，它在審批電影劇本時，可否擴大委員會人數（例如分兩組，隔年輪換），甚至可邀請或聘用海外目標市場（大灣區、東南亞）的電影從業員、影評人、KOL（網紅）參與？這樣，便可確保擴大評審視角、品味，及對應目標市場的需求。

思想出格 應該獲獎

「The Future of UK Soft Power」又準確指出，軟實力（自然包括電影工作者）的熱情（enthusiasm）及能量（energy）也是重點（段93）。熱情及能量並不局限於創作與製作上，也可應用於完善體制，突破既有運作框架。有電影圈高人跟我說：如果觀眾選擇在家觀賞串流平台而放棄戲院，何不就創立本地電影平台？我同意（當然亦相當可惜，在戲院看電影的經驗總是獨特的，就如在家看直播足球賽事，即使多舒服，也不及現場睇波過癮）。

另，我總是在問（惟無人可以直接清𥇦回應），明明事實證明，IP（版權）產品可有效創收，為何香港電影總不大規模推出周邊產品？《春嬌救志明》裏的「趷趷剛」，不是曾流傳會推出figure（模型）嗎？《明日戰記》的戰車、頭盔模型，又不是一度鬧哄哄的說會推出市場嗎？為何都只聞樓梯響？是否宣傳、銷售不到位？如果是產品質素問題，為什麼不盡力改善？

再說，既然聲譽重要，香港電影工業的運作模式和習慣，必須去蕪存菁。例如，香港電影金像獎號稱公正中立，說會「詢問」網傳的今年「最佳音響效果」獎項選票早在投票前已填選的事件（註2），但迄今未見公布結果（及防止辦法）。這毋寧是自毁聲譽的「慢性自殺」。

全靠政府 是「索命鋼琴」

「The Future of UK Soft Power」提醒大家：軟實力的發展，不可過分依賴政府（段94）。自然，從申請拍攝場地、到境外推廣香港電影，在在需要政府支持及協助。如果大膽創新至向銀行融資，由於本地並不常見，甚至並無先例，當然更需政府積極參與（如提供有上限擔保）。

然而，政府始終不是專家，照顧軟實力的範疇又不止港產片（流行曲、體育也是軟實力一部分）。要求政府事事領頭，不切實際。

當然，政府須盡快建構一套既具中華文化元素，又扎根香港的軟實力論述。然而各業界亦須自強不息、放下身段（例如即使大明星有龐大粉絲群，亦要尊重政府工作規距），尋求並落實改革革新途徑、方法。重振香港電影，並非簡單要求政府增加資助項目、加大資助金額就算。豪氣地在個別場合高叫「不要放棄」、「大家多多支持」，開頭是振奮，重複就淪為自爽齋講不做了。

註1："The Future of UK Soft Power: Building a Strategic Framework", UKSPG, 2023.

註2：〈張繼聰指金像獎董事局正調查選票被填事件 會盡快有結果〉，2025年5月1日《明報》

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[趙文宗]

相關字詞﹕趙文宗

上 / 下一篇新聞