陳帆川：當收費文章 在YouTube免費暢讀

筆者以前初供職電台時，赫然發現所有晨早節目的主持人，都放滿一整桌報章，上面圈出重點趣聞，寫有簡單筆記。其實很多電台節目，離不開主持人將是日報章雜誌新聞重新演繹，加入評語和笑料。聽眾感覺新鮮，因為沒人會把全港所有出版物從頭到尾讀一遍。

現在回想起來，這個角色其實有點像ChatGPT，將海量資訊整合成用戶容易消化的內容；分別在於電台主持具有個人風格，AI（人工智能）則按用戶指令客製化內容，要長篇大論還是調皮幽默，皆可控制，但始終欠一點人性和味道。

最近試用了Google的AI筆記工具「NotebookLM」，可以整合大量資料來源，生成清談節目，由AI演繹一男一女唱雙簧，幾可亂真。我上載了一堆統計學教材，兩個AI主持一唱一和，解釋要點，比起Spotify上不少同類播客更有條理，而且不會中段殺出廣告客戶說話。

AI技術成熟 料內容農場花樣百出

而最快應用新科技的，往往是不法之徒。英國媒體Press Gazette報道，特約記者Rob McGibbon在《每日郵報》發表了一篇憶述與亡父複雜關係的特寫，讓讀者付費閱覽；豈料全文竟一字不漏地遭一個名為「國際新聞（The World News）」的YouTube頻道，轉化成14分鐘影片，圖文並茂，由AI朗讀。

他炮轟內容農場「剽竊報道、歪曲事實，為藏頭露尾的幕後黑手賺取廣告收入」。禍不單行，他另一篇在《泰晤士報》發表的收費文章，同遭另外數個不知名頻道變成AI影片。McGibbon向YouTube再三投訴，仍無回音。

他說：「每一個記者都應該醒悟過來，為自己的版權而戰，尤其是自由撰稿人。你肯定不希望自己的作品被抄襲、被翻拍，因為那會一直流傳下去，你的作品將永遠養活這些網站。」

YouTube回覆媒體查詢指，版權索賠是投訴人與侵權者之間的瓜葛，他們不負責調解，「作為中介平台，我們為版權持有人提供索賠功能，也為影片上傳者提供上訴功能，這符合法律規定」。然而，YouTube對於直接影響其收費音樂服務的音樂侵權，則非常主動，利用軟件主動下架所有侵權音樂。

隨着AI技術成熟，相信內容農場將花樣百出，由文字變影片、由影片變播客、由播客變文字。天下文章一大抄，誰還願意默默筆耕？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]