陳英凝：超越論壇及經貿——深化多元國際合作的香港實踐

然而，要真正實現國際合作的質變突破，香港必須超越傳統會議模式、超越經貿範疇，透過多元化的實質合作項目，形成具有深遠影響力的成果，方能夠全面提升中國和香港特別行政區在全球治理當中的話語權與軟實力。

善用香港制度優勢

發揮內地香港所長

香港在推動全球醫療與公共衛生合作領域，具備多重顯著優勢。「一國兩制」賦予香港高度自主權與政策靈活性；而百多年的經驗，為非政府組織的合規運作提供堅實保障。香港匯聚全球精英，尤其擁有精通中英雙語、擅長跨文化協作的專業人才，為各類國際項目的落地實施奠定基礎。香港深厚的非政府組織傳統，孕育出成熟的運作模式；多年積累的項目管理經驗，為創新機構提供寶貴的參考範本。依託國際金融中心的獨特地位，香港通過企業捐贈、國際資助、政府合作及社會資本等多元渠道，有效保障非政府組織的經費募捐和匯出與可持續發展。

舉例說，香港民間機構與內地醫療團隊採取的「拼船出海」模式，正是兩地優勢互補的典範——香港提供國際化人才與專業管理經驗，而內地則貢獻龐大的醫療人力資源，雙方協作在國際人道救援項目中取得顯著成效。這種合作模式不僅提升效率，更為區域協作提供可借鑑的成功經驗。

從經貿擴至民生民心 增合作維度

當前香港在「一帶一路」框架下的基建與金融合作，取得一定成果，簽約規模令人矚目。但是，若僅聚焦經貿領域，則掛一漏萬。文化、教育、醫療等領域的合作，不僅能夠拓寬香港國際角色，更能透過實質項目深化文明互信。

憑藉頂尖醫療技術與公共衛生經驗，香港可協助東南亞、非洲國家開展醫療能力建設——系統化培訓當地醫護人員，建立可持續的醫療支援體系，移植香港高效的醫療管理模型。此類合作，既能彰顯香港的國際影響力，更能夠為合作地區創造可量化的民生改善。

民生民心：深化合作的戰略支點

國際合作的深化，需以民生項目作為戰略支點。中國援建的中老鐵路與柬埔寨金港高速公路即是典範——中老鐵路（雲南昆明到老撾萬象）2021年開通以來，貨運總量突破5000萬噸，直接貢獻老撾GDP（本地生產總值）增長1.5%；金港高速公路串聯經濟特區與旅遊樞紐，帶動沿線地區收入增長30%。

這些項目印證：惠民工程不僅驅動經濟發展，更透過提升民眾獲得感，成為長期合作基礎。香港作為國際樞紐，亟需藉此成功合作模式，在基礎教育、公共衛生等領域，增添民間合作元素，創造更大的國際交往效益。

激活民間力量 突破合作瓶頸

相較於官方合作易受政策周期影響，民間組織具備獨特的靈活性。全國政協副主席梁振英創立的共享基金會，6年內在8個國家實施醫療援助項目，完成2.1萬例免費白內障手術；其醫療及公共衛生項目，已從消除白內障致盲，演進至建立在地化醫療培訓體系及登革熱防控系統建設。這種民間合作，成功在東南亞、中美洲、非洲及大洋洲的國家實現深度民心相通。香港鼓勵民間組織「出海」，釋放社會力量在國際合作的潛能。

總而言之，要構建立體化合作生態，香港需實現三大轉型——從論壇主導，增加民生民心工程落地；推動經貿與「文教衛體」多軌協同發展；創新民間力量參與機制，突破制度邊界。我期望香港未來成為國家軟實力輸出的戰略支點，在中國式現代化發展階段中，彰顯不可替代的價值。

作者是共享基金會總幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳英凝]