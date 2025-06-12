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Emil Avdaliani

Emil Avdaliani：中亞國家轉向中東 推動全球多極秩序

【明報文章】在中亞國家努力使其對外關係變得多樣化之下，土耳其和伊朗正加強跟該區域之強權的競爭。

地理環境對中亞並不有利——陷於中國與俄羅斯之間，這兩國一直主導着中亞地區的商業、投資和安全連繫。然而這裏正日益出現一個機會，讓其他國家（土耳其、伊朗、海灣國家）與此區域建立更緊密聯繫。在烏克蘭的戰爭為該地區提供了它亟需的機會，以使其外交政策組合（foreign policy portfolio）變得多樣化。外部角色正追逐稀土資源、新的商業路線，以至是利潤豐厚的汽車產業交易。

中亞正轉型為貿易樞紐

儘管美國、歐盟，或個別歐洲國家如德國、法國皆傾向是傳統角色，爭相跟中亞建立更密切商業和投資連繫，但在過去一年左右，中亞地區與中東國家的關係發生了重大轉變。另一個例子是，中亞國家與海灣國家之間的商業和投資聯繫日益緊密。今年4月，哈薩克核准了與阿聯酋馬斯達爾公司（Masdar）的一項重大協議，在本國建造一座1000兆瓦的風力發電廠和一個300兆瓦的儲能系統。於5月，哈薩克再跟阿聯酋簽署總值50億美元的22項協議。當中的計算顯而易見——這區域正轉型為貿易樞紐，而阿拉伯國家希望透過裏海和伊朗，將哈薩克與中東連接起來，從而能夠參與其中。

另一個對中亞愈來愈感興趣而引人注目的國家，是土耳其。土國向中亞拓展的一個關鍵部分，根源於「中間走廊」（Middle Corridor）的構想。從土耳其和格魯吉亞出發、途經裏海的這道走廊，於過去幾年有顯著擴展，例如在2024年頭10個月，其貨運量增加了68%。此外，往返中國與歐盟之間的貨櫃運輸量激增至2萬個標準貨櫃（TEU），相當於比前幾年增長了近20倍，這顯著表明了該走廊的擴張性質。

在上述走廊之外，土耳其也關注確保取得來自中亞的能源資源。儘管2020年安卡拉宣布於黑海發現天然氣，但它仍然依賴外部能源供應。為了使能源來源多樣化，土國正積極推動跨安納托利亞天然氣管線（Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP）、跨亞得里亞海管道（Trans-Adriatic Pipeline, TAP）及南高加索管道（South Caucasus Pipeline），旨在將裏海天然氣輸送至歐洲，同時減低對俄羅斯和伊朗的依賴。

土耳其亦利用軍事合作來鞏固其在中亞的存在（presence）。於2020年納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）衝突裏支持阿塞拜疆之後，安卡拉擴大了與烏茲別克和其他區域國家的防務伙伴關係。土耳其武器（尤其是「旗手」(Bayraktar)無人機）在戰爭裏扮演了決定性的角色，引致中亞各國政府對土耳其軍事科技的興趣日益濃厚。2022年，土國與哈薩克達成協議，擴大雙邊在航空航太、生產無人飛行載具等領域的軍事合作。吉爾吉斯、土庫曼同樣選擇跟土國工業綜合體合作。

迫於美以壓力 伊朗積極接觸中亞

中亞國家不希望任何外部力量於本地區扮演過大的角色（outsize role）。在伊朗自身轉向中亞之際，土耳其於該區域的參與趨增，這或許不是巧合。在中亞地緣政治裏，伊朗通常並不起眼；然而，迫於以色列和美國於中東的壓力，德黑蘭積極跟中亞國家接觸。例如最近德黑蘭就接觸了烏茲別克，兩國並公布了一份2025至2027年合作文件。

伊朗也推動跟塔吉克（中亞另一個波斯語國家）的關係正常化。自蘇聯解體以來，兩國常常受互不信任所困擾，但如今在日益增長的貿易、政治聯繫及有利之地緣政治環境的支撐下，雙方愈來愈樂於接受有關改善關係的想法。2024年7月塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）對德黑蘭開展工作訪問，其間他出席了伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職典禮、會晤伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei），並討論了雙邊經濟合作事宜。而在今年1月15日，佩澤希齊揚出訪杜尚別（編者按：塔吉克首都），兩國為它們關係的戰略性質而歡呼喝采。

中亞不希望外部力量施過大影響

中亞轉向中東，似乎是一個長期發展過程，並且符合這些國家所宣稱的多極全球秩序（multipolar global order）。不過，它們反對任何主要角色施加過大的影響；與阿拉伯國家、土耳其和伊朗的同時接觸（simultaneous engagement），符合這種多樣化驅動力（diversification drive）。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面；標題為本報編輯所擬，原題為「Central Asia's Pivot to The Middle East」）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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[Emil Avdaliani]

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