哈桑．杜塔基：伊朗前最高領袖霍梅尼的遺產

霍梅尼的政治思想

伊瑪目霍梅尼之政治思想歷久不衰的原因在於，有效的政治思想是既有堅定原則，其中又具備必要的彈性。伊瑪目霍梅尼的政治思想學派，可以分為兩類：改革主義和革命主義（reformist and revolutionary）。於1970年代早期，他嘗試透過證明改革的解決方案來幫助社會。此路徑一直走下去，直至他認識到沙阿（Shah；編者按：伊朗君主）的路線只會對他及人民帶來失望。正是那個時候，他決定走上革命道路，改變政權。這種論述改變，是伊瑪目霍梅尼思想學派的力量所在。

伊朗伊斯蘭共和國是伊瑪目霍梅尼的遺產（legacy），以及宗教與政治合一的證明。這樣的國家並非任何其他體制之複製品，因此對於區域內及世界其他地方的革命活動和起義，發揮了很大的鼓舞作用。伊瑪目霍梅尼為我們留下一個至今依然正常運作和受歡迎的體制。他是一個文明的創建者，當中包含反腐敗的框架和道路，引領人們在社會裏成長及發展。

對抗壓迫 維護人權

伊瑪目霍梅尼認為，分歧（division）是導致國家不穩定的關鍵；他不斷呼籲所有人站起來反對殖民和西方強權的支配。

儘管伊朗伊斯蘭共和國領袖這一角色有其傳統特質，但他能夠將現代主義者和知識分子集合到他的圈子，這在伊朗百年歷史裏是前所未有。伊瑪目霍梅尼將伊斯蘭教引進為一種有生命、活潑的教義，由此他恢復了社會裏的社會和政治活動。在這個脈絡中，他關切的問題包括對抗壓迫性的主權（oppressive sovereignty）、維護貧窮者的人權、嘗試為伊斯蘭文明世界帶來正義等。

此外，他希望大眾意識到他們的敵人，並熟悉以文化、宣傳、經濟、軍事形式針對伊朗的潛在陰謀。

自由與民主，於伊瑪目霍梅尼遺產當中有崇高和悠久地位。自伊斯蘭革命後的46年以來，舉行過逾40次選舉，其中大多數都有伊朗民眾的高度參與率。最近的例子是去年總統選舉，再一次令伊朗的民主比以往更為強健。

伊瑪目霍梅尼相信，私人領域和公共領域的自由，是民主之核心。相應地，在他看來，獨立和自由是國家人權的基本要求。伊瑪目霍梅尼認為，強權國家是這些權利的侵犯者，因為它們試圖蒙騙公眾輿論。

此外，於信奉法治的同時，他亦認為在伊朗伊斯蘭共和國，任何人都不能夠將自己的思想強加於他人。這就是為什麼宗教少數群體（religious minorities）能夠自由地實踐他們的宗教信仰，而且於議會裏擁有代表，並如其他人一樣組織政黨。

相信男女應享平等權利

在這方面，伊瑪目霍梅尼有關女性的看法，也具價值。他相信男性與女性同樣應該享有平等權利，並始終強調於社會變革當中女性之存在（presence of women）的重要。過去40多年來，從伊斯蘭革命到戰爭、重建和科學活動，伊朗女性在所有事件都擔當了關鍵角色。伊瑪目霍梅尼不認為西方的女性觀能夠促進（encouraging）女性作為母親、妻子、行動分子（activists）的角色。

歸根結柢，伊瑪目霍梅尼之特徵是多麼的全面，得以確保其運動和思想的延續。他的遺產包括法治、正義、民主（人民參與決策的重要性）、捍衛國家之獨立和自由，以及女性在社會裏的充權（empowerment）。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；標題為本報編輯所擬，原題為「Imam Khomeini's Legacy and Persistence of Thoughts」，文內分題為本報編輯所加；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者哈桑．杜塔基博士（Dr. Hassan Doutaghi）是伊朗駐港澳總領事

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[哈桑．杜塔基]