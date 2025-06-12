李立峯：全球新聞工作者安全指數與香港記者的憂慮

香港也是該研究的一部分，整體記者安全排名在第37位，剛巧在所有地區的中間。亞洲主要國家和地區中排名最高的是新加坡，居全球第17位；台灣則在36位。不少其他亞洲國家和地區在這個排名榜上比香港低，例如泰國在41位、韓國在47位、印尼在49位等。

不同機構調查 地區排名可有頗大差異

每個國際排名，均有其方法特徵。如何理解何謂「記者安全」、整體指數如何建構、不同層面的安全問題佔多少比重、資料來源是什麼，都會影響到得分及排名結果。所以，不同排名機構得出的結果，有時可以有頗大差異。例如無國界記者也在上個月初發布了新一年度的新聞自由世界排名，台灣在180個國家和地區中整體排名第24，屬前列地區；香港則在140位。無國界記者的新聞自由排名也有計算「安全」，在這維度上，台灣的分數是93.3（100分滿分），排全球第15位；香港的分數只有43.7，排全球第135位。

台灣與香港之間的差異，是否如無國界記者的排名所顯示那麼大？存疑的讀者自然可以嘗試商榷。但兩地在政治制度、媒體生態、法律框架，及過去幾年的政治社會環境，均有很大分別，兩地在「新聞的世界」記者安全排名的比較研究中只相隔一位，似乎也有可爭議之處。惟無論是無國界記者抑或「新聞的世界」的研究者，都公開了研究和計算方法。如果我們對結果感到困惑，應先嘗試了解不同排名背後的方法、找出影響結果的因素，毋須估計研究者是否有什麼動機。

以今次「新聞的世界」比較研究的排名為例，他們把記者安全分為人身安全、數碼安全、心理安全和經濟安全4個維度。每個地區的得分，絕大部分基於過去幾年「新聞的世界」比較研究在該73個國家／地區所做的新聞工作者意見調查。所以很大程度上，每個地區的得分基本上都建基於當地新聞工作者的自我評估。研究唯一使用的記者調查以外的數據，是在人身安全問題上，運用了聯合國教科文組織的全球各地記者被殺人數。

排名毋須過分認真看待

反要看更具體仔細結果

在整合結果時，記者被殺人數佔人身安全分數的35%，人身安全則佔整體指數的50%。換句話說，「新聞的世界」比較研究提出的指數，特別重視記者人身安全和被殺的可能。因此，香港排名不會很低。相比之下，無國界記者的計算中，除了記者被殺，也計算被拘捕記者人數，以及會否出現審前羈押情况，所以香港的評分也會較只計算記者會否被殺時為差。

以上的討論，不是要抹煞不同研究成果。負責「新聞的世界」比較研究的學者大概明白，整體排名無可避免是粗略的，可以用來引發大眾興趣和關注，但其實不應過分認真看待；要看的，反而是更具體和仔細的結果。例如香港於4個維度上排名頗有差異：香港在記者人身安全上排名第31，但在心理及數碼安全上則分別排名51和53，在經濟安全上的排名則是第41位。香港的記者調查，是在去年9月和10月所做的，那是在傳出記者被有系統地滋擾的新聞之後，所以這些結果其實也頗符合香港狀况。

調查的原始數據涉及大量題目，這裏可以簡單看看幾個題目的答案。問卷詢問受訪者會否擔心失去工作、人身安全和健康，以及情緒和精神健康。另外，在一些國家，「有罪不罰」文化（culture of impunity）是構成記者職業安全問題的背景因素之一。所以，問卷問到記者會否擔心傷害新聞行業的人沒有受到懲處。

記者擔憂「有罪不罰」文化

在參與調查的289名香港記者之中，33.6%同意自己擔心失去記者工作；26.6%同意自己擔心人身安全和健康；同意自己擔心情緒及精神健康的，則有60.9%；而同意自己擔心傷害新聞行業的人沒有受到懲處的，更高達85.1%。

男性記者較女性記者較多擔心失去新聞工作：同意自己擔心失去工作的男女記者比例，分別為40.2%和28.7%；兩個組別的記者，在其他3條問題上沒甚差異。以年齡分組的話，在超過30歲的受訪者中，40.2%擔心失去工作；30歲或以下記者中，擔心失去新聞工作的只有28.2%。也許在不少年輕新聞工作者心中，在香港，記者本來就難以成為終身職業，失去新聞工作也不是特別值得擔心的事情。另外，30歲以上記者中，34.8%擔心人身安全和健康；30歲或以下記者，比例稍低，為25.5%。這大概跟不同年齡層人士的實際身體健康狀况相關。

不過，年輕記者當中，有73.6%擔心情緒和精神健康；30歲以上記者中，只有52.7%擔心情緒和精神健康。在經驗較豐富的記者之中，似乎至少有部分已經發展出個人層面的應對和保持靭性的方法。另外，不同年齡層的受訪者，對「有罪不罰」文化的擔心是一樣：兩個年齡組別的記者，均有超過八成擔心傷害新聞行業的人沒有受到懲處。

總括而言，到目前為止，香港記者的人身安全未算受到很直接威脅。如果放在全球的比較中，若把人身安全視為最重要維度，那麼香港記者面對的安全問題，自然沒有像墨西哥或菲律賓這種國家的記者所面對的那麼大。不少香港記者面對的，是情緒和精神健康方面的擔憂，這在年輕記者之間尤其是一個問題。同時，雖然直接受到滋擾的記者屬於少數，惟當同行有人受到滋擾時，情况會否被制止、滋擾的人會否受懲處，也是記者非常關心的問題。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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