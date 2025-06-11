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林尚宏

林尚宏：穩定幣法案 有助推動本港貨幣金融進入數字時代

【明報文章】穩定幣與比特幣，常常被人混為一談，不少人認為兩者皆屬同類型的虛擬資產，實質兩者差別巨大。比特幣（bitcoin）最早誕生於2009年，是一種去中心化、以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣（cryptocurrency）。由於其高度波動性，不具備價值儲藏和延期支付兩種功能，因此大部分國家的央行及政府機關將比特幣視作虛擬商品，而不是貨幣。

法定貨幣於數碼世界的延伸

有別於比特幣去中心化、沒有資產作為抵押的本質，穩定幣（stablecoin）是加密貨幣的另一種類型，是一種與資產或貨幣掛鈎、價值相對穩定的加密貨幣。於監管機構要求之下，持牌的穩定幣發行機構必須承諾隨時可以將其兌換、贖回成固定的貨幣價值，以確保穩定幣價值的穩定性。因此，穩定幣相較於比特幣，具有更高可靠性。

現階段資本市場主要有3種類型穩定幣：法幣穩定幣、虛擬貨幣穩定幣，及商品穩定幣。其中，根據其發行方式和維持穩定的機制，法幣穩定幣比較得到主流投資者認可。法幣穩定幣是以傳統法定貨幣為基礎，例如美元、歐元等。它們的價值，與相應的法定貨幣存在直接聯繫。

法幣穩定幣的發行者，須持有等值的法定貨幣作為儲備金，以確保穩定幣價值與法幣相匹配。所以，法幣穩定幣可以理解為法定貨幣在數碼世界的延伸，它可受政府監管，並得到政府認可。

投資者熟知的USDT，就是法幣穩定幣的一種。每個USDT的價值，以1美元為基礎，並由相應的美元儲備金支持，所以它是以美元為支撐的穩定幣。USDT被廣泛用於加密貨幣交易，及數字資產之間的轉換和交易，這就是為什麼美國政府急於出台相應法案。5月19日，美國參議院以66票贊成、32票反對的壓倒性結果，通過了《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》的立法程序投票。該法案簡稱「GENIUS」，因此亦被稱為「天才法案」。美國欲利用該法案，將一切與美元有關聯的法幣穩定幣納入美國資本監管體系，防止法幣穩定幣干預美元價值。

此外，華府的「天才法案」將美元國債推至以美元為背景的法幣穩定幣交易市場中，既維持美元壟斷、保證美元的世界「一哥」地位，又可重塑美國加密資產市場格局。

不應忽視非美系穩定幣

作為最早發行的法幣穩定幣之一，雖然USDT目前是全球市場佔有率最大的美系穩定幣，但除了USDT之外，投資者不應該忽視以其他法定貨幣為支撐的穩定幣崛起，例如以歐元為支撐的歐元穩定幣EURS、離岸人民幣穩定幣CNHC、英鎊穩定幣GBPT等非美元系列法幣穩定幣，正在資本市場嶄露頭角。

事實上，香港政府已經為本地穩定幣業務作積極準備。2024年3月，金管局推出穩定幣發行人「沙盒」計劃。「沙盒」計劃是為了測試穩定幣發行機構在港開展穩定幣業務的實際場景，確保穩定幣能夠穩健而合規地發行、分銷、贖回，並符合信用、流動性、科技、業務操作、反洗錢等風險管控措施。作為首批公布的穩定幣「沙盒」參與者，京東旗下「京東幣鏈科技」已準備好一種基於公鏈並可與港元1：1掛鈎的穩定幣。雖然還未正式發行，但京東穩定幣將被重點測試在跨境支付和供應鏈金融層面的應用。

未來金融戰場 料在穩定幣

5月21日香港特區立法會通過《穩定幣條例草案》，意味着本港將實施有關經營穩定幣業務的發牌制度，這也是特區政府完善監管本地虛擬資產活動的創新框架。政府用行動支持虛擬資產業界發展，隨着本港通過《穩定幣條例草案》及出台法例，本土系列的穩定幣正蓄勢待發。

未來的金融戰場，絕對有可能是穩定幣的戰場。穩定幣的優勢，是取代傳統的全球貿易結算體系（例如SWIFT系統），其透過「低手續費、秒到帳」的優勢，重構全球跨境支付規則。各國的金融機構發行各自法幣穩定幣，背後是爭奪國際貿易的定價權。貿易規模影響法幣穩定幣國際化程度，誰的貿易流通規模更廣，誰的穩定幣就愈可能成為全球貿易的「首選貨幣」。若能夠依託中國的龐大貿易網絡市場，以人民幣或港元為支撐的穩定幣，可成為挑戰美系穩定幣的新勢力。

兩地穩定幣法案，不僅揭示了美中兩國在「數字金融時代」的深層博弈，亦反映穩定幣將對各類金融資產價格，甚至全球金融體系產生深遠影響。香港政府倘能夠捉住機遇，用法例引領港元穩定幣健康發展，可以幫助特區政府乃至中國政府掌握全球數字貨幣金融的話語權。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林尚宏]

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