劉銳紹：莫要等飄雪時候 心事你可知道否——從歷史解結談到如何同步發展

擬題時，本想把「飄雪」改為「積雪」或「崩雪」，再把「心事」改為「憾事」或「恨事」。但思前想後，還是保留原句，以體現好言相勸、積極以對。希望官方以同樣態度對「六四」：平常心處事，反思路更寬！

（1）很多事情可以不敏感

──回顧歷史上的6月4日，也有不少有意義的日子。例如1991年6月4日，新華社公布「四人幫」江青的死訊。這消息大快人心，因為大家都希望禍國殃民的人在現實中消失。

又如1925年6月4日，中國共產黨第一份日報《熱血日報》（瞿秋白主理）首日發行。當年中共黨人如何爭取言論自由，也記錄在黨史之中，國民多麼渴望早日達到目標，不要停頓或走回頭路。說也湊巧，1925年到1989年，剛好又是64年。但只要不迷信，這些既然是客觀史實，那就不敏感了，更毋須忌諱。

──列出上述事例，只想說明：官方不敏感，就沒有敏感；官方敏感，就會製造敏感。現代化政治證明，很多事情不被機械地視為「敏感」，就可以用不敏感、自然和從容的方法處理，談笑運策，從而達至相安無事、各適其適的穩定效果。毋須因為一點而影響全面，或引致削足就履，這才符合由治及興的方向。

──今年維園連續第三年舉行家鄉市集嘉年華，有參加者認為「時代已變」，但也有到場人士認為「任何活動都不會影響他們對『六四』的看法」、「不需要很多形式，有自己的信念就可以」。外界無法量化不同看法，但至少說明，讓各種心情存在，毋須禁制或激化，正是眼前較佳的處理方式。

在社交圈可見，不少人專門乘電車或巴士多次來回經過維園，拿出小型燭光裝置，輕唱自己想唱的歌。可見，民間的冷靜不代表冷感，大家對身邊的事情還是有感覺，處理技巧更多元，心態也能平衡。他們還幽默地說：感謝官方的「嚴謹」，幫助大家增加「六四」的記憶。

不過整體氣氛仍緊，需要官方理智和高技巧處理。否則，再緊就會由「飄雪」變「積雪」，早晚又會「崩雪」，不符發展的大局利益。

（2）民間「四平」下如何解結

──無論基於反思或是現實環境的原因，近年民間已出現「平常、平靜、平和」的「三平」狀態和心態；如果加上「躺平」，那更是「四平」了。所以，官方不妨在「四平」的基礎上增加自信，證明在心態和行動上都可以做到「八穩」，帶出寬鬆氣氛。

──如何為「六四」解結？很多人，很多年，很多建議，都已出現了，關鍵是能否變成事實？例如，先從善待「六四」死難者家屬做起；效法南非打破政治僵局和矛盾的「大和解」；讓輿論界以討論當前如何發展為前提，適度提及為「六四」解結的建議……各位如有興趣，可翻閱我每年「六四」期間的文章，已引述很多穩重的建議，旨在融雪，惟關鍵仍是能否變成事實？

──如今，倒不如先弄清楚幾個思維問題，對應付眼前中外問題也有好處。例如：溫和的逆耳之言也是進言，不是破壞，也不是對抗；官方應讓其公開存在，研究和接納。近年，逆耳之言無分激烈或溫和，表達空間已愈來愈小，也是積雪之象。

又如：為何官方推動某些政策，效果多不如理想？皆因未與民氣相通，不能雙翼齊飛；即使在經濟和對外發展等方面，官方雖然努力振翅，但多是單翼飛行，結果就是飛得慢或團團轉。總之，如能接通民氣，無論對「六四」解結或日後發展，也是有利的。

（3）拉闊視野看貼身問題

──既然官方短期內不會對「六四」有新說法，倒不如拉闊視野看其他問題。最近，周霽取代鄭雁雄出任香港中聯辦主任，給外界帶來一些想像空間，感到拼經濟、抓民生將是未來工作重點。

我對此樂觀其成，惟同時也觀察其他角度，因為光有想像空間並不足夠；合乎民望的想像成為事實，才是重要。况且，中國的事情不是看人，而是看政策，關鍵更是政策如何執行？周霽強調他獲得習近平信任，換言之，基本政策不會有太大改變，策略重點則可能有所調節。

按此估算，官方的重點首先是防止香港經濟繼續下滑，然後借勢加速復蘇。惟這個如意算盤能否打響？也要看整體的內外政治和經濟而定。今年以來，香港零售總額下跌至疫後新低（4月貨值臨時估計按年下跌2.3%，跌至289億元）。這不是什麼外部因素，而是內部經濟結構的問題。何况，最近又有「僱員涉冒犯國安，食肆娛場可釘牌」的政策，又是添雪迹象。

周霽表示，特首和特區政府是治港第一責任人。沒錯，尤其在執行方面。不過，於政策制訂方面，特區政府是否有「第一責任權」？這方面的決策責任誰屬，要全面思考，需要「更上一層樓」的融雪視野，不妨作更廣泛聆聽和諮詢。

──去年撰文認為「香港玩完」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach），最近修訂自己的看法，說「因為其中國特色——而非撇開這點，香港或者正經歷一場復蘇」。這反映外國觀察中國，多按本國角度和當時環境，而忽略了「中國特色」。這次，各國還忽略了「一言（人）可以興邦，一言（人）可以喪邦」同樣可以在美國出現；美國總統特朗普搞壞世界秩序，美國人同樣受累。

美國有輿論說，現實效果是特朗普「幫了中國」，這角度見仁見智。我的觀察是，無論美國的策略如何，中國能否在政治和經濟上有足夠凝聚力？才是關鍵。在在可見，官方對外正努力朝這個方向發展，但凝聚力需要內外結合，這就要更高層次的思考了。

──最近在香港設立的國際調解院總部，是中國爭取國際影響力的一項舉措，配合中國近年在不同國際組織（例如世界衛生組織和《區域全面經濟伙伴關係協定》）的強化行動，相信會有一些效果（但當然要計算成本效益）。

強化這些國際活動，對外影響大於對內影響；市民不大了了，關心者更少。所以，有關方面不妨多把焦點和精力放在疏通市民大眾的心靈關口之上，才可以創造融雪時機。

（4）「兩度」是可行之道

──其實，很多事情的結果都視乎是否適「度」？眼前有些歷史的「結」未能解開，那麼各方不妨用「兩度」處理：一是時間的跨度，二是處事的深度。這不是消極的態度，而是務實的程度；時間的跨度，不是拖延之策，而是醞釀處事深度之機。只有這樣，才能夠同時應對內外變化、抓緊由治及興之遇。

──對於中國和中國人的整體發展，我和不少留港人士一樣，仍樂觀積極以對。這需要各方（尤其是官方）的理解，所以要問「心事你可知道否」？不過，無論如何將繼續創造輕裝前進的空間，就算未如願，大志仍在心。所以，盼共你，上路去，哪管風雨狂，凌霄志壯。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]